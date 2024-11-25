Doğuştan Kalp Hastalığı Olan İki Kardeş Başarıyla Ameliyat Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Doğuştan Kalp Hastalığı Olan İki Kardeş Başarıyla Ameliyat Oldu

Doğuştan Kalp Hastalığı Olan İki Kardeş Başarıyla Ameliyat Oldu

Manisa'da yaşayan İsmail Efe Can ve Gülşen Can kardeşler, doğuştan kalp hastalığı nedeniyle başarılı ameliyatlar geçirdi. İki kardeşin de kalp problemlerinin aynı anda görülmesi nadir bir durumken, uzman doktor erken müdahalenin önemini vurguladı.

25.11.2024 10:02  Güncelleme: 10:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MANİSA'da yaşayan, nadir görülen doğuştan kalp hastalığı bulunan İsmail Efe Can (14) ve Gülşen Can (3,5) kardeşler, İzmir'de 3 ay arayla yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu. İki kardeşin ameliyatını ekibiyle gerçekleştiren Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tıp Fakültesi'nde Doç. Dr. Nihat Çine, iki kardeşteki kalp probleminin, doğuştan kalp hastalıkları içinde yüzde 2-3 oranında görüldüğünü belirterek, aynı anda iki kardeşte de görülmesinin ise çok nadir bir durum olduğunu söyledi.

Manisa'da yaşayan, Hafize- Muammer Can çiftinin çocukları İsmail Efe Can ve Gülşen Can kardeşlere doğuştan kalplerinde delik ve kapak kusuru (atriyoventriküler kanal defekti) teşhisi kondu. 3 yaşında ameliyat olan ancak kalbinin sol tarafındaki kapakta kaçak gelişen İsmail Efe Can geçen hafta ikinci kez ameliyat olurken, kalbinde delik ve kapak yetmezliği olan Gülşen Can ise ağustos ayında ilk kez ameliyat oldu. İki kardeşin ameliyatı 3 ay arayla SBÜ İzmir Tıp Fakültesi Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği'nde yapıldı.

Ekibiyle birlikte ameliyatları gerçekleştiren SBÜ İzmir Tıp Fakültesi Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Nihat Çine, iki kardeşte görülen kalp probleminin, doğuştan kalp hastalıkları içinde yüzde 2-3 oranında görüldüğüne dikkati çekip, aynı anda iki kardeşte de görülmesinin ise çok daha nadir bir durum olduğunu söyledi.

'ERKEN MÜDAHALE ŞART'

Doç. Dr. Çine, "Ancak nadir görülen kalp hastalığının iki kardeşte de olması düşük bir ihtimal. Burada her iki kardeşte de birbiriyle birebir benzer bir kalp problemi var. Ağabey daha önce başarılı bir ameliyat olmuş fakat sonrasında kalp kapaklarında tekrardan bir kaçak oluşmuş. Bu olabilen bir durum. Küçük kardeş ise daha önce hiç ameliyat olmamış, kapaklarda kaçak ve kalbinde de delik vardı. Bize başvurduklarında küçük kardeş için ameliyat, ağabeyi için de kalp kapağındaki kaçağı giderme kararı aldık. Öncelikli olarak küçük kardeşin ameliyatını yaptık. Kalbin içindeki delikleri kapatıp, kapağı onardık. Ardından da büyük kardeşin ameliyatını gerçekleştirdik. Onda da kalp kapağındaki kaçağını onardık. Her ikisini de sağlıkla eve göndermeyi planlıyoruz" diye konuştu.

Hastalığa müdahale edilmeseydi kalpte büyüme meydana geleceğini ve kalp yetmezliği oluşacağını dile getiren Doç. Dr. Çine, "Geciktikleri takdirde hem ameliyat riski artıyor hem de problemler artmaya başlıyor. Bu nedenle erken müdahale şart. Eğer aile bireylerinden birinde bir kalp problemi varsa diğer bireylerin de mutlaka tetkik edilmesi gerekir" dedi.

AĞABEYE ANNE KARNINDA, KARDEŞİNE DOĞDUKTAN SONRA TEŞHİS KONDU

İki çocuğunun teşhis ve ameliyat süreçlerini anlatan anne Hafize Can (41) "Oğluma 5 aylık hamileyken anomali taramasında kalbinde delik olduğu, doğduktan sonra ameliyat olması gerektiği söylendi. O zaman dünya başımıza yıkılmıştı. 2013 senesinde ilk ameliyatını oldu. Kapaklarında kaçak vardı. Bu tedaviler belli bir süre devam etti. Şimdi tekrar ameliyat olması gerektiği söylenildi. Tekrar bir operasyon daha geçirdik. Şu an çok iyiyiz. Küçük kızımda da doğduktan sonra kontrollerinde kalbinde üfürüm olduğu söylendi. 1 sene önce, deliği olduğu ve takip edilmesi gerektiği söylendi. İkisini kontrole getirdiğimizde, ikisinin de aynı anda ameliyat olması gerektiği söylenildi. Bu bizim için çok zor bir süreçti. Ağustos ayından beri 3 aydır çok zor günler geçirdik ama çok şükür şu an çok iyiyiz" dedi.

'ÇOCUKLARIMIN İKİSİNDE DE GÖZLE GÖRÜNÜR BİR KISITLAMA YOKTU'

Çok zor bir süreç yaşadıklarını aktaran Baba Muammer Can (43) da "İlk başta içerisinden çıkılamayacak bir hal gibi gözüküyordu. Ama doktorlarımız nasıl bir yol izleneceğini sabırla anlattılar. Biz de hocalarımıza güvendik, çocuklarımızı emanet ettik. O zaman nasıl geçti anlatılmaz. Sanki öyle zamanı yaşamadık, çok zordu. İkisi de ameliyat oldu, kısa sürede iyileştiler. Hekimlerimize güvendik, mutluluğa erdik"z diye konuştu. Can şöyle devam etti: "Çocuklarımın ikisinde de gözle görünür bir kısıtlama yoktu. Koşuyorlardı, futbol oynuyorlardı, her şeyi yapıyorlardı. Ameliyat ettireceğim dediğimde herkes 'bu çocuklar niye ameliyat oluyor' dedi. Ama hekimlerin gördüğü tanılara güvendik. İlerisi için iyi olsun istedik."

Kaynak: DHA

Ameliyat, Efe Can, Eğitim, Sağlık, Gülşen, Manisa, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Doğuştan Kalp Hastalığı Olan İki Kardeş Başarıyla Ameliyat Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:43 CHP’li Karabat’tan gündem yaratacak iddia: 200 TL’ye tüm kimlik bilgileriniz satılık CHP'li Karabat'tan gündem yaratacak iddia: 200 TL'ye tüm kimlik bilgileriniz satılık
10:12 Yenidoğan çetesinin kullandığı hastane için yeni iddia: Taburcu olacakken ’Öldü’ dediler Yenidoğan çetesinin kullandığı hastane için yeni iddia: Taburcu olacakken 'Öldü' dediler
09:29 İstanbul’da bugün saat 15.00’ten sonra bazı metro istasyonları kapatılacak İstanbul'da bugün saat 15.00'ten sonra bazı metro istasyonları kapatılacak
08:56 Karın vurduğu Malatya’da 787 vatandaş misafirhanelere yerleştirildi, 5 çobandan biri hayatını kaybetti Karın vurduğu Malatya'da 787 vatandaş misafirhanelere yerleştirildi, 5 çobandan biri hayatını kaybetti
07:20 Yok artık Arda: Dün akşam yaptıklarıyla Ancelotti’yi pişman etti Yok artık Arda: Dün akşam yaptıklarıyla Ancelotti'yi pişman etti
16:52 Spikerden hakeme maç oynanırken sıra dışı tavsiye Spikerden hakeme maç oynanırken sıra dışı tavsiye
16:11 Sivasspor ve Kasımpaşa, yoğun kar yağışı altında 0-0 berabere kaldı Sivasspor ve Kasımpaşa, yoğun kar yağışı altında 0-0 berabere kaldı
15:58 Anderson Talisca’nın Fenerbahçe’den kazanacağı para belli oldu Anderson Talisca'nın Fenerbahçe'den kazanacağı para belli oldu
15:56 Ünlü türkücü Yavuz Bingöl’den şoke eden itiraf: İntihar etmeyi düşündüm Ünlü türkücü Yavuz Bingöl'den şoke eden itiraf: İntihar etmeyi düşündüm
15:42 Cübbeli Ahmet Hoca: Icardi imansız olduğu için ebedi cehenneme gidecek Cübbeli Ahmet Hoca: Icardi imansız olduğu için ebedi cehenneme gidecek
15:37 Jandrama başında nöbet tutuyor, koparan bir servet ödüyor Jandrama başında nöbet tutuyor, koparan bir servet ödüyor
15:35 İrfan Can Kahveci, 3 yıl daha Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci, 3 yıl daha Fenerbahçe'de
15:11 Sarıyer’de denize düşen kız arkadaşının peşinden atlayan gencin görüntüleri ortaya çıktı Sarıyer'de denize düşen kız arkadaşının peşinden atlayan gencin görüntüleri ortaya çıktı
15:07 Sivasspor-Kasımpaşa maçı kar yağışı nedeniyle geç başladı Sivasspor-Kasımpaşa maçı kar yağışı nedeniyle geç başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2024 11:31:09. #1.11#
SON DAKİKA: Doğuştan Kalp Hastalığı Olan İki Kardeş Başarıyla Ameliyat Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.