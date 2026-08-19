Dövmeli Bireylerde Melanoma Riski Artıyor

İSVEÇ'te gerçekleştirilen vaka-kontrol çalışmasında, dövmesi bulunan bireylerde kutanöz melanoma görülmesiyle ilişkili riskin, dövmesi bulunmayanlara göre yüzde 29 daha yüksek olduğu belirlendi. Araştırmacılar, bulguların dövme ile melanoma arasında olası bir ilişkiye işaret ettiğini ancak dövmenin doğrudan melanoma neden olduğunu göstermediğini ifade etti. Medicana Kadıköy Hastanesi'nden Dermatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Betül Kızılkan ise dövmeli ciltlerin de rutin ciltteki gibi güneşten korunması ve düzenli olarak kontrol edilmesinin önemine dikkat çekti.

Dövme yaptırma oranlarının giderek artmasıyla dövme mürekkeplerinin içeriği ve pigmentlerin uzun yıllar boyunca ciltte kalmasının olası sağlık etkilerinin de bilimsel araştırmaların konusu haline geldiğini belirten Uzm. Dr. Kızılkan, bazı çalışmaların dövme ile melanoma arasında olası bir ilişkiye işaret ettiğini söyledi.

Dövme sırasında cilt içerisine verilen pigmentlerin zaman içerisinde yalnızca uygulandıkları bölgede kalmayabildiğini belirten Uzm. Dr. Kızılkan, pigment parçacıklarının bir bölümünün lenf sistemine taşınabildiğine ilişkin bulgular bulunduğunu söyledi. Bazı pigmentlerin zaman içerisinde parçalanmasıyla farklı kimyasal bileşiklerin ortaya çıkabileceğini belirten Uzm. Dr. Kızılkan, ancak bu süreçlerin uzun vadede melanoma gelişimine yol açtığının henüz kanıtlanmadığının altını çizdi.

Henüz kanser riski kanıtlanmadı İsveç'te ulusal kanser kayıtlarından yararlanılarak gerçekleştirilen geniş kapsamlı vaka-kontrol çalışmasına dikkat çeken Uzm. Dr. Kızılkan şöyle konuştu:

"Yeni yapılan bir araştırmada 20-60 yaş arasındaki melanoma vakaları ile benzer özelliklere sahip kontrol grupları karşılaştırıldı. Dövme maruziyetine ilişkin bilgiler ise 2021 yılında yapılan anket aracılığıyla toplandı. Araştırmada dövmesi bulunan bireylerde kutanöz melanoma görülmesiyle ilişkili risk, dövmesi bulunmayanlara göre 1,29 kat daha yüksek bulundu. Başka bir ifadeyle, dövmesi olan bireylerde melanoma ile ilişkili risk yaklaşık yüzde 29 daha yüksek olarak hesaplandı. Ancak araştırmacılar, bu bulgunun dövmenin melanoma neden olduğunu kanıtlamadığını özellikle vurguladı. Çalışmanın gözlemsel yapısı nedeniyle dövme ile melanoma arasındaki ilişkinin altında yatan mekanizmaların ortaya konulabilmesi için daha fazla araştırmaya ihtiyaç bulunuyor. Çalışmada ayrıca melanoma ile dövmenin aynı anatomik bölgede bulunmasının özel bir ilişki gösterdiğine dair de yeterli kanıt elde edilmedi. Bu nedenle bulgular, dövmenin doğrudan bulunduğu bölgede melanoma gelişmesine neden olduğu şeklinde yorumlanmamalıdır."

'GÜNEŞTEN KORUNMAK ÖNEM TAŞIYOR'

Melanoma gelişiminde ultraviyole ışınlarının da cilt üzerinde önemli bir risk faktörü olduğunu belirten Uzm. Dr. Kızılkan, "Tüm ciltle birlikte dövmeli bölgelerin de güneşten korunması gerekir. Yapılan bu araştırmada ultraviyole maruziyetinin dövme ile melanoma arasındaki ilişkiyi değiştirip değiştirmediği de değerlendirildi. Ancak araştırmacılar, ultraviyole maruziyeti ile dövme arasındaki ilişkinin melanoma riski üzerinde anlamlı bir etkileşime sahip olduğuna dair yeterli kanıt elde edemedi. Ama yoğun güneş maruziyetinin ciltle alakalı riski artırması nedeniyle geniş spektrumlu güneş koruyucu kullanılması, solaryumdan kaçınılması önem taşımaktadır" diye konuştu.

'DÖVMELİ CİLTLERDE DE DEĞİŞİKLİKLER GÖZ ARDI EDİLMEMELİ'

Cilt kanserlerinin erken dönemde fark edilmesinin tedavi başarısı açısından büyük önem taşıdığını belirten Uzm. Dr. Kızılkan, "Özellikle yeni ortaya çıkan, büyüyen, renk değiştiren, düzensiz sınırlı hale gelen, kanayan veya iyileşmeyen cilt lezyonlarının dermatoloji uzmanı tarafından değerlendirilmesi gerekir. Bunun yanında dövme yaptırılacaksa hijyenik ve güvenilir koşullarda yaptırılması, kullanılan mürekkeplerin içeriklerinin araştırılması önemlidir. Dövme ve cilt kanseri arasında kesin bir neden- sonuç ilişkisi ortaya konulamasa da genel cilt koruma alışkanlıkları edinilmesi ve bunun sürdürülmesi önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.