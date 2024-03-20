Dünya Mutluluk Raporu: Finlandiya Yine Birinci, Türkiye Yükseldi

Birleşmiş Milletler'in 143 ülke arasında yaptığı değerlendirmeyle belirlediği Dünya Mutluluk Raporu'nda Finlandiya yedinci kez birinci sırada yer aldı.
Türkiye 98. sıraya yükselirken rapora göre en mutsuz ülke Afganistan oldu.
Türkiye aynı listede geçen yıl 106'ncı durumdaydı.
Raporda ilk 10 içinde yer alan Avrupa dışından iki ülke Avustralya ve İsrail oldu.
Dünya Mutluluk Raporu bu yıl ilk kez verileri yaş gruplarına göre de ayırdı.
Buna göre Batı ülkelerinde yaşayan gençlerin mutluluk seviyelerinin azaldığı tespit edildi.
ABD raporun yayınlanmaya başladığı tarihten bu yana ilk kez ilk 20 ülkenin dışında kaldı.
Genel ortalamada Finlandiya birinci olsa da gençlerin en mutlu olduğu ülke Litvanya olarak tespit edildi.
Ülkenin 30 yaş altı nüfusunun mutluluk ortalaması 10 üzerinden 7.7 çıktı.
Genç mutluluğunda İsrail ve Sırbistan ilk üçte yer alırken, Türkiye 101. sırada yer aldı.
ABD’de bu listede 62’inci İngiltere ise 32’inci oldu.
ABD’deki verilere göre 1965 yılı öncesi doğanlar, ortalama olarak, 1980’den sonra doğanlara göre daha mutlu bir hayat sürüyor
BM adına raporu hazırlayan Oxford Üniversitesi’ndeki ekibin direktörü Profesör Jan-Emmanuel De Neve, araştırmanın siyasetçiler için alarm zilleri anlamına geldiğini savundu.
De Neve ellerindeki verilerin Kuzey Amerika ve Batı Avrupa’ya ilişkin endişe verici sonuçlar içerdiğini söyledi.
Profesör De Neve, “Dünyanın bazı bölgelerinde çocuklar orta yaş krizi boyutunda ruhsal sorunlar yaşıyor ve bu acil siyasi önlem gerektiriyor” dedi.
Peki Finlandiya’nın sürekli birinci çıkmasının ardında ne yatıyor?
Finlandiya’da müşteri memnuniyeti üzerine çalışan HappyOrNot isimli şirketin yöneticisi Miika Mäkitalo, ülkenin başarısının altında “toplumsal güven ortamı ve sağlıklı iş-yaşam dengesi”olduğunu savunuyor.
BBC’ye konuşan Mäkitalo, “İş, iş saatleri ile sınırlı ve insanlar özgür anlarının keyfini sürebiliyor. Hobilere ayrılan zaman ve akşam yaşantısının yanında, dört ile altı hafta arasında değişen yıllık izin de, istedikleri şeyleri yapabilmek fırsatını sunuyor” diyor.
60 yaş üstünü içeren kategoride ise Danimarka birinci konumda yer aldı.
Türkiye’nin verileri ise bazı diğer ülkelerin aksine yaş grupları arasında büyük bir değişim göstermedi.
Türkiye’nin genç nüfusu, mutluluk endeksinde 101. sırada yer alırken, yaşlı nüfusu 92. sırada yer aldı.
Son Dakika › Sağlık › Dünya Mutluluk Raporu: Finlandiya Yine Birinci, Türkiye Yükseldi - Son Dakika
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