Dünyanın en yaşlı adamı 112. yaş gününü kutluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık
BBC

Dünyanın en yaşlı adamı 112. yaş gününü kutluyor

Dünyanın en yaşlı adamı 112. yaş gününü kutluyor

Dünyanın en yaşlı adamı olan John Tinniswood, 112. yaş gününü kutladı. Tinniswood, uzun yaşam sırrının olmadığını belirtti ve Liverpool futbol takımının taraftarı olduğunu söyledi.

26.08.2024 06:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünyanın en yaşlı adamı, bugün doğum gününü kutluyor.

26 Ağustos 1912'de, İngiltere'nin Liverpool kentinde doğan John Tinniswood, 112. yaş gününü Guinness Dünya Rekorları sertifikasıyla çektirdiği fotoğrafla kutladı.

Guinness yetkililerine konuşan Tinniswood, "neden bu kadar çok yaşadığıyla ilgili hiçbir fikrinin olmadığını" söyledi.

Tinniswood kendisinden herkesin duymak isteyeceği bir "uzun yaşam sırrının" ise olmadığını kaydetti.

Hayatı boyunca Liverpool futbol takımının taraftarı olan John Tinniswood, şimdi Southport'ta bir bakım evinde kalıyor.

Nisan ayında 114 yaşındaki Juan Vicente Perez Mora'nın ölmesiyle, John Tinniswood dünyanın en yaşlı adamı unvanını elde etti.

Gençken oldukça aktif olduğunu ve "bolca yürüyüş yaptığını" söyleyen Tinniswood, başkalarından "çok da farklı olmadığında" ısrarcı: "Uzun ya da kısa bir yaşam sürebilirsiniz, bununla ilgili yapacak çok fazla şey yok."

Titanic'in battığı yıl dünyaya gelen Tinniswood, 112 yaşında olmasının üzerinde pek durmadığını söyledi:

"Niye bu kadar yaşadım, hiçbir fikrim yok. Özel bir sır falan bilmiyorum. Bence farklı birisi değilim."

Tinniswood, tuttuğu takım Liverpool kurulduktan 20 yıl sonra doğdu. Kulübün bugüne dek kazandığı 66 kupadan, ikisi hariç hepsini gördü. Yalnızca 1901 ve 1906 yıllarındaki lig şampiyonluklarını kaçırdı.

Birinci Dünya Savaşı başladığında iki yaşında olan Tinniswood, İkinci Dünya Savaşı başladığında 27. yaşını henüz kutlamıştı.

Savaşta ordunun mali işlerini yürüten birliğin üyesi olarak, cephe gerisinde rol alan Tinniswood, eski İkinci Dünya Savaşı askerleri içinde en yaşlısı olma unvanına da sahip.

Tinniswood ile eşi Blodwen 1942'de evlendiler ve 1943'te kızları Susan dünyaya geldi. Eşi, 1986'da ölene kadar 44 yıl evli kaldılar.

John Tinniswood, savaş sonrası Shell ve BP'de muhasebeci olarak çalıştı ve 1972'de emekli oldu.

Tinniswood, her Cuma günü geleneksel balık ve patates yemeğini yemek dışında, düzenli bir yemek rutini olmadığını da paylaştı.

"Herkes gibi ben de ne yemek çıkarsa onu yiyorum, özel bir diyetim yok."

2012'de 100 yaşına bastığından bu yana Kraliyet'ten özel doğum günü kartı alan John, Kraliçe 2. Elizabeth'in 2022'de ölmesi nedeniyle bu kartı artık Kral 3. Charles'tan alıyor.

Çocukluk zamanlarına göre dünyanın değişimini yorumlaması istenen John, şunları söylüyor:

"Bence daha iyi değil, ya da bazı konularda iyi olsa da bazılarında daha kötü."

Şimdiye kadarki en uzun yaşama sahip erkek, 2013'te 116 yaşında ölen Japon Jiroemon Kimura'ydu.

Hâlâ hayattaki dünyanın en yaşlı kadını ve en yaşlı insanı unvanı ise, yine Japonya'dan 116 yaşındaki Tomiko Itooka'ya ait.

Kaynak: BBC

Liverpool, Futbol, Dünya, Sağlık, Yaşam, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Dünyanın en yaşlı adamı 112. yaş gününü kutluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

BBC

07:18 Geceye damga vurdu Rizespor’un kalecisi, top her kaleye girdiğinde neye uğradığını şaşırdı Geceye damga vurdu! Rizespor'un kalecisi, top her kaleye girdiğinde neye uğradığını şaşırdı
00:29 Balıkesir’de baba dehşeti: 18 yaşındaki kızını boğarak öldürdü Balıkesir'de baba dehşeti: 18 yaşındaki kızını boğarak öldürdü
22:47 Ukrayna, sınırına asker, tank ve top yığan ülkeyi uyardı: Vururuz Ukrayna, sınırına asker, tank ve top yığan ülkeyi uyardı: Vururuz
22:17 Kayalıklarda bulunan kan lekeleri minik Narin’e mi ait Analiz sonuçları ortaya çıktı Kayalıklarda bulunan kan lekeleri minik Narin'e mi ait? Analiz sonuçları ortaya çıktı
21:34 CHP’li Tuncay Özkan Erdoğan’ı hedef aldı, başsavcılık soruşturma başlattı CHP'li Tuncay Özkan Erdoğan'ı hedef aldı, başsavcılık soruşturma başlattı
15:58 Bomba iddia Lucas Torreira’nın Galatasaray’dan ayrılma ihtimali var Bomba iddia! Lucas Torreira'nın Galatasaray'dan ayrılma ihtimali var
15:57 Görüntü Mersin’den Direksiyondaki garipliği fark eden ekipler aracın peşine düştü Görüntü Mersin'den! Direksiyondaki garipliği fark eden ekipler aracın peşine düştü
15:34 Ne günlere kaldık ’’Avrupalı koca istiyorum’’ diyen Türk kızı, video çekerek özelliklerini sıraladı Ne günlere kaldık! ''Avrupalı koca istiyorum'' diyen Türk kızı, video çekerek özelliklerini sıraladı
15:33 Beşiktaş’ın yeni transferi Felix Uduokhai, imza için İstanbul’a geliyor Beşiktaş'ın yeni transferi Felix Uduokhai, imza için İstanbul'a geliyor
15:13 Skandal videoya savunması daha beter Diamond Tema, Türk halkına küfürler savurdu Skandal videoya savunması daha beter! Diamond Tema, Türk halkına küfürler savurdu
14:42 İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran’dan faiz, enflasyon ve dolarTL tahmini İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'dan faiz, enflasyon ve dolar/TL tahmini
14:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Alpay Özalan’ın Ahmet Şık’ı yumruklamasına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alpay Özalan'ın Ahmet Şık'ı yumruklamasına ilk yorum
14:15 Felakette can kaybı 2’ye yükseldi AFAD’dan 11 ile sarı ve turuncu uyarı Felakette can kaybı 2'ye yükseldi! AFAD'dan 11 ile sarı ve turuncu uyarı
13:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Boğaz’daki kaçak villa üzerinden İBB’ye tepki: Para babalarına peşkeş çekiyorlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaz'daki kaçak villa üzerinden İBB'ye tepki: Para babalarına peşkeş çekiyorlar
13:24 Orta Doğu alev alev İsrail uçakları Lübnan’ı vurdu, Hizbullah’ın yanıtı sert oldu Orta Doğu alev alev! İsrail uçakları Lübnan'ı vurdu, Hizbullah'ın yanıtı sert oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2024 08:47:33. #1.12#
SON DAKİKA: Dünyanın en yaşlı adamı 112. yaş gününü kutluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement