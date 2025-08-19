Eymen Asaf'ın Eli Ameliyatla Kullanılabilir Hale Geldi

SAKARYA'da 4 yıl önce evlerinde çıkan yangında babası ve 3 kardeşini kaybeden, vücudunun yüzde 65'inde yanık oluşan ve ellerini kullanamayan Eymen Asaf Bekci (8), Konya'da yapılan bir ameliyatla ellerinden birini kullanabilecek.

Sakarya'nın Geyve ilçesine Bağcaz Mahallesi'nde oturan Bayram ve Pınar Bekci, çiftinin evinde 19 Eylül 2021 tarihinde gece saatlerinde ısınmak için yaktıkları kömür sobasının parlamasıyla yangın çıktı. Pencerelerinde demir parmaklık bulunan evdeki yangında baba Bayram Bekci (37) ile çocuklarından Ömer Faruk (11), Dilara (14) ve Eslem Asaf (1) hayatını kaybetti. Vücudunun yüzde 65'inde yanık oluşan Eymen Asaf Bekci, yaralandı. Yangından dakikalar önce evin kapısının önüne çıkan anne Pınar Bekci ise olaydan yara almadan kurtuldu.

Yaralanan Eymen, vücudundaki yanıklar nedeniyle 4 yıl boyunca farklı illerdeki hastanelerde 50'den fazla ameliyat oldu. Bir süre önce annesi Pınar Bekci ile memleketleri Trabzon'da yaşamaya başlayan ve yangında kas ve sinirlerinde oluşan tahribat nedeniyle ellerini kullanamayan Eymen Asaf'a, Ala Hayat Minik Masumlar Derneği yardım elini uzattı.

ELLERİNDEN BİRİNİ KULLANABİLECEK

Dernek aracılığıyla Konya'daki bir hastanede kontrolleri yapılan Eymen Asaf, için yapılacak bir ameliyatla sağ elini kullanabileceği kanaati oluştu. Bunun üzerine ameliyat olan Eymen Asaf, sargıların açılıp elini kullanmak için sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Ameliyatı gerçekleştiren Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ali Acar, ameliyatın 7 saat sürdüğünü belirterek şunları söyledi:

"Biz Eymen'in ellerini, parmaklarını daha iyi kullanabilmesi için özellikle ilk baş sağ tarafından başladık. O bölgedeki kemik eklemlerinin çıkılmayan yerlerini yerine oturttuk. Şimdilik işler istediğimiz gibi gitti inşallah bugün taburcu edeceğiz. Hem tendonlarını, hem işte eklemini yerine oturttuk. Üzerine doku naklini de yaptıktan sonra şu anda toparlanma sürecinde. Belli bir süre geçtikten sonra fizik tedavisine başlanılacak. İnşallah eklemini, elinin parmaklarını daha rahat kullanabilecek hale gelecek."

Eymen Asaf'ın sağ elini kullanmaya başladıktan sonra genel sağlık durumuna bakılarak sol elini de aynı şekilde ameliyat edeceklerini belirten Acar, "Bu operasyonlar birden fazla mikrocerrahi işlem gerektirdiği için tabii biraz uzun süren işlemler. Yaklaşık 7 saat süren bir operasyon oldu. Sol eliyle ilgili diğer işlemlerin de ilerleyen dönemde planlayacağız." dedi.

Ala Hayat Minik Masumlar Derneği Genel Başkanı Ayşegül Aksu ise "Eymen beni derinden etkiledi. Artık benim manevi oğlum oldu. Yaklaşık 3 yıl önce bir hastanede 'Artık yapılacak bir şey yok. Bundan sonraki işlemleri daha mikrocerrahilerle yapılması gerekiyor' demeleri üzerine annesi bize ulaştı ve 'Çocuğum için neler yapılabiliriz?' demişti. Bizim Eymen için Türkiye'de gitmediğimiz il kalmadı. Antalya'da, İzmir'de, Eskişehir'de, Ankara'da, Şanlıurfa'da bile ameliyat oldu. Çok güzel bir şekilde toparladı. Sadece bizim tek bir sıkıntımız kalmıştı. O da eli. Bugün Eymen'in eli açıldı. Eymen'in artık bizim için hayal denilen çünkü düne kadar ampute edilecek denilen eli düzelecek." İfadesini kullandı.

Haber- Kamera: Salih BÜYÜKSAMANCI KONYA DHA