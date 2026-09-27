Yanlış kulak ameliyatı iddiası! Aynı gün ikinci kez masaya yatırıldı - Son Dakika
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Yanlış kulak ameliyatı iddiası! Aynı gün ikinci kez masaya yatırıldı

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Yanlış kulak ameliyatı iddiası! Aynı gün ikinci kez masaya yatırıldı
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Tuzla'daki Okan Üniversitesi Hastanesi'nde sağ orta kulağındaki sıvı birikmesi nedeniyle ameliyata alınan Gebzeli Murat Tarakçı, uyandığında sol kulağına işlem yapıldığını öğrendiğini söyledi. Hatanın ardından yeniden ameliyat edildiğini belirten Tarakçı'nın avukatı, yaşananları 'yanlış taraf cerrahisi' olarak nitelendirip hastane ve hekimden şikayetçi olduklarını açıkladı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan Murat Tarakçı'nın, tedavi için gittiği Tuzla'daki üniversite hastanesinde sağ kulağı yerine yanlışlıkla sol kulağına tüp takıldığı iddia edildi. Hatanın fark edilmesinin ardından aynı gün içinde ikinci kez ameliyata alınarak sağ kulağına da işlem yapılan Tarakçı, işitme ve denge kaybı yaşadığını öne sürerek hukuki süreç başlattı.

İddiaya göre, kulak ağrısı şikayetiyle Tuzla Okan Üniversitesi Hastanesine başvuran Murat Tarakçı'nın yapılan tetkiklerinde sağ orta kulağında sıvı birikmesi tespit edildi. Sağ kulağına işlem yapılması planlanarak ameliyata alınan Tarakçı, operasyondan uyandığında sol kulağında şiddetli bir ağrı hissetti. Görevlilere hangi kulağının ameliyat edildiğini soran ve sol kulağına işlem yapıldığını öğrenen Tarakçı, durumu sağlık ekibine bildirdi. Hatanın fark edilmesinin ardından ameliyat ekibi yeniden toplanarak hastayı aynı gün içerisinde ikinci kez genel anestezi altında ameliyata aldı ve bu kez sağ kulağa işlem uygulandı.

YANLIŞ KULAĞIM AMELİYAT EDİLDİ

Yaşadığı süreci anlatan Murat Tarakçı, "Kulak ağrısı şikayetiyle Tuzla Okan Üniversitesi Hastanesinde muayene oldum. Yapılan test ve tetkikler sonucunda sağ orta kulağımda sıvı birikmesi olduğu tespit edildi ve ameliyata alındım. Ameliyat sonucunda, test ve tetkiklerde açıkça belirtilmesine rağmen yanlış kulağım ameliyat edildi. Ameliyattan çıktığımda sol kulağımda şiddetli ağrı hissettim ve sedyeyi götüren kişiye 'Siz hangi kulağımı ameliyat ettiniz?' diye sordum ve sol kulağım olarak söylendi. Ben de yanlış yaptıklarını belirttim" dedi.

Ameliyat sonrası yaşadığı şaşkınlığı anlatan Tarakçı, aynı gün ikinci kez ameliyata alınmasının kendisi için travmatik bir süreç olduğunu belirterek, "Daha sonra ameliyat ekibi tekrar toplandı ve acilen ikinci ameliyata alınmam gerektiği söylendi. İkinci ameliyata alınıp yapılması gereken kulağı daha sonradan tekrar ameliyat ettiler. Şok oldum çünkü beklemiyordum. Ne işlem yapıldığını da bilmiyorum. Doğru bir ameliyat mı, yanlış bir ameliyat mı, yoksa başkasına yapılması gereken bir ameliyat bende mi yapıldı? Açıkçası travmatik bir durumdu. Aynı gün içerisinde iki defa genel anestezi görmek ve iki defa tekrar ameliyat olma stresi yaşadım" diye konuştu.

BİTMEYEN ÇINLAMA VE DENGE KAYBI

Ameliyatların ardından bitmeyen bir çınlama, uğultu, işitme ve denge kaybı yaşadığını öne süren Tarakçı, şöyle devam etti:

"Ameliyat sonrası bitmeyen bir çınlama, uğuldama, işitme kaybı ve denge kaybı yaşamaktayım. Burası bir üniversite hastanesi. Yılda sağlık sektörüne belki yüzlerce, binlerce öğrenci yetiştiriliyor. Bir profesör tarafından sağ ve sol karıştırılması gerçekten vahim bir hata. Tekrarın başka insanlar üzerinde yaşamaması için gerekli düzeltmeleri hastanenin yapmasını istiyorum. Sağlık Bakanlığı'nın da bunları gerekli şekilde denetlemesini istiyorum."

AVUKAT: YANLIŞ TARAF CERRAHİSİ

Tarakçı'nın avukatı Hakan Yıldız ise olayla ilgili hukuki süreci başlattıklarını belirterek, "Müvekkilim birkaç hafta önce Okan Üniversitesi Hastanesi'nde bir cerrahi operasyon geçirdi. Tüm tıbbi belgelerde müvekkilin sağ kulağına işlem yapılması gerektiği kesin olarak belirtilmesine rağmen müvekkilin sağ kulağı yerine yanlışlıkla sol kulağına tüp takılması, tıp hukukunda 'yanlış taraf cerrahisi' olarak adlandırılan ve kabulü mümkün olmayan, tıbbi ağır bir uygulama hatasıdır. Biz olayda gerekli güvenlik cerrahi, cerrahi protokollerin gerçekleşmediğini, buna uyulmadığını, ayrıca çok kısa süre içerisinde iki kez genel anesteziye maruz bırakıldığı için tıbbi olarak ek riskler de sağlık açısından gerçekleştiğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Soruşturma izni beklediklerini aktaran Yıldız, "Biz hem hastane hem gerekli hekim hakkında şikayetlerimizi yaptık. Şu an adli kısım yönünden Sağlık Bakanlığı'ndan soruşturma izni bekliyoruz. Kısa süre içerisinde de bu iznin verileceğini düşünüyoruz. Daha sonraki süreçte de müvekkilin haklarını korumak için süreci titizlikle takip edeceğiz. Yani müvekkilim ameliyat sonrası hem genel anestezi alması hem de yanlış taraf cerrahisi nedeniyle sürekli kulağında çınlama, uğultu hissediyor. Hatta sürekli sessiz, sakin, kalabalık ortamlardan uzak, özellikle doğada vakit geçirmeye artık mecbur kaldı. Hem de denge kaybı yaşıyor, böyle bir mağduriyeti var. Hastane yönetimiyle ve profesör doktorla görüştük ama herhangi bir sonuç alamadık" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, iddiaların odağındaki hastane yönetimi ise devam eden hukuki süreç nedeniyle şu aşamada bir açıklama yapmanın uygun olmayacağını, yargı mercilerinden resmi bir yazı ulaşması halinde gerekli cevabın verileceğini bildirdi.

Kaynak: İHA
Murat TarakçıAmeliyatHastaneKocaeliGüncelSağlıkTuzlaSon Dakika

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