Gıda Zehirlenmeleri Artıyor: Hijyen Kuralları İhlal Ediliyor - Son Dakika
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Sağlık

Gıda Zehirlenmeleri Artıyor: Hijyen Kuralları İhlal Ediliyor

Gıda Zehirlenmeleri Artıyor: Hijyen Kuralları İhlal Ediliyor

İzmir'de meydana gelen gıda zehirlenmeleri, hijyen eksikliklerini gündeme getirdi. Uzmanlar, işletmelerdeki hijyen koşullarının yeterince kontrol edilmediğine dikkat çekiyor ve özellikle pişmiş ile çiğ gıdaların kesiminde çapraz bulaşma riskinin altını çiziyor.

30.01.2025 16:29  Güncelleme: 16:34
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GIDA Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Toprak, İzmir'deki bir restoranda Ece Melisa Mercankaya'nın (5) patatesli köfte, Servet Polat'ın (60) da kumpir yemesinden sonra zehirlenerek ölümlerine ilişkin, tercih edilen mekanların hijyenik koşullarının kontrolüne dikkati çekti. Toprak, Genellikle çapraz bulaşma yaşanıyor. Bu nedir; pişmiş ürünün kesildiği bıçaklarla ve tahtalarda çiğ ürünlerin kesilmesi. Çiğ ürünler sonrasında pişirilmediği için çapraz bulaşmaya neden olabiliyor. Örneğin pişmiş et kesildi aynı tahta ve bıçakla yemeğin domatesi kesilebilir. Bu da çapraz bulaşmayla gıda zehirlenmesine sebep olur dedi.

Belçika'dan tatil için Aydın'ın Didim ilçesindeki yazlık evlerine gelen emlak danışmanı Cihan Mercankaya (39), eşi Hasret Mercankaya (38), çocukları Ece Melisa Mercankaya ve Ege Mercankaya (6), 13 Nisan 2022'de, İzmir'in Gaziemir ilçesindeki restoranda yemek yedi. 4 kişilik aile, yemek sonrası Didim'e döndü. Bir süre sonra Hasret Mercankaya ile çocukları rahatsızlandı. Tedaviye alınan anne ve 2 çocuğundan o dönem 5 yaşında olan Ece Melisa Mercankaya, hayatını kaybetti. Adalet Bakanlığı'na bağlı İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nca hazırlanan Ece Melisa Mercankaya'nın otopsi sonucuna göre, Ece Melisa Mercankaya'nın besin zehirlenmesi sonrası gelişen kalp kasında iltihaba neden olabilen pankardit sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi. Ece Melisa Mercankaya ve kardeşinin patatesli köfte yediği öğrenildi. Diğer yandan İzmir'in Buca ilçesinde yaşayan Servet Polat, 28 Aralık'ta kızı Bahar Zeyrek ve 11 yaşındaki torunu Gökhan Zeyrek ile Buca ilçesi Efeler Mahallesi'ndeki bir işletmede kumpir yedi. Kusma ve ishal nedeniyle rahatsızlanan aile, Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Buradaki tedavisi tamamlanan aile taburcu olurken, Servet Polat 30 Aralık'ta saat 04.00'te evinde ölü bulundu. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Polat'ın gıda zehirlenmesi sonucu öldüğü belirtildi.

'İŞLETME KAYIT BELGESİNE BAKMAK GEREKİYOR'

Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Toprak, besin zehirlenmesi nedeniyle yaşanan ölümlere dikkat çekip, Özellikle beslenme konusunda gittiğimiz yerlerin hijyenik koşullarını kontrol etmemiz gerekiyor. Gerek personel gerek işletme hijyenine bakmak lazım. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen işletme kayıt belgesinin bulunup bulunmadığına bakmak gerekiyor. Ayrıca işini layıkıyla yapan, yeni açılmış birçok mekan var ama bildiğimiz, tanıdığımız ve güvenebileceğimiz yerlere yönelmek de olabilir dedi.

'YETERİ PİŞMEMESİNDEN KAYNAKLI BİR BULAŞI OLABİLİR'

Yaşamını yitiren kişilerin yedikleri yiyecekleri değerlendiren Toprak, Patatesli köfte yemeğine bakalım. Patatesten kaynaklı besin zehirlenmesi olabilir. Şöyle ki patates yıkanmadan ve elle soyulursa üzerindeki topraktan bir bulaşma olabilir. Belki işletme mayonezini belki kendi yapıyordur. Yumurtasıyla ilgili sıkıntı olabilir. Soğuk zincirde taşınması ve saklanması gereken kıymadan kaynaklı da köfteden bir bulaşı yaşanabilir ya da ürün iyi pişmemiş olabilir. Et, tavuk ve süt ürünlerinin yeteri pişirilmemesinden kaynaklı da bir bulaşı olabilir. Personel kaynaklı hijyenden eksikliği sonucu da söz konusu olabilir. Bu gibi durumlarda gıda zehirlenmeleriyle karşılaşabiliyoruz dedi.

'TÜKETİĞİMİZ MİKTARDA AĞIR DA GEÇEBİLİR'

En sık karşılaşılan işletme hatasından da bahseden Toprak, Genellikle çapraz bulaşma yaşanıyor. Bu nedir; pişmiş ürünün kesildiği bıçaklarla ve tahtalarda çiğ ürünlerin kesilmesi. Çiğ ürünler sonrasında pişirilmediği için çapraz bulaşmaya neden olabiliyor. Örneğin pişmiş et kesildi aynı tahta ve bıçakla yemeğin domatesi kesilebilir. Bu da çapraz bulaşmayla gıda zehirlenmesine sebep olur. Sonuç olarak ishal, kusma, baş ağrısı ve mide bulantısıyla gıda zehirlenmesi başlar. Kendiliğinden de geçebilir. Ama tükettiğimiz miktarda ağır da geçebilir. Böyle durumlarda bol miktarda su içip, hastaneye başvurmak gerekir diye konuştu.

Haber Kadir ÖZEN- Kamera Gökhan KILIÇ  İZMİR, DHA

Kaynak: DHA

Ekonomi, Sağlık, İzmir, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Gıda Zehirlenmeleri Artıyor: Hijyen Kuralları İhlal Ediliyor - Son Dakika

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