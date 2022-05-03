Gizemli hepatit 3 çocuğu daha hayattan kopardı - Son Dakika
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Gizemli hepatit 3 çocuğu daha hayattan kopardı

03.05.2022 10:26

Koronavirüsün ardından hızla büyüyen gizemli hepatit, can almaya devam ediyor. Mide bulantısı, kusma, ishal, ateş ve bilinç kaybı gibi belirtiler gösteren hastalık nedeniyle son olarak Endonezya'da 3 çocuk yaşamını yitirdi.

Endonezya'da nisan ayında 3 çocuk gizemli hepatit (karaciğer iltihabı) nedeniyle yaşamını yitirdi.

Bloomberg'in Endonezya Sağlık Bakanlığı'na dayandırdığı haberine göre, nisanda mide bulantısı, kusma, ishal, ateş ve bilinç kaybı gibi belirtiler görülen çocuklar başkent Cakarta'da bir hastaneye yatırıldı.

BAKANLIK GENELGE YAYINLADI

Nedeni belirlenemeyen hepatit virüsü saptanan 3 çocuk, hastanede hayatını kaybetti. Ailelerden, söz konusu belirtileri taşıyan çocuklarını derhal hastaneye götürmeleri istendi. Bakanlık, hastalık için ülke genelinde bir sağlık taraması yapılmasına ilişkin de genelge yayımladı.

10 AYLIK BEBEĞE DE TEŞHİS KONULDU

Bu arada Singapur'da da 25 Nisan'da hastaneye kaldırılan 10 aylık bir bebeğe hepatit teşhisi konuldu. Bebekte, Aralık 2021'de de Kovid-19 tespit edildiği öğrenildi.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ: EN AZ 4 ÇOCUK YAŞAMINI YİTİRDİ

Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre, dünya genelinde hepatit nedeniyle en az 4 çocuk hayatını kaybetti. DSÖ Araştırmacısı Dr. Philippa Easterbrook, 29 Nisan'daki basın toplantısında, hepatit virüsünün şimdiye kadar 16 ülkede 1 ay ila 16 yaş arası 170 çocukta görüldüğünü açıklamıştı.

GİZEMLİ HASTALIK BELİRTİLERİ

DSÖ, 16 Nisan'da yaptığı yazılı açıklamada, İngiltere'de 74 çocukta sebebi belirlenemeyen hepatit virüsü tespit edildiğini duyurmuştu. DSÖ'ye göre şimdiye kadar en az 170 çocuğa virüs bulaşırken, bu rakam Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'ne (ECDC) göre en az 190 olarak belirtildi.

HASTALIĞIN BELİRTİLERİ

Virüsün tespit edildiği çocuklarda son bir aydır sarılık, ishal, kusma ve karın ağrısı gibi belirtilerin görüldüğü, 16 çocuğun ağır karaciğer iltihabı geçirmeleri nedeniyle karaciğer nakli yapılarak tedavi edildiği bildirilmişti. Hastalığın "gizemli" veya "nedeni belirsiz" olarak tanımlanması, akıllara Kovid-19 virüsünü getirirken, yeni bir "küresel salgın" ihtimalini de gündeme taşıdı. Kovid-19, henüz adı konulmadan önce "gizemli bir akciğer rahatsızlığı" olarak tanımlanıyordu.

MEHMET CEYHAN: TÜRKİYE'DE DE BU TİP VAKALAR GÖRÜYORUZ

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, gizemli hepatitteki adenovirüs şüphesine ilişkin Haber Global'de yaptığı değerlendirmede " Türkiye'de de bu tip vakalar görüyoruz. Bu tablo çıkınca kayıtlarımıza baktım, 2 tane nedeni bilinmeyen ve servise yatacak kadar ağır seyreden hepatit vakası olmuş ama biz adenovirüsü şimdiye kadar sağlıklı bir çocuğun hepatitinde taramıyorduk. Nedenleri içinde adenavirüs yoktu. Çünkü çok nadirdir" ifadelerini kullanmıştı.

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Son Dakika Sağlık Gizemli hepatit 3 çocuğu daha hayattan kopardı - Son Dakika


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