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Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi İlhan'dan kış öncesi aşı çağrısı Açıklaması - Son Dakika

Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi İlhan'dan kış öncesi aşı çağrısı Açıklaması

27.10.2021 12:25
Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi İlhan'dan kış öncesi aşı çağrısı Açıklaması

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, kış geldiğinde daha çok kapalı alanlarda kalınacağı için bulaş riskinin artabileceğine dikkati çekerek, "O yüzden aşıyı artırıp tedbirlere uyumu yükseltmeliyiz.

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, kış geldiğinde daha çok kapalı alanlarda kalınacağı için bulaş riskinin artabileceğine dikkati çekerek, "O yüzden aşıyı artırıp tedbirlere uyumu yükseltmeliyiz." dedi.

İlhan, bir etkinliğe katılmak üzere geldiği Şanlıurfa'da, AA muhabirine, Türkiye'de 18 yaş üzeri ikinci doz aşılamada yüzde 77'e gelindiğini ancak toplumsal bağışıklık hedefinin yakalanabilmesi için bu oranın yüzde 80'lerin üzerinde olması gerektiğini söyledi.

"Aşıyı ihmal etmemeliyiz"

Son dönemde günlük vaka sayılarının 25-30 bin arasında değiştiğini ifade eden İlhan, şöyle konuştu:

"Eğer şu ana kadar çift doz aşılı yüzde 77'lik bir nüfusumuz olmasaydı şu an bu rakamların çok daha yüksek olacağını söyleyebilirdik. Belki 2-3 katı bile olurdu. Bu nedenle kış mevsimi geldiğinde daha çok kapalı alanlarda kalacağımızı göz önünde bulundurarak bulaş riskinin artabileceğini değerlendirmeliyiz. O yüzden aşıyı artırıp tedbirlere uyumu yükseltmeliyiz. Kapalı alanları mutlaka havalandırmalı, kapalı alanlarda maske takmalı ve aşıyı ihmal etmemeliyiz."

Üçüncü doz aşılamanın en az ikinci doz kadar önemli olduğunu anlatan İlhan, başta 65 yaş üstü olmak üzere Sağlık Bakanlığınca üçüncü dozu tanımlanan herkesin bir an önce aşılarını yaptırması gerektiğini vurguladı.

Yerli aşı çalışmaları

Prof. Dr. İlhan, bazı vatandaşların yerli aşıyı beklediğine işaret ederek şunları kaydetti:

"Yerli aşının çalışmaları devam ediyor. 3. faz tamamlandığında inşallah yılbaşı gibi yerli aşımız devreye girecek. Biliyoruz ki yerli aşıyı bekleyen çok sayıda vatandaşımız var. Özellikle Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerimizde 'Yerli aşımız çıksın da aşı olalım' diyen vatandaşlarımıza müjdeyi verebiliriz. Dünyada pek çok aşı geliştiriliyor. İnşallah bizim TURKOVAC aşımız inaktif aşılarda dünyada da kısa zamanda liderliği ele geçirecektir. Bizim tüm Türk cumhuriyetlerinde, Türkiye'de, Kıbrıs'ta, bütün Asya ve Avrupa'da etki oluşturacağımızı düşünüyorum. Son günlerde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Afrika ziyaretlerinde bizim yerli aşımız TURKOVAC'ı gündeme getirdi. Yakın zamanda aşı tedarikimiz daha kolay olur. Türk aşısı, öyle bir aşamaya gelmeli ki dünyanın kullanacağı bir aşı olur. Aşının milleti yok, aşıyı hangi ülke iyi üretirse bütün dünya bunu kullanmayı tercih edecektir."

Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi İlhan'dan kış öncesi aşı çağrısı Açıklaması

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Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi İlhan'dan kış öncesi aşı çağrısı Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi İlhan'dan kış öncesi aşı çağrısı Açıklaması - Son Dakika
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