Sağlık

Göğüs yanması şikayetiyle gittiği hastanede kalbinden kan 'çalan' damar bulundu

13.02.2026 18:20
Haber Videosu

Batman'da göğüs yanması ve nefes darlığı şikayetiyle hastaneye başvuran 74 yaşındaki vatandaşın kalbinin sağ ana arterinden köken alan ve akciğere uzanan anormal bir damar tespit edildi. Kalbe gitmesi gereken kanın bir kısmını 'çalarak' akciğere yönlendiren damar endovasküler yöntemle kapatıldı. Kentte ilk olma özelliği taşıyan başarılı operasyonun ardından vatandaşın tüm şikayetleri sona erdi.

Batman'da yaşayan 74 yaşındaki Şükrü Demirtaş, göğsünde yanma ve nefes darlığı şikayetiyle Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Servisi'ne başvurdu.

KALBİNDE KAN 'ÇALAN' DAMAR BULUNDU

Yapılan anjiyoda kalbin sağ ana arterinden (RCA) köken alan ve akciğere uzanan anormal bir damar tespit edildi. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Abdulaziz Taş ile Girişimsel Radyoloji Uzmanı Dr. Abdurrezzak Teken tarafından yapılan değerlendirmede, söz konusu damarın kalbe gitmesi gereken kanın bir kısmını 'çalarak' akciğere yönlendirdiği ve bu nedenle hastada göğüs ağrısı ile nefes darlığına yol açtığı belirlendi.

Hastanın kalbine giden kanı akciğere yönlendiren 'anormal damar' operasyonla kapatıldı

OPERASYON KENTTE İLK KEZ GERÇEKLEŞTİ

Literatürde nadir görülen koroner çalma (steal) sendromu tanısı konulan hastaya işlem yapılması kararı alındı. Endovasküler yöntemle gerçekleştirilen embolizasyon işlemiyle, kalpten çıkıp akciğere uzanan ve kanı yönlendiren anormal damar başarıyla kapatıldı. İşlem sonrası hastanın şikayetlerinde belirgin düzelme sağlandı. Bu uygulamanın Batman'da ilk kez gerçekleştirildiği belirtildi.

Hastanın kalbine giden kanı akciğere yönlendiren 'anormal damar' operasyonla kapatıldı

"ŞİKAYETLERİM KALMADI"

Operasyonun ardından konuşan Şükrü Demirtaş, "Kalbime giden kanın bir kısmını çalan fazla bir damar olduğunu söylediler. Müdahale ettiler, ameliyatım başarılı geçti. Şikayetlerim kalmadı" dedi.

Hastanın kalbine giden kanı akciğere yönlendiren 'anormal damar' operasyonla kapatıldı

"BU TARZ VAKALAR 10 BİN İLE 100 BİN DE BİR ARASINDA GÖRÜLEBİLEN NADİR VAKALAR"

Operasyonu gerçekleştiren doktorlardan Girişimsel Radyoloji Uzmanı Doktor Abdurrezzak Teken, "Şükrü amcamız bize 2 hafta önce kardiyoloji bölümüne başvuruyor. Aziz Hocam değerlendiriyor. Göğüs ağrıları ve nefes darlığı olması üzerine bir anjiyo planlıyor. Yapılan anjiyoda anormal bir şeyler görülüyor. Aziz Hoca beni çağırdı. Birlikte değerlendirdik anjiyoyu. Şükrü amcamızda sağ sistemden çıkan anormal bir üçüncü damar tespit ettik. Bu damar akciğere doğru uzanıyordu ve kalbe giden kanın bir kısmını çalıyordu. Ben ve Aziz Hoca işleme girdik. Anormal damarı başarıyla tıkadık. İşlem başarılı geçti. Şikayetleri göğüs ağrısı ve nefes darlığıydı. Amcanın bütün şikayetleri geçti. Bu da bize girişimsel radyoloji ile kardiyolojinin iş birliğinin be kadar önemli olduğunu gösterdi. Bu tarz vakalar 10 bin ile 100 bin de bir arasında görülebilen nadir vakalar. Batman'da açtığımız girişimsel radyoloji bölümü sayesinde bu tarz nadir vakaları da artık buralarda yapabiliyoruz. Sevkleri azalttık. Bu tarz işlemler için artık hastalarımız şehir dışına gitmeden Batman'da da tedavi olabiliyorlar" diye konuştu.

Hastanın kalbine giden kanı akciğere yönlendiren 'anormal damar' operasyonla kapatıldı
Kaynak: DHA

