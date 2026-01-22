Hemşire vahşetinin odağındaki hastane, 3 yıl boyunca aileden her şeyi saklamış - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Sağlık

Hemşire vahşetinin odağındaki hastane, 3 yıl boyunca aileden her şeyi saklamış

Haberin Videosunu İzleyin
Hemşire vahşetinin odağındaki hastane, 3 yıl boyunca aileden her şeyi saklamış
22.01.2026 17:49  Güncelleme: 18:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Hemşire vahşetinin odağındaki hastane, 3 yıl boyunca aileden her şeyi saklamış
Haber Videosu

Kahramanmaraş'ta 5 yaşındaki Deniz Esin Bozoklar'ın henüz 5 günlükken hemşire şiddeti sonucu bedensel ve zihinsel engelli kalmasına ilişkin olayda bir detay kan dondurdu. Hastanenin ilk baştan bu yana her şeyden haberdar olduğu, 3 yıl boyunca aileden gizlediği, ailenin ise e-devlet mesajıyla gerçeği öğrendiği belirtildi.

Sema Bozoklar, 21 Mayıs 2021'de Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde kızı Deniz Esin'i dünyaya getirdi. Bebek, düşük kiloda doğduğu için yeni doğan servisinde kuvöze alındı. 31 Mayıs 2021'de bir hemşire, Deniz Esin Bozoklar'a damar yolu açmak istediği sırada bebeğin çok durağan olduğunu ve sol bacağında da şişlik tespit etti.

BEBEĞİN HEMŞİRE ŞİDDETİNE MARUZ KALDIĞI BELİRLENDİ

Hemşirenin hastane yönetimine bilgi vermesi üzerine hemen muayene edilen bebeğin bacağının kırık olduğu belirlenirken, nedeninin de tespit edilmesi için güvenlik kamerası kamera görüntüleri geriye dönük olarak incelendi. İnceleme sonunda bebeğin 5 günlükken 26 Mayıs 2021'de hemşire Hazel Dırık B.'nin şiddetine maruz kaldığı tespit edildi.

BEBEĞİN UĞRADIĞI ŞİDDET AİLEDEN SAKLANDI

Hastane yönetimi, Deniz Esin'i özel bir hastaneye sevk ederken, Sema ve Abdullah Bozoklar çiftine de kızlarına hemşire tarafından uygulanan şiddete ilişkin bilgilendirme yapmadı. Özel hastanede tedavisi tamamlanıp taburcu edilen Deniz Esin'in anne ve babasına, çocuklarının hem bedensel engelli hem de serebral palsi ve epilepsi olduğu belirtildi. Bozoklar çifti, yaşadığı şiddetten habersiz bir şekilde kızlarını alarak evlerine döndü. Hastane yönetimi ise kendi içinde başlattığı idari soruşturma sonunda hemşire Hazel Dırık B.'nin hastaneyle olan ilişkisini kesti. Kahramanmaraş İl İdare Kurulu da Hazel Dırık B.'nin yargılanmasına karar verdi.

Hemşire vahşetinin odağındaki hastane, 3 yıl boyunca aileden her şeyi saklamış

GERÇEĞİ 3 YIL SONRA E-DEVLET MESAJIYLA ÖĞRENDİLER

Olaydan 3 yıl sonra Haziran 2024'te hemşire Hazel Dırık B. hakkında Kahramanmaraş 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten yaralama' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı, e-Devlet'ten de Bozoklar çiftine dava günü mesajı gitti. Mesaja bir anlam vermeyen aile, avukatları Sait Bolat'la yaptıkları araştırmada hemşire Hazel Dırık B.'nin kızları Deniz Esin'e 5 günlükken şiddet uyguladığını ve kızlarının aslında doğuştan değil de şiddet sonucu engelli kaldığını öğrenince şoke oldu.

14 DAKİKA SÜREN KAN ALMA

Yargılama devam ederken, Hazel Dırık B.'nin Deniz Esin Bozoklar'a uyguladığı şiddetin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Dava dosyasına giren görüntülerde, Hazel Dırık B.'nin kan alması 14 dakika sürüyor. Bebeği kuvözden alıp sedyeye yatıran Hazel Dırık B., kan almak isterken, ağlamaya başlayan Deniz Esin'in başına vurup ardından bacağını sıkarak kendine doğru çekiyor ve hareketli olan Bozoklar birden durağanlaşıyor. Daha sonra hareket etmeye başlayan bebeğin sol bacağını hareket ettiremediği görüldü. Ayrıca görüntülerde Hazel Dırık B.'nin, durumu fark edip bebeğin bacağını kontrol etmesi de yer aldı.

Hemşire vahşetinin odağındaki hastane, 3 yıl boyunca aileden her şeyi saklamış

'BUNUN ADI VAHŞETTİR, İŞKENCEDİR'

Görüntüleri değerlendiren ailenin avukatı Sait Bolat, Deniz Esin Bozoklar'ın uğradığı şiddetin basit bir darp olayı olarak değerlendirilemeyeceğini belirtti. Görüntülerin, bebeğin neden engelli kaldığını açıkça ortaya koyduğunu ifade eden Bolat, "Görüntüler dosyamıza girdi. Gerçekten yürek dayanmaz görüntüleri izlemeye. Sanık tam 14 dakika boyunca 5 günlük bebeğimizden kan almaya çalışıyor. Kan alırken de defalarca kez kafasına vurmak suretiyle müvekkilimizi darbediyor. Neticeten yine kan almaya devam ettiği esnada müvekkilin ayağına yapmış olduğu müdahale sonucu ayağının kırıldığını görüntülerden görmekteyiz. Kendince daha sonra ayağını kontrol ediyor ancak hiçbir yetkiliye ya da doktora haber vermeden çekip gidiyor. Bunu basit bir darp olayı olarak değerlendirmemiz zaten mümkün değil. Bunun adı 14 dakika boyunca vahşettir, eziyettir, işkencedir. En başından beri biz bunun basit bir yaralama suçu olmadığı kanaatindeyiz. Somut olayda yaşanan suç, adam öldürmeye teşebbüs suçudur. Fakat hemşire 1 gün dahi gözaltına bile alınmadı. Ne bir tutukluluk süreci ne de bir gözaltı süreci geçirdi. Halen serbest ve hayatına devam ediyor. Ancak o 5 günlük kızımız ömür boyu bedensel ve zihinsel olarak engelli kalmıştır ve bunun acısını ömür boyu çekecektir, ailesiyle birlikte" dedi.

Kaynak: DHA

Kahramanmaraş, E-Devlet, Hastane, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Hemşire vahşetinin odağındaki hastane, 3 yıl boyunca aileden her şeyi saklamış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de havacılık skandalı: Kendini pilot olarak tanıttı 4 yıl boyunca ücretsiz uçtu ABD'de havacılık skandalı: Kendini pilot olarak tanıttı 4 yıl boyunca ücretsiz uçtu
Şırnak’ta heyelan korkuttu: Dev kayalar evin üzerine düştü, aile son anda kurtuldu Şırnak'ta heyelan korkuttu: Dev kayalar evin üzerine düştü, aile son anda kurtuldu
İstanbul’daki uyuşturucu soruşturmasında 1 tutuklama, 3 kişi serbest İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 1 tutuklama, 3 kişi serbest
13 yaşındaki çocuğun yumruğuyla ölen Alperen’in ailesine tehdit mesajları 13 yaşındaki çocuğun yumruğuyla ölen Alperen'in ailesine tehdit mesajları
Japonya’da kayıp helikopterin enkazı kraterde bulundu Japonya'da kayıp helikopterin enkazı kraterde bulundu
Ankaralı çoban, kendisine yaklaşan drona tüfek doğrulttu Ankaralı çoban, kendisine yaklaşan drona tüfek doğrulttu
Dünyanın en soğuk yeri Oymyakon’da eksi 71’de yaşam mücadelesi Dünyanın en soğuk yeri Oymyakon'da eksi 71'de yaşam mücadelesi
Kocaeli’de yıpranmış Türk bayrağına yapılan uygulamayla ilgili 3 kişi tutuklandı Kocaeli'de yıpranmış Türk bayrağına yapılan uygulamayla ilgili 3 kişi tutuklandı
Beşiktaş’ta denizde bulunan cesedin kayıp Rus yüzücüye ait olduğu DNA testiyle belirlendi. Beşiktaş'ta denizde bulunan cesedin kayıp Rus yüzücüye ait olduğu DNA testiyle belirlendi.
Transfer için İstanbul’dalar Fenerbahçe’de sürpriz veda Transfer için İstanbul'dalar! Fenerbahçe'de sürpriz veda
Aç ve susuz bırakılan köpekler birbirini yedi Aç ve susuz bırakılan köpekler birbirini yedi
Galatasaray Atletico Madrid karşısında ilk 24 yolunda avantajı aldı Galatasaray Atletico Madrid karşısında ilk 24 yolunda avantajı aldı
Tarih yazıyorlar Karabağ’dan 904’te muhteşem geri dönüş Tarih yazıyorlar! Karabağ'dan 90+4'te muhteşem geri dönüş

17:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran’da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız
16:50
Icardi, Atletico Madrid maçının sinirini Wanda Nara’dan çıkardı
Icardi, Atletico Madrid maçının sinirini Wanda Nara'dan çıkardı
16:43
Dev zincir marketten alışveriş yapan kadın isyan etti: Allah size yedirmesin
Dev zincir marketten alışveriş yapan kadın isyan etti: Allah size yedirmesin
16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığı hissedilir şekilde düşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığı hissedilir şekilde düşecek
16:13
Esat Yontunç, havalimanında gözaltına alındı
Esat Yontunç, havalimanında gözaltına alındı
15:34
Diyarbakır’da gösteri ve yürüyüşler 4 gün boyunca yasaklandı
Diyarbakır'da gösteri ve yürüyüşler 4 gün boyunca yasaklandı
15:14
Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu
Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu
14:58
Hakim sordu, tek çırpıda söyledi İşte Sadettin Saran’ın aylık geliri
Hakim sordu, tek çırpıda söyledi! İşte Sadettin Saran'ın aylık geliri
14:48
Gerginlik tırmanıyor MHP’nin ağır topundan DEM’li Tuncer Bakırhan’a sert yanıt
Gerginlik tırmanıyor! MHP'nin ağır topundan DEM'li Tuncer Bakırhan'a sert yanıt
14:24
Berber cinayeti davasında cinsel taciz suçlaması: İsa’nın eli kuzenimin üstünde dolaşıyordu
Berber cinayeti davasında cinsel taciz suçlaması: İsa'nın eli kuzenimin üstünde dolaşıyordu
14:24
Kuşadası sele teslim Sokaklar göle döndü, araçlar böyle sürüklendi
Kuşadası sele teslim! Sokaklar göle döndü, araçlar böyle sürüklendi
14:09
Ahmet Minguzzi’yi öldüren sanıklara verilen cezalar onandı
Ahmet Minguzzi'yi öldüren sanıklara verilen cezalar onandı
14:01
Merkez Bankası faizi yüzde 37’ye indirdi
Merkez Bankası faizi yüzde 37'ye indirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 18:09:47. #.0.5#
SON DAKİKA: Hemşire vahşetinin odağındaki hastane, 3 yıl boyunca aileden her şeyi saklamış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.