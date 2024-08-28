Hollanda'da yaşayan çift, tüp bebek tedavisiyle kızlarına kavuştu - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Hollanda'da yaşayan çift, tüp bebek tedavisiyle kızlarına kavuştu

Hollanda\'da yaşayan çift, tüp bebek tedavisiyle kızlarına kavuştu

Hollanda'da yaşayan bankacı Şirin Şeker Kurtuluş ve spor masörü Aydın Kurtuluş, 8 yıl bebek sahibi olma hayaliyle yaşadı. Yumurta rezervi azlığı nedeniyle doğal yollarla çocuk sahibi olamayan çift, Türkiye'de tüp bebek tedavisi gördü ve 6 ay önce kızları İpek'e kavuştu.

28.08.2024 13:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HOLLANDA'da yaşayan ve 12 yıl önce evlenen bankacı Şirin Şeker Kurtuluş (40) ve Spor Masörü Aydın Kurtuluş(40) 8 yıl bebek sahibi olma hayaliyle yaşadı. Yumurta rezervi azlığı nedeniyle doğal yollarla çocuk sahibi olamayan Şirin Kurtuluş, tedavi arayışları sonucu sosyal medya üzerinden Prof. Dr. Gökalp Öner'e ulaştı. Türkiye'de 1 yıl önce tüp bebek tedavisine başlanan Şirin Kurtuluş, hamile kaldı. Evlat hasreti çeken çift, 6 ay önce kızları İpek'e kavuştu.

Hollanda'da yaşayan Bankacı Şirin Şeker Kurtuluş(40) ve Spor Masörü Aydın Kurtuluş(40) 12 yıl önce evlendi. Doğal yollarla çocuk sahibi olamayan çift, anne Şirin Kurtuluş'un ciddi bir yumurta rezervi azlığı olduğunu öğrendi. 8 yıldır anne baba olmanın hayalini kuran çift tedavi arayışlarına girdi ve sosyal medya üzerinden Prof. Dr. Gökalp Öner'e ulaştı. Tedavi için 1 yıl önce Türkiye'ye gelen çift, 6 ay önce kızları İpek'e kavuştu.

'BAŞKA BİR YERDE TEDAVİ GÖRMEDİK'

3 aylık bir tedavi sürecinin olduğunu belirten anne Kurtuluş, "Hollanda'dan Gökalp Bey'e tedavi için geldim. 8 yıldır çocuk isteğimiz vardı. Gökalp Bey'i sosyal medya üzerinden bulduk. Meleğimizi tedavi sonucunda kucağımıza aldık. Süreç benim için zorlu ve stresli geçti ama iyi ki geldik. Bebeğimiz İpek, 6 aylık ve sağlık durumu gayet iyi. Çok güzel bir duygu, zaten yaşımız gelmişti. İlk buraya geldik, başka bir yerde tedavi görmedik. İnanın, güvenin, Gökalp Hoca doğru insan güvenin "dedi.

'YUMURTA SAYISI CİDDİ ANLAMDA AZALMIŞTI'

Şirin Kurtuluş'un kendisini sosyal medya üzerinden gördüğünü ve bu sayede iletişime geçtiklerini söyleyen Prof. Dr. Gökalp Öner, "Hastamız bizi sosyal medyadan görmüş. Paylaşımlarımız kendisine umut olmuş. Geldiğinde iki tane yumurta gördük. Yumurta sayısı ciddi anlamda azalmıştı sonra 6 yumurtamızla, böyle altın gibi bir meleğimiz oldu" diye konuştu.

'BEBEĞİMİZ ŞU AN 6 AYLIK VE SAĞLIK DURUMU GAYET İYİ'

Yapılan işlerin duyulmasında sosyal medyanın aracı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Öner, "İnşallah daha nice meleklere vesile olmaya devam edeceğiz. Yumurta sayımız azdı ama en iyi kalitede embriyoyu elde etmek için özellikli işlemler yaptık. Yumurtalarını topladık, kendisine özel dozda ayarladık ve rahmini güzelce hazırladık. 5'inci gün gebelik getirecek embriyoya gittik ardından transferi için tekrar rahmini hazırladık. En sonunda gebeliği yakaladık. Doğum kısmı da kolay olmadı. Yurt dışında gerçekten gebelik takibi de çok zor. Kalp atımı dinleyecek bir doktor bulmak için bile çok zorlanmıştı hastamız. İlaçların düzenlemesini bile sosyal medya üzerinden mesajlaşarak sağladık. Böyle bir meleğe de 8 yıl sonra vesile olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bebeğimiz şu an 6 aylık ve sağlık durumu gayet iyi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Hollanda, Türkiye, Çocuk, Aydın, Bebek, Spor, Sağlık, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Hollanda'da yaşayan çift, tüp bebek tedavisiyle kızlarına kavuştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:35 İsrailli rehinelerin aileleri gemileri yaktı Gazze’ye gitmek için yola çıktılar İsrailli rehinelerin aileleri gemileri yaktı! Gazze'ye gitmek için yola çıktılar
14:17 Taksici, aracına aldığı hemşireyi böyle taciz etti Taksici, aracına aldığı hemşireyi böyle taciz etti
12:16 Diyarbakır’da kaybolan Narin için arama çalışmaları sürüyor Diyarbakır'da kaybolan Narin için arama çalışmaları sürüyor
12:04 Belediye Başkanı’ndan toplantıya damga vuran sözler: Ne yaptınız oğlum bu parayı Belediye Başkanı'ndan toplantıya damga vuran sözler: Ne yaptınız oğlum bu parayı?
10:18 Türkiye’nin 2023 gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu İkinci sırada ise Haluk Bayraktar var Türkiye'nin 2023 gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu! İkinci sırada ise Haluk Bayraktar var
22:56 Galatasaray, maçın ilk saniyelerinde penaltı bekledi Hakem oralı bile olmadı Galatasaray, maçın ilk saniyelerinde penaltı bekledi! Hakem oralı bile olmadı
22:27 Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe’ye gözyaşlarıyla veda etti Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'ye gözyaşlarıyla veda etti
22:01 50 yıllık binada facia Evinde oturan genç kız, bir anda kendini alt katta buldu 50 yıllık binada facia! Evinde oturan genç kız, bir anda kendini alt katta buldu
21:59 Cezaevinden izinli çıkan adam oğlu tarafından öldürüldü Cezaevinden izinli çıkan adam oğlu tarafından öldürüldü
21:49 İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu ameliyat oldu İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu ameliyat oldu
21:42 Bu saygısızlığı yapan da ünlü bir isim Cihat Tamer’in acı gününde selfi derdine düştü Bu saygısızlığı yapan da ünlü bir isim! Cihat Tamer'in acı gününde selfi derdine düştü
21:39 Ferdi Kadıoğlu resmen Brighton’da İşte Fenerbahçe’ye kazandırdığı para Ferdi Kadıoğlu resmen Brighton'da! İşte Fenerbahçe'ye kazandırdığı para
21:24 Tekvando Şampiyonası’nda skandal görüntüler Sözde antrenör, 13 yaşındaki sporcusunu tokatladı Tekvando Şampiyonası'nda skandal görüntüler! Sözde antrenör, 13 yaşındaki sporcusunu tokatladı
21:15 Görüntüler İngiltere’den Brighton’a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, taraftarları selamladı Görüntüler İngiltere'den! Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, taraftarları selamladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2024 15:16:38. #1.12#
SON DAKİKA: Hollanda'da yaşayan çift, tüp bebek tedavisiyle kızlarına kavuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement