Hollanda\'da yaşayan çift, tüp bebek tedavisiyle kızlarına kavuştu

Sağlık

HOLLANDA'da yaşayan ve 12 yıl önce evlenen bankacı Şirin Şeker Kurtuluş (40) ve Spor Masörü Aydın Kurtuluş(40) 8 yıl bebek sahibi olma hayaliyle yaşadı. Yumurta rezervi azlığı nedeniyle doğal yollarla çocuk sahibi olamayan Şirin Kurtuluş, tedavi arayışları sonucu sosyal medya üzerinden Prof. Dr. Gökalp Öner'e ulaştı. Türkiye'de 1 yıl önce tüp bebek tedavisine başlanan Şirin Kurtuluş, hamile kaldı. Evlat hasreti çeken çift, 6 ay önce kızları İpek'e kavuştu.

Hollanda'da yaşayan Bankacı Şirin Şeker Kurtuluş(40) ve Spor Masörü Aydın Kurtuluş(40) 12 yıl önce evlendi. Doğal yollarla çocuk sahibi olamayan çift, anne Şirin Kurtuluş'un ciddi bir yumurta rezervi azlığı olduğunu öğrendi. 8 yıldır anne baba olmanın hayalini kuran çift tedavi arayışlarına girdi ve sosyal medya üzerinden Prof. Dr. Gökalp Öner'e ulaştı. Tedavi için 1 yıl önce Türkiye'ye gelen çift, 6 ay önce kızları İpek'e kavuştu.

'BAŞKA BİR YERDE TEDAVİ GÖRMEDİK'

3 aylık bir tedavi sürecinin olduğunu belirten anne Kurtuluş, "Hollanda'dan Gökalp Bey'e tedavi için geldim. 8 yıldır çocuk isteğimiz vardı. Gökalp Bey'i sosyal medya üzerinden bulduk. Meleğimizi tedavi sonucunda kucağımıza aldık. Süreç benim için zorlu ve stresli geçti ama iyi ki geldik. Bebeğimiz İpek, 6 aylık ve sağlık durumu gayet iyi. Çok güzel bir duygu, zaten yaşımız gelmişti. İlk buraya geldik, başka bir yerde tedavi görmedik. İnanın, güvenin, Gökalp Hoca doğru insan güvenin "dedi.

'YUMURTA SAYISI CİDDİ ANLAMDA AZALMIŞTI'

Şirin Kurtuluş'un kendisini sosyal medya üzerinden gördüğünü ve bu sayede iletişime geçtiklerini söyleyen Prof. Dr. Gökalp Öner, "Hastamız bizi sosyal medyadan görmüş. Paylaşımlarımız kendisine umut olmuş. Geldiğinde iki tane yumurta gördük. Yumurta sayısı ciddi anlamda azalmıştı sonra 6 yumurtamızla, böyle altın gibi bir meleğimiz oldu" diye konuştu.

'BEBEĞİMİZ ŞU AN 6 AYLIK VE SAĞLIK DURUMU GAYET İYİ'

Yapılan işlerin duyulmasında sosyal medyanın aracı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Öner, "İnşallah daha nice meleklere vesile olmaya devam edeceğiz. Yumurta sayımız azdı ama en iyi kalitede embriyoyu elde etmek için özellikli işlemler yaptık. Yumurtalarını topladık, kendisine özel dozda ayarladık ve rahmini güzelce hazırladık. 5'inci gün gebelik getirecek embriyoya gittik ardından transferi için tekrar rahmini hazırladık. En sonunda gebeliği yakaladık. Doğum kısmı da kolay olmadı. Yurt dışında gerçekten gebelik takibi de çok zor. Kalp atımı dinleyecek bir doktor bulmak için bile çok zorlanmıştı hastamız. İlaçların düzenlemesini bile sosyal medya üzerinden mesajlaşarak sağladık. Böyle bir meleğe de 8 yıl sonra vesile olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bebeğimiz şu an 6 aylık ve sağlık durumu gayet iyi" ifadelerini kullandı.