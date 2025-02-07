İHH, Gazze'de 6 Çadır Kent İnşa Etti - Son Dakika
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Sağlık

İHH, Gazze'de 6 Çadır Kent İnşa Etti

İHH, Gazze\'de 6 Çadır Kent İnşa Etti

İHH İnsani Yardım Vakfı, Filistin'deki ateşkesin ardından Gazze'de saldırılardan etkilenen 870 aile için 6 çadır kent inşa etti. İnşa edilen alanlarda temel insani ihtiyaçlar için altyapı ve sağlık hizmetleri de sağlanacak.

07.02.2025 11:39  Güncelleme: 11:42
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İHH İnsani Yardım Vakfı, Filistin'de gerçekleşen ateşkesin ardından Gazze'de saldırılardan etkilenen Filistinliler için 6 adet çadır kent inşa ettiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre inşa edilen çadır kentlere 870 aile yerleştirildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023 yılından bu yana Filistin'e yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda 47 bin 518 kişi hayatını kaybetti, 111 bin 612 kişi ise yaralandı. Filistin'de geride kalan 16 ayda toplam 245 bin 123 adet konut yıkıldı. İmzalanan ateşkesin ardından İHH İnsani Yardım Vakfı, Gazze'de, acil barınma yardımı kapsamında 6 çadır kent inşa etti.

İHH'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İnşa edilen Şicaiyye Çadır Kenti, Şicaiyye Parkı Çadır Kenti, Ankara Çadır Kenti, Emirsultan Çadır Kenti, Kocaeli Çadır Kenti ve Konya Çadır Kenti; İstanbul, Samsun, Erzurum, Ankara, Bursa, Konya ve Kocaeli İHH'nın destekleriyle kuruldu. Ayrıca Konya İHH'nın yardımıyla kurulan Konya İHH Çadır Kenti barındırdığı 300 çadır ile Gazze'nin inşa edilen en büyük çadır kenti oldu. İnşa edilen kentlerde altyapı, mescit, eğitim alanları ve sağlık merkezleri gibi temel insani ihtiyaçlara yönelik alanlar da bulunuyor. Toplamda 688 adet çadır bulunan kentlere ise evleri yıkılan ve zorlu kış şartlarında kendi imkanlarıyla derme çatma barakalar yaparak yaşamlarını sürdürmeye çalışan 4 bin 350 Filistinli yerleştirildi."

İHH İnsani Yardım Vakfı, İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten önce olduğu gibi Filistin'deki yardım faaliyetlerine ara vermeden devam ediyor. İHH'nın Gazze'deki yardımlarına destek vermek isteyen kişiler, İHH İnsani Yardım Vakfı'nın resmi sitesinde bağışta bulunabilirler.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Filistin, İsrail, Sağlık, Dünya, Gazze, İHH, Son Dakika

Son Dakika Sağlık İHH, Gazze'de 6 Çadır Kent İnşa Etti - Son Dakika

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