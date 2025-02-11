İsrail, Gazze'den hasta çıkışını engelliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

İsrail, Gazze'den hasta çıkışını engelliyor

Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'in hasta ve yaralıların Refah Sınır Kapısı'ndan çıkışını engellediğini bildirdi.

11.02.2025 14:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı üzerinden hasta ve yaralıların çıkışını kasten engellediğini bildirdi.

Hamas'ın, İsrail'in 19 Ocak'tan bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasının 4 maddesini ihlal ettiğini duyurmasının ardından Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yazılı açıklama yapıldı.

İlaç girişi ile hastanelerin ve sağlık sektörünün yeniden inşası için gerekli malzemelerin geciktirildiği belirtilen açıklamada, "İsrail, hastaların ve yaralıların Refah Sınır Kapısı'ndan çıkışını kasten engelliyor." ifadesine yer verildi.

Bugün Refah Sınır Kapısı'ndan çıkışına izin verilmesi gereken 150 hasta ve yaralıdan sadece 53 kişinin çıkış yapabileceği aktarılan açıklamada, İsrail'in 16 yaşında kanser hastası bir çocuğun seyahatine izin vermediğini ve bu çocuğun bugün çıkış yapacaklar listesinde bulunduğunu kaydetti.

Hamas'tan dün yapılan yazılı açıklamada, ateşkese uyulduğu ancak İsrail'in ateşkes anlaşmasının 4 maddesini ihlal ettiği vurgulanarak söz konusu maddeler şöyle sıralanmıştı:

"Yerinden edilen Filistinlilerin Gazze Şeridi'nin kuzeyine dönüşleri geciktirildi. Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, hava saldırıları ve üzerlerine açılan ateşle hedef alındı. Barınma malzemelerinin Gazze'ye girişine izin verilmedi. Tıbbı malzeme ve ilaçların Gazze'ye girişine geç izin verildi."

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, 15 Şubat'ta gerçekleştirilmesi beklenen esir takasının İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle askıya alındığını açıklamıştı.

Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Anlaşma kapsamında 27 Ocak Pazartesi günü, Netzarim Koridoru Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine açılmıştı.

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail ordusunun 8 ay süren işgalinin ardından 1 Şubat'ta hasta ve yaralıların tahliyesi için açılmıştı.

Esir takasının ilk beş turunda, İsrail hapishanelerindeki 766 Filistinli esir ile Gazze'deki 16 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı.

Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasına göre, 42 günlük birinci aşamada toplam, 1900'ün üzerinde Filistinli esir ve 33 İsrailli esirin serbest bırakılması bekleniyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Sağlık Bakanlığı, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Filistin, İsrail, Sağlık, Dünya, Refah, gazze, Son Dakika

Son Dakika Sağlık İsrail, Gazze'den hasta çıkışını engelliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:45 Bakanlık listeyi yeniledi İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar Bakanlık listeyi yeniledi! İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar
15:42 Bayram öncesi milyonlarca emekliye müjde Bayram öncesi milyonlarca emekliye müjde
15:39 Meteoroloji saat verdi: İstanbul’da asıl kar yağışı 18.00’de başlayacak Meteoroloji saat verdi: İstanbul'da asıl kar yağışı 18.00'de başlayacak
14:50 İmamoğlu’nun beklediği an CHP lideri Özel’in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı İmamoğlu'nun beklediği an! CHP lideri Özel'in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı
14:02 Anneleri tarafından öldürülen çocukların babası: Hastaneye götürecektik, yetişemedik Anneleri tarafından öldürülen çocukların babası: Hastaneye götürecektik, yetişemedik
21:55 Görüşmeler başladı: Beşiktaş’tan sürpriz bir transfer hamlesi daha Görüşmeler başladı: Beşiktaş'tan sürpriz bir transfer hamlesi daha
21:13 UEFA’dan Halil Umut Meler’e görev UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
21:09 Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı: Genel başkan savcılığa gelmeyecek Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı: Genel başkan savcılığa gelmeyecek
21:04 Eski takıma demediğini bırakmadı: Umut Meraş’tan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler Eski takıma demediğini bırakmadı: Umut Meraş'tan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler
20:47 Hepsini vatandaşa yedireceklerdi Kasa kasa imha edildi Hepsini vatandaşa yedireceklerdi! Kasa kasa imha edildi
20:38 Engelli çobanı sopayla dövmüşlerdi Kız kardeşler yeniden tutuklandı Engelli çobanı sopayla dövmüşlerdi! Kız kardeşler yeniden tutuklandı
20:30 Suriye Cumhurbaşkanı Şara’dan Trump’a Gazze tepkisi Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan Trump'a Gazze tepkisi
20:23 Güvenlik görevlisi tartıştığı halk otobüsü şoförlerini bıçakladı Güvenlik görevlisi tartıştığı halk otobüsü şoförlerini bıçakladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2025 16:47:32. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail, Gazze'den hasta çıkışını engelliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.