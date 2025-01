İzmir\'de Kalbe Yerleştirilen Ağrı Pili ile Yaşam Kalitesi Artıyor

Sağlık

İZMİR'de yaşayan ve kalp damar şikayeti nedeniyle 3 kez anjiyo olan ancak rahatsızlığı devam eden İbrahim Sunay (81), Türkiye'de sayılı, İzmir'de ise ilk defa kalbine yerleştirilen 'ağrı pili' sayesinde sağlığına kavuştu. Sunay, "Ameliyat sonrası sıkıntım neredeyse yok oldu. Evden zor çıkıp 100 metre ilerlerken, şu an yaşıma göre yük taşıyabilip yürüyebilirim. Bugün 5 bin adım attım" dedi.

Emekli bakkal İbrahim Sunay, kalp damar hastalığı şikayetiyle gittiği hastanede 3 kez anjiyo oldu ancak rahatsızlığı devam etti. 3 kalp damarı yüzde 20, bir damarı ise yüzde 100 tıkalı olan Sunay, günlük ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanmaya başladı. İbrahim Sunay, rahatsızlığı nedeniyle Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Algoloji Bölümü'ne yönlendirilen Sunay'ın kalbine 1,5 ay önce 'ağrı pili' yerleştirildi. İbrahim Sunay, Türkiye'de sayılı, İzmir'de ise ilk defa kalbine yerleştirilen 'ağrı pili' sayesinde sağlığına kavuştu. Daha önce başvurduğu doktorların, yaşı nedeniyle bypass olamayacağını söylediklerini belirten Sunay, "Günlük hayatımda hareket etmekte zorlanıyordum. Bir şey kaldıramıyor ya da yürüyemiyordum. Kollarımda, ayaklarımda güçsüzlük vardı ve göğüs ağrım oluyordu. Bu durumlardan daha ilerisini yaşadığım zaman ambulans çağırmak zorunda kalıyordum. Son zamanlarda ambulansla hastaneye gelmekten bıkmıştım. Ayda 2-3 defa ambulans çağırmak zorunda kalıyordum" ifadelerini kullandı.

'AMELİYAT SONRASI SIKINTIM NEREDEYSE YOK OLDU'

En son Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim Araştırma Hastanesi başvurduğunu söyleyen İbrahim Sunay, "Burada da bana yaşımdan dolayı ameliyat olamayacağım söylendi. Tedavim için yeni bir teknoloji olduğunu söyleyip, algoloji bölümüne yönlendirdiler. 17 Aralık'ta ameliyat oldum ve kalbime ağrı pili yerleştirdiler. Her şey yolunda gitti ve şu an eskisinden çok daha iyiyim, yürüyebiliyorum. Ameliyat sonrası sıkıntım neredeyse yok oldu. Evden zor çıkıp 100 metre anca ilerlerken, şu an yaşıma göre yük taşıyabiliyorum, yürüyebiliyorum. Bugün 5 bin adım attım. Türkiye'de sayılı olarak kalbe ağrı pili takılmış. Bunlardan biri olduğumu bilmiyordum. Bunu daha sonra öğrendim. Örnek olduğum için de mutlu oldum" dedi.

'TÜRKİYE'DE DE YENİ OLAN BİR YÖNTEM'

Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Oktay Şenöz, "Hastamızın yaklaşık 15 yıldır damar tıkanıklığı var. Sağ damarı tamamen tıkalı durumdaydı. Farklı hastanelerde bu damarın açılması işlemi denenmiş ancak başarılı sonuçlar alınamamış. Hastanın son zamanlarda kendi işini yapmayacak ve dışarıya çıkamayacak kadar ciddi efor kapasitesinde düşüş ve göğüs ağrıları vardı. Çok sayıda ilaç denedik, takiplerini yaptık ancak ilaç tedavilerine de dirençli çıktı. Bunun üzerine dünyada ve Türkiye'de de yeni olan bir yöntem ile ağrıların giderilmesine yönelik ameliyat gerçekleştirdik. Algoloji birimine yönlendirdik. Ağrı pili işlemini kalbe uygulayarak İzmir'de ilk, Türkiye'de ise sayılı olarak yapılan ameliyatı gerçekleştirdik. Neticesinde hastamız hızlı bir şekilde eski hayatına ve 15 yıl önceki yürüyüş mesafesine geri döndü" diye konuştu.

'KÜÇÜK BİR KUMANDA İLE BLUETOOTH ÜZERİNDEN HASTA BAĞLANIYOR'

Hastanın iyileşmesine yönelik mutluluk duyduğunu dile getiren Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim Araştırma Hastanesi Algoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Edip Gönüllü ise "Kalbe giden damarların normal çapını daha da genişletmeye yarayan bir işlem uygulandı ve böylelikle ağrı da kesilmiş oldu. Kalbi sulayan damarlardan tıkanık olanları genişleterek şikayetleri ortadan kaldırmış oluyoruz. Böylece hasta ağrı duymuyor, kalbin oksijen seviyesi de artıyor. Şu an hastamız EKG sonuçlarında değişiklik olmadan rahatça yürüyebiliyor. Kalp piline benzer bir uygulama ancak şu an kullanımı daha az. Daha önce bel, boyundan ameliyat olmuş ancak ağrıları geçmeyen veya el ya da ayaklarda halk arasında 'kangren' olarak adlandırılan damar tıkanıklıklarının tedavisinde kullanılabilen bir yöntem. Kalp piliyle kumanda aracılığıyla bluetooth üzerinden bağlantı kuruluyor. Hastanın kendisi de elektrik akımını azaltıp, yükseltebiliyor" ifadelerini kullandı.