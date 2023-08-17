Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Gökçen Orhan, çalışma odasında ölü bulundu - Son Dakika

Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Gökçen Orhan, çalışma odasında ölü bulundu

Son Güncelleme: 17.08.2023 21:01

Kalp Damar Cerrahı ve Akademisyen Prof. Dr. Gökçen Orhan, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi hastanesinde çalışma odasında ölü bulundu. Orhan'ın sosyal medya hesabından en son paylaştığı gönderide 'Sağlığınızı ihmal etmeyin' yazdığı görüldü. Geçtiğimiz yıl hekim ölümleri hakkında konuştuğu ortaya çıktı.

Kalp Damar Cerrahı ve Akademisyen Prof. Dr. Gökçen Orhan, görev yaptığı Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi hastanesinde çalışma odasında ölü bulundu. Orhan'ın sosyal medya hesabından en son paylaştığı gönderide "Sağlığınızı ihmal etmeyin" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

ÇALIŞMA ODASINDA ÖLÜ BULUNDU

Kalp Damar cerrahı ve Akademisyen Prof. Dr. Gökçen Orhan, Kadıköy'de bulunan Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki odasında öğlen saatlerinde ölü bulundu. Kendisinden haber alınamaması üzerine odasına bakılmak istenen Orhan'ın kapısının kilitli olduğu fark edildi. Kapının açılmasının ardından Orhan'ın cansız bedeni bulundu. Yoğun bakıma kaldırılan Orhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Gökçen Orhan, çalışma odasında ölü bulundu

"SAĞLIĞINI İHMAL ETMEYİN" PAYLAŞIMI

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Orhan'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Orhan'ın sosyal medya hesabından en son paylaştığı gönderide "Sağlığınızı ihmal etmeyin" yazdığı görüldü.

GEÇE YIL HEKİMLERİN ÖLÜMÜ HAKKINDA KONUŞMUŞ

Prof. Dr. Gökçen Orhan'ın geçtiğimiz yıl bir haber sitesine röportaj verdiği ve hekimlerin ölümlerine dair yazıları olduğu görüldü. Prof. Dr. Gökçen Orhan'ın geçtiğimiz yıl bir haber sitesine verdiği röportajda, "Bir hekimi öldürmek sanıldığından çok daha ağır bir şeydir. Abartı gibi gelebilir ama hekimler, tedavisi için varlarını yoklarını ortaya koydukları hastanın yakını denilen cani tarafından öldürülebileceklerini hiç akıllarına getirmeyecek kadar masumdurlar" dediği görüldü.

Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Gökçen Orhan, çalışma odasında ölü bulundu

"MESLEKTAŞLARIN SENİ HAYATTA TUTABİLMEK İÇİN ÇABALIYOR"

Orhan'ın hekim ölümlerine ve sonrası yaşananlara dair verdiği röportajda, "Sabah çocuklarınızı öpüp evinizden çıkıyorsunuz. İşinize gidiyorsunuz. Hiç tanımadığınız hastalara şifa verebilmek için polikliniğe giriyorsunuz. Birkaç saat sonra bir cani bir şarjör dolusu kurşunu vücudunuza boşaltıyor. Meslektaşların seni hayatta tutabilmek için çabalıyor. Ama ertesi gün evinize tabut içinde getiriliyorsunuz. Ayakkabınız adet olduğu üzere evinizin önüne konuluyor. Siz meslektaşınızın başına gelen olayın sizin başınıza da gelebileceği korkusunu içinizde yaşayarak, bu mesleğe devam edebilmek için kendinizi nasıl motive edebilirdiniz" şeklinde konuştuğu belirtildi.

Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Gökçen Orhan, çalışma odasında ölü bulundu
Kaynak: İHA

Siyami Ersek, Gökçen, Hukuk, 3. Sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Gökçen Orhan, çalışma odasında ölü bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Gökçen Orhan, çalışma odasında ölü bulundu - Son Dakika
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