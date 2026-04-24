Katarakt: Görmenin Önündeki Engel ve Ulaşılabilir Çözümler

Görmenin yavaş yavaş bulanıklaştığını fark etmek çoğu zaman ani bir durum değildir. Hastalarım genellikle “zamanla oldu” der. Önce ışıklar daha rahatsız etmeye başlar, ardından gece görüşü zorlaşır ve bir süre sonra günlük yaşamda netlik kaybı belirgin hale gelir. Bu sürecin en sık nedenlerinden biri katarakttır.

Veni Vidi Göz Antalya merkezi hekimlerinden Göz Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Kemal Sağnak açıklıyor.

Katarakt, gözümüzün içinde bulunan doğal merceğin saydamlığını kaybetmesiyle oluşur. Yaşla birlikte ortaya çıkması en yaygın durumdur; ancak diyabet, bazı ilaçlar, travmalar ya da genetik faktörler de bu süreci hızlandırabilir. Katarakt ilerledikçe görme kalitesi düşer ve bu durum yalnızca konforu değil, günlük yaşam güvenliğini de etkiler.

Hastalarımın sıkça dile getirdiği bir başka konu ise şudur:

“Biraz daha beklesem olur mu?”

Katarakt, beklemekle gerileyen bir durum değildir. Aksine ilerleyici bir hastalıktır. Ertelenen her dönem, görme kalitesinde daha fazla azalma anlamına gelir. Bu nedenle doğru zamanda müdahale edilmesi önemlidir.

Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Günümüzde kataraktın tedavisi cerrahidir. Ameliyat sırasında saydamlığını kaybetmiş olan doğal mercek çıkarılır ve yerine yapay bir göz içi lens yerleştirilir. Bu işlem, modern teknolojiler sayesinde kısa sürede tamamlanır ve genellikle hasta konforu yüksek bir süreç sunar.

Kullanılan lensler ise hastanın ihtiyacına göre farklılık gösterebilir. Bazı lensler yalnızca uzak görmeyi düzeltirken, bazıları hem uzak hem yakın görmeye yönelik çözümler sunabilir. Bu nedenle ameliyat öncesi yapılan detaylı değerlendirme, tedavi planının en önemli aşamasıdır.

Katarakt Ameliyatı Her Zaman Yüksek Maliyetli midir?

Hastalarımın en çok çekindiği konulardan biri de maliyettir. Ancak burada önemli bir noktayı özellikle vurgulamak isterim:

Katarakt tedavisi her zaman yüksek maliyetli bir işlem olmak zorunda değildir.

Günümüzde farklı ihtiyaçlara yönelik, temel görme ihtiyacını güvenle karşılayan ve daha ekonomik çözümler sunan lens seçenekleri de mevcuttur. Bu sayede birçok hasta için tedavi süreci daha ulaşılabilir hale gelmektedir.

Elbette her hastanın beklentisi ve göz yapısı farklıdır. Bu nedenle maliyet, tercih edilen lens tipi ve tedavi planına göre değişiklik gösterebilir. Ancak yalnızca maliyet kaygısıyla tedaviyi ertelemek, uzun vadede görme kalitesinin daha fazla düşmesine neden olabilir.

Katarakt, zamanla ilerleyen ancak tedavisi mümkün olan bir durumdur. İlerledikçe katarakt sertleşir ameliyat zorlaşır ve komplikasyon riski artar

Önemli olan doğru zamanda, doğru planlama ile müdahale etmektir.

Net görmek, yalnızca bir konfor değil; yaşam kalitesinin temel bir parçasıdır.

Ve bugün, bu sorunun çözümü…

sanıldığından daha ulaşılabilir olabilir.