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Kaza sonucu yürüme yetisini kaybeden Libyalı genç ilk adımlarını Bursa'da attı - Son Dakika

Kaza sonucu yürüme yetisini kaybeden Libyalı genç ilk adımlarını Bursa'da attı

11.12.2021 11:48
Kaza sonucu yürüme yetisini kaybeden Libyalı genç ilk adımlarını Bursa'da attı

Libya'da 2013'te geçirdiği trafik kazasının ardından yürüme yetisini kaybeden 28 yaşındaki hasta, tedavi için geldiği Bursa'da yeniden ayağa kalktı.

Libya'da 2013'te geçirdiği trafik kazasının ardından yürüme yetisini kaybeden 28 yaşındaki hasta, tedavi için geldiği Bursa'da yeniden ayağa kalktı.

Abdullah Abdulkerim'in, Libya'da 8 yıl önce geçirdiği trafik kazasında aldığı darbeyle omuriliğinde hasar gelişti. Yıllarca farklı ülkelerde tedavi gören genç, ayağa kalkamayınca Bursa'daki özel bir hastaneyle iletişime geçti.

Fizyoterapist kontrollü kuvvetlendirici egzersizler ve robotik yürüme cihazı destekli programlar uygulanan hasta, 6 aylık tedavinin ardından ayağa kalkarak ilk adımlarını attı.

Hastanenin başhekimi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Nurten Küçükçakır, AA muhabirine, hastanın kazanın ardından 3 gün sonra Tunus'ta bir cerrahi müdahale geçirdiğini anlattı.

Abdulkerim'in sonrasında ise Ürdün, Mısır ve Libya'da pek çok farklı merkezde rehabilitasyon sürecine devam ettiğini aktaran Küçükçakır, "Fakat ayağa kalkamadığı için ayrı bir arayışa geçmiş ve hastanemizle iletişime geçtiler. Yaptığımız değerlendirme sonrasında hastanemize aldık hastamızı. Mayıstan itibaren de rehabilitasyon sürecine devam etmekteyiz ve o süreçten bu sürece Abdullah ilk adımlarını hastanemizde attı." diye konuştu.

Hastaya özel bir fizyoterapi programı hazırladıklarını anlatan Küçükçakır şunları kaydetti:

"Hasta geldiğinde tekerlekli sandalyeye bağımlı aşamadaydı. Kısa oturma dengesi iyiydi fakat uzun süre oturduğunda dengesi bozuluyordu. Ayakta durma dengesi yoktu ve tabii ki yürüyemiyordu. Yaralanmanın olduğu seviyenin alt kısmında yani gövde ve bacaklarda hem hissizlik hem de güçsüzlüğü mevcuttu. Yaptığımız değerlendirme sonrasında ilk hedefimiz hastayı uzun süreli oturtabilmekti. Ondan sonra ayağa kaldırabilmek, sonraki süreçte de yürütebilmekti."

Küçükçakır, başlangıçta birebir fizyoterapist kontrollü denge ve koordinasyon egzersizlerine ve kas kuvvetlendirici egzersizlere başladıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Uzun süreli dengeli şekilde oturmasını sağladık. Ondan sonra da cihazlar desteğiyle ayağa kaldırmaya başladık. Egzersiz uygulamaların yanı sıra aynı zamanda robotik tedavilerden de faydalandık. İlk ayağa kaldırma robotumuz 'erigo' tedavisiydi. Hastamızın dengesi toparladıktan sonra da lokomat tedavisine yani yürüme robotu tedavisine başladık. Yürüme robotundaki hedef farklı simülasyonlarla yani kısa zamanda kaslara uyguladığımız yürüme refleksiyle omuriliğe daha çok sinyal göndermek, hastanın daha dik durmasını sağlamak ve kasların kuvvetlenmesi ve denge koordinasyonunu sağlamaktı. Bunu başardık."

Sonrasında uzun bacak yürüme cihazlarıyla hastayı lokomattan çıkarıp yavaş yavaş fizyoterapist kontrollü yürütmeye başladıklarını aktaran Küçükçakır şöyle devam etti:

"İşte o anda ilk adımlarını attı Abdullah. Sonraki aşamada uzun bacak yürüme cihazlarıyla, walkerla (yürüteç) artık hastane koridorlarında, odasında yürümeye başladı. Hedefimiz hastayı minimal destekli yürütmekti. Uzun bacak yürüme cihazlarını da attık ve şu anda kısa bacak yürüme cihazlarıyla, walkerda hastamız adımlıyor. Yürüme fonksiyonunu daha da geliştirmek amaçlı programımıza devam ediyoruz. Hedefimiz kasların biraz daha kuvvetlenmesini sağlamak. Daha bağımsız hale gelmesini sağlamak. O yüzden de rehabilitasyonun çok büyük bir rolü var bu anlamda. Biz tedavisini destekliyor ve takip ediyoruz."

Tekrar ayağa kalktığı için mutluluk duyduğunu belirten Abdullah Abdulkerim ise doktorlarına ve sağlık personeline teşekkür etti.

Kaza sonucu yürüme yetisini kaybeden Libyalı genç ilk adımlarını Bursa'da attı
Kaza sonucu yürüme yetisini kaybeden Libyalı genç ilk adımlarını Bursa'da attı
Kaza sonucu yürüme yetisini kaybeden Libyalı genç ilk adımlarını Bursa'da attı
Kaza sonucu yürüme yetisini kaybeden Libyalı genç ilk adımlarını Bursa'da attı
Kaza sonucu yürüme yetisini kaybeden Libyalı genç ilk adımlarını Bursa'da attı

Rehabilitasyon, Tunus, Libya, Bursa, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Kaza sonucu yürüme yetisini kaybeden Libyalı genç ilk adımlarını Bursa'da attı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kaza sonucu yürüme yetisini kaybeden Libyalı genç ilk adımlarını Bursa'da attı - Son Dakika
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