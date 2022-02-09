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Kırgızistanlı çiftçi, Eskişehir'de başarılı by-pass ile sağlığına kavuştu - Son Dakika

Kırgızistanlı çiftçi, Eskişehir'de başarılı by-pass ile sağlığına kavuştu

09.02.2022 12:29
Kırgızistanlı çiftçi, Eskişehir'de başarılı by-pass ile sağlığına kavuştu

Koroner by-pass ameliyatı olmak için yaptığı araştırmalar sonucu Kırgızistan'dan Türkiye'ye gelen 70 yaşındaki çiftçi Ahmet Lamiyazov, Eskişehir Şehir Hastanesindeki 8 saatlik başarılı operasyonun ardından sağlığına kavuştu.

Koroner by-pass ameliyatı olmak için yaptığı araştırmalar sonucu Kırgızistan'dan Türkiye'ye gelen 70 yaşındaki çiftçi Ahmet Lamiyazov, Eskişehir Şehir Hastanesindeki 8 saatlik başarılı operasyonun ardından sağlığına kavuştu.

Şehir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahi Kliniğinde görevli Op. Dr. Abbas Demirkol, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanesinin bütün insanlığın modern ve iyi sağlık hizmetine ulaşmasını amaçladıklarını bildirdi.

Yurt dışında da Eskişehir Şehir Hastanesine başvuran hastalara kapılarının açık olduğunun vurgulayan Demirkol, şöyle konuştu:

"Hastamız Ahmet Lamiyazov'a Kırgızistan'da anjiyo yapılmış. Kalp damarları tıkalı olan bir hasta. Ülkesinde by-pass yapılmasına karar verilmiş ancak araştırmaları sonucunda kendisi Eskişehir Şehir Hastanesini tercih etmiş. Bize başvurduğunda yaptığımız tetkikler sonunda kalp ameliyatı yapılması gerektiğine kanaat getirdik. Kalp fonksiyonlarının bir kısmını kaybettiği için zorlu bir hastaydı. Yorucu 8 saatlik bir ameliyatın ardından yoğun bakım takibi başladı. Genel durumu düzelmesi itibarıyla servise aldık. Bugün itibarıyla taburcu olmaya hazır."

Operasyonda yer alan Op. Dr. Etem Yücekaya ise Şehir Hastanesinde zorlu bir ameliyatı gerçekleştirebilecek tüm teknik imkanlara sahip olduklarını bildirdi.

Başarılı bir operasyonun ardından Ahmet Lamiyazov'ın 3 gün yaşam destek cihazlarına bağlı kaldığını anlatan Yücekaya, şunları kaydetti:

"Sonunda mutlu sona ulaştık. Hastamıza koroner by-pass ameliyatı yaptık. Tıkalı olan 4 damarını değiştirdik. Bugün hastamızı taburcu ediyoruz. Hastanın kalbi rahatsızlığından dolayı yorgun olduğundan ameliyatın ardından yeniden çalışması zorlandı. O yüzden operasyon çok uzun sürdü. 5-6 saat kalbi dinlendirip, teknik destekle sağlıklı hale getirdik."

Yücekaya, Eskişehir Şehir Hastanesi Türkiye'nin üst seviyede sağlık hizmeti veren hastanelerinden birisi olduğu için yurt dışından da tercih edildiğini dile getirdi.

Hastanın oğlu Aziz Lamiyazov, araştırmaları sonucu Türkiye'de kalp rahatsızlığının iyi tedavi edildiğini öğrenince babasını Eskişehir Şehir Hastanesine getirdiğini aktardı.

Babasının başarılı ameliyat sonucu sağlığına kavuştuğunu belirten Lamiyazov, "Hocalarım sağ olsun. Allah razı olsun. Eskişehir Şehir Hastanesindeki tüm sağlık çalışanları çok ilgili." dedi.

Ahmet Lamiyazov da sağlığına kavuştuğu Türkiye'deki yetkililere teşekkür etti.

Kırgızistanlı çiftçi, Eskişehir'de başarılı by-pass ile sağlığına kavuştu
Kırgızistanlı çiftçi, Eskişehir'de başarılı by-pass ile sağlığına kavuştu

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Kırgızistan, Eskişehir, Türkiye, Kalp, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Kırgızistanlı çiftçi, Eskişehir'de başarılı by-pass ile sağlığına kavuştu - Son Dakika


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