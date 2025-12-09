KOAH hastasına hakaret eden doktordan dikkat çeken karar - Son Dakika
Sağlık

KOAH hastasına hakaret eden doktordan dikkat çeken karar

KOAH hastasına hakaret eden doktordan dikkat çeken karar
09.12.2025 10:21
Erzurum'da Horasan Devlet Hastanesi'nin acil servisine solunum sıkıntısı şikayetiyle gelen KOAH hastası 68 yaşındaki adama hakaret edip, tedavi uygulamayan ve yanındaki oğluna kalem fırlattığı görülen doktor K.Z.M'ye aylık kesme cezası verilerek görev yeri değiştirildi. Ceza sonrası doktor görevinden istifa etti.

Erzurum'da Horasan Devlet Hastanesi'nde 16 Mayıs günü meydana gelen skandal olayda, ilçede yaşayan yüzde 95 engelli KOAH hastası Cumhur Tunç (68), solunum sıkıntısı yaşayınca oksijen tedavisi için acil servise müracaat etti. Küçük oğlu ile acile gelen Cumhur Tunç'un evrakını dolduran Dr. K.Z.M., 'Öksürüğün var mı? Evde makine kullanıyor musun? Göğüs ağrın falan yok değil mi? Şeker hastalığın var mı? Kaç kilosun? İlaç kullanıyor musun?' şeklinde sorular yöneltti.

"CEVAP VERMEK İSTEMİYORSAN BEKLERSİN"

Doktorun sorularını oğlu yardımıyla cevaplandıran Cumhur Tunç, el işaretiyle oksijene ihtiyacı olduğunu söyledi. Bunun üzerine doktor K.Z.M., "Amca ben sormadan sana ilaç başlayamam. Beni bir dinle. Önce beni dinleyeceksin" deyince Tunç, "Ben KOAH hastasıyım. Bana hava ver" dedi. Dr. K.Z.M. bu kez "Cevap vermek istemiyorsan beklersin. Bu nasıl bir şey. Oyun mu oynuyorum ben burada. 'Sana bekleyeceksin' diyorum. Soru soruyorum sana, ona göre tedavine başlayacağım" diye konuştu.

HAKARET ETTİ

Tartışmanın büyümesi ile iddiaya göre; Dr. K.Z.M., hasta ile oğluna hareket etti. Hastanın oğlu da karşılık verince araya güvenlik görevlileri girdi. Daha sonra hasta ile oğlu, olay yerinden uzaklaştırıldı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Tunç ailesi, acil serviste yaşanan olay sonrası Horasan Adliyesi'ne Dr. K.Z.M. hakkında suç duyurusunda bulundu. Soruşturmanın sürdüğü olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. 16 Mayıs saat 14.20 sıralarında yaşanan olayın anbean kaydedildiği görüntüler, soruşturmaya delil olarak sunuldu. Görüntülerde; doktorun hasta yakınına kalem fırlattığı anlar da yer aldı.

MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Görüntülerin yayınlanmasından sonra Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü müfettiş görevlendirdi. İnceleme sonucunda Sağlık İl Müdürlüğü, doktor K.Z.M. hakkında aylıktan kesme cezası uygulayarak görev yerini de Karayazı ilçesi olarak değiştirdi.

CEZADAN SONRA İSTİFA ETTİ

Disiplin cezası sonrası doktor K.Z.M., görevinden istifa ederek Horasan ilçesinden ayrıldı.

Kaynak: DHA

Güvenlik Kamerası, Devlet Hastanesi, İnsan Hakları, Erzurum, Sağlık, Hukuk, Koah, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • or ac or ac:
    doktor hastanın sadece fiziki değil aynı zamanda psikolojisini de düşünmelidir. insanlar derdine derman için geliyor, ondan sonra şiddet 29 9 Yanıtla
    Samet Samet:
    O kadar tütün çeken adama dr ne yapsın o kadar hasta varken 12 26
  • ramco2006 ramco2006:
    aylık kesme ne vatandaşlıktan çıkar gitsin 20 8 Yanıtla
  • 9cdcmsgjzf 9cdcmsgjzf:
    aynısını vatandaş yapsa katalog suç kapsamında tutuklanır. ama görüyoruz ki Doktor a adli bir işlem bile değil idari işlem yapılmış. 10 2 Yanıtla
  • Oğuz Demir Oğuz Demir:
    pandemiden sonra malesef tozuttular 0 0 Yanıtla
