Kurban Bayramı'nda Et Tüketimi İçin Öneriler - Son Dakika
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Sağlık

Kurban Bayramı'nda Et Tüketimi İçin Öneriler

Kurban Bayramı\'nda Et Tüketimi İçin Öneriler
04.06.2025 15:41
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Uzman Dyt. Güzel, etin saklanması ve tüketiminde hijyenin önemine dikkat çekti.

KIRMIZI etin, yanlış saklandığında ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini söyleyen Uzm. Dyt. Serap Güzel, "Yeni kesilen et hemen tüketilmemeli, buzdolabında en az 24 saat dinlendirilmelidir. Et, kanlı ve sıcak halde uzun süre bekletilmemeli, temiz yüzeylerde parçalanarak saklanmalıdır. Porsiyonlara ayrılmış şekilde ve hava almayacak şekilde paketlenip derin dondurucuda saklanmalıdır. Çözdürülen et yeniden dondurulmamalı, bu işlem buzdolabının alt rafında yapılmalıdır. Etin yanında bağışıklığı destekleyen gıdalar tercih edilmeli; sebze, yoğurt ve tam tahıllarla dengeli menüler hazırlanmalı" dedi.

Güven Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Uzm. Dyt. Serap Güzel, kurban bayramı öncesinde etin saklama ve tüketilmesine dair uyarılarda bulundu. Uzm. Dyt. Güzel, "Et sadece protein kaynağı değil, aynı zamanda yanlış tüketildiğinde sağlık riski taşıyan bir hayvansal üründür" diyerek, bayramda hijyen ve denge kurallarına dikkat edilmesini önerdi.

Etin tazeliği aldatıcı olabilir diyen Uzm. Dyt. Güzel, yeni kesilen kurban etinin sindirim sistemi için uygun olmadığını belirterek şunları söyledi:

"Etin henüz rigor mortis (ölüm katılığı) evresini tamamlamadan tüketilmesi, mide rahatsızlıkları, şişkinlik, hazımsızlık ve bağırsak problemlerine yol açabilir. Dinlenmeden tüketilen et, en çok yaşlılar, çocuklar ve mide hassasiyeti olan bireylerde ciddi sorunlar yaratabilir."

'SALMONELLA VE E.COLİ GİBİ BAKTERİLER HIZLA ÇOĞALIR'

Bayram dönemlerinde zehirlenme vakalarının olabileceğine dikkat çeken Uzm. Dyt. Güzel, özellikle kesildikten sonra etin taşınma ve saklama sırasında bakteri üremesinin olabileceğini ve hijyen kurallarının önemi hakkında, "Yüksek sıcaklıkta yapılan kesimlerin ardından, etler gelişigüzel poşetlere konulup saatlerce araçlarda bekletilirse bu süreçte özellikle salmonella ve E.coli gibi bakteriler hızla çoğalır. Buzdolabına koyulmadan önce et mutlaka temiz yüzeylerde parçalanmalı, kanlı ve sıcak halde uzun süre bekletilmemelidir. Aksi halde bu etler sadece bayramda değil, dondurulup aylar sonra tüketildiğinde dahi toksik etkisini sürdürebilir" ifadelerini kullandı.

'ETİN KOKUSU YA DA RENGİ HER ZAMAN SİZİ UYARMAZ'

Etin bozulup bozulmadığını anlamanın her zaman kolay olmadığını belirten Uzm. Dyt. Güzel, "Etin rengi normal, kokusu yerinde gibi görünse de üzerinde mikrobiyolojik üreme olabilir. Bu nedenle güvenli saklama koşullarına harfiyen uyulmalı. Et, mutlaka bir gün buzdolabında dinlendirilmeli, ardından küçük parçalara ayrılarak derin dondurucuya konulmalıdır. Bir kez çözdürülen et, asla tekrar dondurulmamalıdır. Çözdürme oda sıcaklığında değil, dolabın alt bölümünde yapılmalıdır" diye konuştu.

'BAYRAM SOFRALARINA DENGE GELSİN'

Etin yanında sadece pilav veya börek değil, mevsim yeşillikleri, yoğurt, ayran ve tam tahıllı ürünlerin de sofrada yer alması gerektiğini söyleyen Uzm. Dyt. Güzel, "Hem doygunluk hissi artar hem de sindirim sistemi daha rahat çalışır. Etin yanında limonlu yeşil salatalar, zeytinyağlı sebzeler tercih edilmeli. Ayrıca fazla et tüketimi, özellikle kalp-damar hastalıkları ve gut olanlarda ciddi yük oluşturur" dedi.

'GIDA HİJYENİNİ İHMAL ETMEYİN, BAYRAMI SAĞLIKLA GEÇİRİN'

Kurban Bayramı'nda gıda hijyeninin yalnızca mutfağı değil, sağlığın tümünü etkilediğini ifade eden Uzm. Dyt. Güzel, son olarak şunları söyledi:

"Et sadece protein kaynağı değil, aynı zamanda risk taşıyan bir hayvansal üründür. Sağlıklı pişirme, uygun saklama ve dengeli tüketim ilkeleri unutulmadan hareket edilmeli. Bayram, sağlıkla paylaşılırsa anlamlıdır."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Kurban Bayramı'nda Et Tüketimi İçin Öneriler - Son Dakika

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