Metehan'ın Zorlu Hayat Mücadelesi - Son Dakika
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Metehan'ın Zorlu Hayat Mücadelesi

Metehan\'ın Zorlu Hayat Mücadelesi
15.07.2026 10:03
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1 aylıkken biliyer atrezi tanısı alan Metehan, annesinden aldığı karaciğerle sağlığına kavuştu.

ANTALYA'da henüz 1 aylıkken 'biliyer atrezi' tanısı alan ve 1,5 yaşında annesinden nakledilen karaciğerle hayata tutunan Metehan Gültekin (3), artık yaşıtları gibi koşup oynuyor. Çocuğunu ikinci kez doğurduğunu söyleyen Çağla Gültekin, Metehan'ın hastalığını öğrendiği anı, "Hani her yer flulaşır, bir anda gözün kararır ya. Ben sadece filmlerde olur sanıyordum, gerçekte de oluyormuş" sözleriyle aktardı.

Antalya'da doğduktan 1 ay sonra uzayan sarılık şikayetiyle bebekleri Metehan'ı hastaneye götüren Çağla ve Osman Gültekin çifti, safra kanallarının doğuştan tıkanması ya da yokluğu ile karakterize, ilerleyici ve ciddi bir karaciğer hastalığı olan 'biliyer atrezi' hastası olduğunu öğrenince büyük üzüntü yaşadı. Henüz 1 aylık Metehan ve ailesinin karaciğer nakli sürecinde günlerinin büyük bölümü hastanede geçti. Önce Metehan'ın tıkalı safra yolları çıkartılıp, karaciğerin safra üreten bölgesi ince bağırsağa bağlandı. Safra akışı sağlanarak karaciğer hasarını geciktirmek amacıyla gerçekleştirilen ameliyatın ardından Metehan 1,5 yaşına geldiğinde annesinden karaciğer nakli yapıldı. Yaşadıkları zorlu sürecin ardından artık yüzleri gülen aile, sağlıklı günlerin keyfini çıkarıyor.

'FİLMLERDE OLUR SANIYORDUM'

Çağla Gültekin, Metehan'ın hastalığını öğrendiğinde çok büyük üzüntü yaşadığını belirtti. Gültekin, "Beklemediğimiz, kabullenmemizin çok zor olduğu bir süreç geçirdik. Ama çok şükür doktorların desteğiyle zor olan sürecimiz kolaylaştı" dedi. Metehan'ın hastalığını öğrendikleri ilk anı anlatırken "O an hiçbir şey düşünemedim" diyen anne, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben hep filmlerde olur sanıyordum. Hani her yer flulaşır, bir anda gözün kararır ya. Ben sadece filmlerde olur sanıyordum, gerçekte de oluyormuş. O sahne gerçekmiş. Çok zordu. Doktorlar bir şeyler anlatıyordu. Ne hastalığı anlayabildim ne çocuğuma ne olduğunu anlayabildim."

'ÇOCUĞUMU İKİNCİ KEZ DOĞURDUM'

Yaşanan zorlu 1,5 yılın ardından nakil kararı alındığında oğluna karaciğerinden bir parça verdiğini anlatan anne Gültekin, "Ben çocuğumu ikinci kez doğurdum. İlki karnımdan, ikincisi ciğerimden doğdu" dedi. Oğluna can olmaktan çok mutlu olduğunu ifade eden anne, "Nakil olacaksa benden olsun istiyordum. Başka bir donörden de olabilirdi, riski yoktu ama yine de benden olması iyi bir şeydi benim için" diye konuştu. Sıkıntılı günlerin geride kaldığını, Metehan'ın da kendisinin de gayet iyi olduğunu kaydeden Gültekin, "İnşallah nakil bekleyen herkesin bu süreci iyi geçer" dedi.

'HEP DİK DURMAYA ÇALIŞTIK'

Üç çocuk babası Osman Gültekin ise yaşadıkları sıkıntılı dönemde ailelerinin de büyük desteklerini gördüklerini anlattı. Osman Gültekin, "Biz sürekli hastanedeydik. Ailelerimiz yeri geldi bize refakat etti" dedi. Metehan'ın karaciğer nakli olmadan önce ataklar geçirdiğini, böyle zamanlarda 1 hafta, 10 gün gibi hastane süreci yaşadıklarını anlatan baba Gültekin, "Bu dönemde dik durmaya çalıştık. Tabiri caizse ipin ucuna çok geldik ama ailemize, çocuklarımıza bakınca dik durmamız gerektiğini hissettik ve dik durduk" ifadelerini kullandı.

'EŞİMİ VE OĞLUMU AMELİYATA ALDIKLARINDA ÇOK KÖTÜ OLDUM'

Nakil sürecinde çok zor anlar yaşadığını ifade eden Gültekin, "Ameliyata önce eşimi aldılar, daha sonra çocuğumu verdim. Çok boşluğa düştüm, çok kötü oldum. Çok ağladım, üzüldüm. Onlar yanımda olmayınca daha kolay yıkıldım" dedi. Ameliyat bittiğinde güzel haberler aldıklarını sözlerine ekleyen baba, "Nakilden sonra her şeyin pürüzsüz geçtiğini, çok güzel bir süreç olduğunu söylediler. Önce eşim, arkasından oğlum geldi. Kısa hastane sürecimiz oldu, mutlu bir şekilde evimize gittik" diye konuştu.

'AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BİR VELİNİMET'

Artık 2-3 ayda bir kontrole geldiklerini söyleyen baba Gültekin, "Emeğimizin karşılığını aldık. Hocalarımızdan, herkesten Allah razı olsun. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Antalya için değil, Türkiye için velinimet" dedi.

29 YILDA 150 ÇOCUĞA KARACİĞER NAKLİ YAPILDI

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Reha Artan, Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitüsü'nde, 1997'de ilk karaciğer naklinin gerçekleştirildiğini kaydetti. "Bunu bir çocuk hastada başardık" diyen Prof. Dr. Artan, "1997'den bu yana 5 cerrahi ekip değişti. Ben ilk nakilden bu yana hastaların takibi konusunda devam ediyorum. 29 yılda 150 çocuk karaciğer nakli olgusu başarıldı. ve yüksek bir başarı oranıyla sürmekte" diye konuştu.

Karaciğer naklinin yüksek düzeyde organizasyon gerektiren ekip çalışmasıyla mümkün olabildiğini kaydeden Prof. Dr. Artan, "Çok sayıda bölümün gönüllü ve özverili katkılarıyla başarılabiliyor. Cerrahi ekip başta olmak üzere yoğun bakım başarısı sonucu son derece değiştiren, etkileyen ve bizim gurur duyduğumuz bileşenler arasında. Yüksek düzeyde bir organizasyon yeteneği ve birliktelik, organize çalışabilme yeteneğiyle başarılabiliyor" ifadelerini kullandı.

ÖNCE KASAİ OPERASYONU YAPILDI

Çocuk Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Hatice Yılmaz Dağlı da Metehan'ın hastalığıyla ilgili bilgi verdi. Metehan'ın henüz 1 aylıkken kendilerine getirildiğini belirten Dağlı, "Metehan dış merkezden bize uzamış sarılık, karaciğer enzim yüksekliği ile gönderilmişti. Yapılan tetkikler ve görüntülemeler sonucunda biliyer atrezi tanısı koyduk. Biliyer atrezi doğuştan safra kanallarının olmamasıyla giden bir hastalık. Safra karaciğer içerisinde kalarak karaciğerde ciddi ve ilerleyici hasara sebep oluyor. ve kesin tedavisi, çaresi karaciğer nakli" diye konuştu.

Hastalığın bebek doğduktan sonra uzamış sarılık ve macun rengi, soluk renkli dışkı ile kendini gösterdiğini belirten Dr. Dağlı, "Bu belirtilere sahip bebeklerde dikkatli olunmalı ve hemen bir uzmana başvurulmalı" dedi.

Bu hastalarda karaciğer naklinden önce geçici olarak önce 'Kasai' operasyonu gerçekleştirildiğini, Metehan'a da bunun yapıldığını kaydeden Dr. Dağlı, "Bu safranın kısmen bağırsaklara aktarılmasını sağlayarak karaciğeri bir süre rahatlatmayı amaçlıyor. Metehan 1 aylıkken bu ameliyatını geçirdi. 1,5 yaşındayken de karaciğerin ciddi dejenere olması, ciddi hasar olması ve safra yolları ile ilgili enfeksiyonlar geçirmesi nedeniyle nakil ihtiyacı doğdu. Annesi canlı verici adayı oldu. ve Metehan'ın annesinden canlı vericili karaciğer nakli gerçekleştirildi. Metehan 3 yaşında, halen takibimizde ve her şey yolunda" dedi.

Kaynak: DHA

Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Metehan'ın Zorlu Hayat Mücadelesi - Son Dakika

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