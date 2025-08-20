Mustafa'nın Hayata Tutunuşu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Sağlık

Mustafa'nın Hayata Tutunuşu

Mustafa\'nın Hayata Tutunuşu
20.08.2025 12:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mangal kazasında yaralanan Mustafa, yapay deri nakli ile hayata tutundu, futbolcu olma hayali var.

ANTALYA'da mangal yaparken kullandıkları tutuşturucu jelin parlaması sonucu vücudunun yüzde 50'si yanan Mustafa Tosun (11), Ankara'da yapılan yapay deri nakliyle hayata tutundu.

Antalya'da yaşayan Mustafa Tosun, 4 ay önce evlerinin bahçesinde ailesiyle mangal yaparken tutuşturucu jelin parlamasıyla yanıp yaralandı. Vücudunun yüzde 50'sinde 2'nci ve 3'üncü derece yanıklar oluşan Mustafa'ya yara almadığı bölgelerden deri nakli yapıldı ancak başarılı sonuç alınamadı. Ardından baba Ahmet Tosun, sosyal medyadan çocukların yanık tedavilerini üstlenen Ala Hayat Minik Masumlar Derneği'ne (AHMİMDER) ulaştı. Mustafa Tosun, ailesiyle Ankara'ya geldi ve özel hastanede tedaviye alındı. Ancak Mustafa'nın vücudunda alınacak deri kalmaması nedeniyle yapay deri nakli ameliyatı yapıldı. Operasyonun ardından Mustafa'nın boynunda ve kollarında yanıklar nedeniyle oluşan hareket kısıtlaması giderildi. Mustafa'nın sargıları çıkarıldıktan sonra kollarını ve boynunu hareket ettirebileceği belirtildi.

'MUSTAFA FUTBOLCU OLMAK İSTİYOR'

Olay gününü anlatan Ahmet Tosun, "İş çıkışı eve geldim, dışarıda mangalı yaktım. Yaktıktan sonra 5 dakikalık bir yere gidip gelecektim. Daha varmadan eşim aradı. Koştum geldim. Bir baktım, Mustafa kaskatı kesilmiş yatıyor. Ne yapacağımı bilemedim. Jeli ateşe sıkmış, direkt alev alınca üstüne parlamış. Allah kimsenin başına vermesin. Büyük bir kaza geçirdik, umutsuzduk. Sonra sosyal medyada derneğe ulaştık. Çok şükür şu an oğlumuz daha iyi oldu ve daha iyi olacak. Yani eskiden hareketleri kısıtlıydı, daha iyi edeceklerini söylediler bize. Mustafa, Galatasaray hayranı. Maçları çok takip ediyordu. Kazadan sonra biraz ara verdik. Maçlara gitmeyi de çok istiyor. Eğer Galatasaray Antalya'ya gelirse 'Baba ailecek gidelim' dedi. Eğer gelirlerse ailecek gideceğiz" dedi.

Annesi Kübra Tosun ise kötü bir kaza yaşadıklarını söyleyerek, "Umarım hiç kimsenin başına gelmez. Yani Allah'ım düşmanımın başına bile vermesin. Şu an iyiye gidiyoruz. Her türlü konuda bize destekçi oldular. Mustafa futbolcu olmak istiyor. Az önce pansuman yapılırken de 'Anne ben futbolcu olacağım' dedi" ifadelerini kullandı.

'ŞİMDİ HAYATA TUTUNDU'

AHMİMDER Gene Başkanı Ayşegül Aksu ise Mustafa'nın, Ankara'ya getirildikten çok kısa süre sonra ameliyata alındığını anlatarak, "Mustafa bize geldiğinde vücudundan doku alınacak hiçbir yer yoktu. Boynunu ve kollarını hareket ettiremiyordu. Çok hızlı bir şekilde müdahale etmemiz gerektiğini fark ederek hemen hastayı yanımıza çağırdık. Hastanın muayeneleri yapıldığında birçok hekim 'Babadan doku almamız gerekiyor' demişti. Ancak yine Ali Özdemir hocamızın kıymetli tedavi yönetimi sonucunda babadan şu an hiçbir doku alınmadan çocuğun ameliyatı gerçekleşmiş oldu. İnşallah 3 hafta sonraki gireceği ameliyatta da yine babaya bir hasar verilmeden çocuğumuzun ameliyatı başarıyla tamamlanmış olacak. Şu an kollarını açabiliyor ve ilk ameliyattan çıktıktan sonra 'Ayşegül abla artık kollarımı geriye doğru atabiliyorum, yana doğru atabiliyorum, artık çok mutluyum' dedi. Bizler çok mutluyuz. Mustafa şimdi hayata tutundu" diye konuştu.

'İZLERİN GİDERİLMESİNİ SAĞLAYACAĞIZ'

Mustafa'nın birçok çocuğa umut olacağını söyleyen Aksu, "Çünkü hiçbir dokusu kalmasa bile, yanık oranı yüzde 50'nin üzerinde olsa hatta yüzde 90'lara da çıksa sıfırdan, yeni yöntemlerle çocuklarımız sağlığına kavuştuğunu görmüş oluyor. Maalesef Mustafa'nın yaşadığı talihsizlik; ilk 3 ay boyunca yetersiz tedavi gördü. Çünkü yanık olmayan yerlerinin neredeyse tamamından deri alanı alınarak eklem bölgelerine koyulmadan yine düz zeminde kullanılmış ve eklem yerlerine deri konulmadığı için de çekmeler olmuş. Çocuğumuzun çok fazla deforme bölgeleri olduğu için biz izlerin giderilmesini de sağlayacağız. Kollar açıldığı için yine kollarda fizik tedavi süreçleri başlayacak. Dokuları kabarmaya başladığı için enjeksiyon tedavisi de olacak. Çok güzel bir şekilde iyileşme olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Mustafa Tosun, Hastane, 3-sayfa, Antalya, Ankara, Sağlık, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Mustafa'nın Hayata Tutunuşu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Transferi duyurdular Yolun açık olsun Talisca Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca
Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti
Bakan Ersoy bastırdı, Spotify masaya oturdu Bakan Ersoy bastırdı, Spotify masaya oturdu
Güle güle Ahmed Kutucu Süper Lig ekibine hayırlı olsun Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun
Camdan eve girip uyuyan kadına saldırdı, serbest kaldı Camdan eve girip uyuyan kadına saldırdı, serbest kaldı
İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye’de açım diyen yalan söylüyor İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye'de açım diyen yalan söylüyor
Dünya Yamaç Paraşütü Kupası’nda feci ölüm Dünya Yamaç Paraşütü Kupası'nda feci ölüm
AK Parti saflarına geçen Özlem Çerçioğlu, şimdi de plaka tercihiyle gündem oldu AK Parti saflarına geçen Özlem Çerçioğlu, şimdi de plaka tercihiyle gündem oldu
Türk kızı, vize başvurusunu reddeden ülkeye sitem etti: Beni kaybettiniz Türk kızı, vize başvurusunu reddeden ülkeye sitem etti: Beni kaybettiniz
Metruk evdeki dev arı yuvası mahalleliye kabusu yaşattı Metruk evdeki dev arı yuvası mahalleliye kabusu yaşattı

11:53
İstanbul’da okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talep edildi
İstanbul'da okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talep edildi
10:09
Anlaşma sağlanamadı Memurlar zam teklifini hakeme götürüyor
Anlaşma sağlanamadı! Memurlar zam teklifini hakeme götürüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 12:20:00. #7.11#
SON DAKİKA: Mustafa'nın Hayata Tutunuşu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.