Nevşehir'de sağlık çalışanını saldıran iki kişi tutuklandı - Son Dakika
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Nevşehir'de sağlık çalışanını saldıran iki kişi tutuklandı

30.06.2023 22:40

Nevşehir'de trafik kazası geçiren bir kişi, kaldırıldığı hastanede sağlık çalışanlarına saldırdı. Saldırganlar, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olayın ardından polis ekipleri müdahale etti ve saldırganlar tutuklandı.

Canını kurtaran sağlıkçılara böyle saldırdı

Nevşehir'de sağlık çalışanını saldıran iki kişi tutuklandı

NEVŞEHİR - Nevşehir'de trafik kazası geçiren Murat C. Kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesi Acil Servisinde yakınları ile birlikte sağlık çalışanlarına saldırdı. Sağlık çalışanlarına şiddet anları güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Olay dün akşam saatlerinde Nevşehir Devlet Hastanesi Acil Servisinde meydana geldi. Nevşehir'de trafik kazası yapan Murat C. yaralı olarak 112 ekipleri tarafından Nevşehir Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Acil servise gelen Murat C'nin yakınları Mehmet C. ve Emre C.; cerrahi müdahale odasına girmek istedi. Hastane çalışanları içeride kadın hasta olduğu için Mehmet C. ve Emre C.'ye dışarıda beklemelerini söyledi. Bunun üzerine sağlık çalışanları ile sözlü başlayan tartışma kavgaya döndü. Hasta yakınları müdahale odasına girerek sağlık çalışanlarına saldırmaya başladı. Olaya önce hastane çalışanları ve hastane güvenlik görevlileri müdahale etti. Daha sonra Hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Sedyeden indi sağlık çalışanlarına saldırdı

Hastane koridorlarında yaşanan arbede hastane dışına da taşındı. Hastaneye kaldırılan yaralı Murat C. sedyeden inerek sağlık çalışanlarına saldırdı. Olayda hasta yakını Mehmet C. ve Emre C. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, yaralı Murat C. de tedavisinin yapılması için özel hastaneye sevk edildi. Hastane çalışanlarına saldıran 2 kişi, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Kaynak: İHA
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Devlet Hastanesi, Nevşehir, Sağlık, Son Dakika

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