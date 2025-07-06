Öğrenciler Latte\'yi Yaşatmak İçin Seferber Oldu

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) kampüsünde yaklaşık 10 yıldır yaşayan ve öğrencilerin sevgilisi haline gelen 'Latte' isimli köpeğin sağ ön bacağı, kemik tümörü tespit edilmesi üzerine 2 ay önce kesildi. Öğrenciler, veteriner hekimlerin 8 ile 10 ay arasında yaşam süresi verdiği Latte'yi yaşatmak için kermes düzenleyip kemoterapi için para topladı.

Ankara'daki TOBB ETÜ'de eğitim gören hayvansever öğrenciler, yaklaşık 10 yıldır kampüste yaşayan Latte isimli kırma av köpeğinin bir ayağını kullanamadığını ve topallamaya başladığını fark etti. Bunun üzerine Latte, 8 ay önce okuldaki hayvanseverler tarafından veterinere götürüldü. Yapılan tetkikler sonucunda, Latte'nin sağ ön bacağında kanser dokusu tespit edildi ve ampute edilmesi gerektiği söylendi. 2 ay önce sağ ön bacağı kesilen Latte'nin ortalama yaşam süresinin ise 8 ile 10 ay arasında değişebileceği belirtildi. Öğrenciler, Latte'nin yaşam süresini uzatmak için seferber oldu. Latte'nin kemoterapi tedavi masraflarını karşılayabilmek için kermes düzenleyen öğrenciler, Latte'nin hastalığı ile ilgili de kampüste ve sosyal medya hesabında bilgilendirme yaptı.

'LATTE'YE ÖZEL KERMESLER DÜZENLEDİK'

TOBB ETÜ Hayvanseverler Topluluğu Başkan Yardımcısı ve Hukuk Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Dilanur Bedir, "Latte, ampütasyondan sonra 1-2 hafta boyunca düştü ancak daha sonra kalkmayı ve merdiven çıkmayı tekrardan öğrendi. Şu anda herkes Latte'ye destek oluyor. Çok sevilen, herkesin sevgilisi haline gelen bir köpek. Ancak Latte'nin tedavisinin en baştan beri çok uçuk meblağlara çıktı. İlk biyopsisi 28 bindi, ampütasyon süreci 30 bin, her hafta aldığı kemoterapi ücreti 4 bin lira. Hayvanseverler topluluğu olarak okulda kermes düzenliyoruz. Kendi yaptığımız ürünleri, hazırladığımız yemekleri satarak, kampüsteki çocuklarımızın ve Latte'nin tedavi giderlerini karşılıyoruz. Tabii Latte'nin giderleri daha fazla olduğu için sadece Latte'ye özel kermesler düzenledik. Latte'nin ampütasyondan sonra okulda koşturması bizi çok etkiledi, gözlerimiz doldu. Hayata bu kadar bağlı olması, hala koşturması, oyunlar oynaması, herkese kendini sevdirmesi bize de enerji veriyor. İlk kemoterapiyi çok iyi geçirdi, hiçbir yan etki göstermedi. Hekimlerimiz, bu kemoterapi tedavisiyle ve kullandığı ilaçlarla Latte'nin yaşam süresinin 900 güne kadar uzayabileceğini söyledi. Bu bize umut verdi" dedi.

TOBB ETÜ Hayvanseverler Topluluğu Başkanı ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler öğrencisi Melisa Konya ise "Latte'ye kanser tanısı konulduktan sonra, aslında çok fazla insanı birbirine bağlayan bir çocuk olduğunu fark ettik. Herkesin Latte ile bir hikayesi var. Kampüste herkesin sevgilisi" diye konuştu.