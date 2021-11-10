Organ bağışına farklı illerde uçurulan dilek fenerleriyle dikkat çekildi - Son Dakika

Organ bağışına farklı illerde uçurulan dilek fenerleriyle dikkat çekildi

İSTANBUL - Organ bağışı konusunda farkındalık oluşturmak adına bir dizi etkinlik düzenlendi. Organ Bağışı Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikte Organ Nakli Koordinatörleri Derneği, 'Dileğim Bir Yaşam' mesajıyla 8 farklı ilde organ bekleyen hastalar ile beraber dilek fenerleri uçurdu. İstanbul'un iki yakasını birleştiren Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri de organ bağışının rengi olan yeşil ile aydınlatıldı.

Organ nakli bekleyen hastalar için çalışmalarını sürdüren Organ Nakli Koordinatörleri Derneği (ONKOD), Astellas İlaç Türkiye'nin koşulsuz katkılarıyla Organ Bağışı Haftası kapsamında bir dizi etkinlik düzenledi. Derneğin; Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, İstanbul, Adana, Erzurum ve Samsun'daki merkezlerinde düzenlenen etkinlikler kapsamında 'Dileğim Bir Yaşam' sloganıyla dilek fenerleri uçurularak organ bağışının önemine dikkat çekildi. Organ Bağışı Haftası'nın son günü ise İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri, organ bağışını sembolize eden yeşil renk ile aydınlatıldı.

Uzm. Dr. Heppekcan: "26 bin 800 hasta organ bekliyor"

Türkiye'de organ nakli ile sağlığına kavuşmayı bekleyen yaklaşık 26 bin 800 hasta ve yaşamını yitirdikten sonra kullanılmak üzere organlarını bağışlayan toplam 568 bin kişi olduğunun altını çizen ONKOD Yönetim Kurulu Üyesi Yoğun Bakım Uzm. Dr. Deniz Heppekcan, "Organ nakli bir gün hepiniz için gerekli olabilir. Bu nedenle organ bağışının önemini ve organ bekleyen hastalar için ne kadar değerli olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Dernek olarak yaptığımız tüm çalışmalar ve sosyal sorumluluk projelerimiz ile ülkemizdeki organ bağışını artırmayı hedefliyoruz. Dernek olarak bu yıl Bursa, İzmir, Ankara, Antalya, Adana gibi illerimizde dilek fenerleri uçurduk. Organ nakli, organ yetmezliği olan hastalar için en etkili tedavi yöntemidir. Nakil yapılacak organlar; kalp, akciğer, böbrek, pankreas, karaciğer, ince bağırsak, kas-kemik, kemik iliği ve kompozit dokulardır. Yakın zaman içerisinde rahim nakli de gerçekleşti" dedi.

"Bir kişi 8 kişiye can verebilir"

Vefat eden bir kişinin 8 kişiye kadar organ verebileceğini belirten Uzm. Dr. Heppekcan, "Yılda 4 bin ile 5 bin 500 civarında nakil yapılıyor ancak bu durum ihtiyacı karşılamıyor. Ülkemiz canlıdan organ bağışında Güney Kore ile beraber ilk sırada yer alıyor. Fakat vefat eden kişiden nakilde çok alt sıralarda olduğu görülüyor" diye konuştu.

"Organ bağışı için vefat eden kişinin beyin ölümünün gerçekleşmiş olması gerekiyor"

Organ bağışında bulunabilmek için gerekli kriterleri de aktaran Uzm. Dr. Heppekcan, 18 yaşını doldurmuş ve akli dengesi yerinde olan kişilerin organ bağışında bulunabileceğini söyledi. Uzm. Dr. Heppekcan, "Organ bağışı için vefat eden kişinin beyin ölümünün gerçekleşmiş olması gerekiyor. Beyin ölümü gerçekleşen olgularda mutlaka aileye bağış yapılmasının istenip istenmediğini soruyoruz. Aile, beyin ölümü gerçekleşen kişinin hayattayken organlarını bağışladığını bildiği takdirde bunu bir vasiyet olarak görüyor ve organların bağışlanmasına onay veriyor. Bizler ONKOD olarak paydaşlar, Sağlık Bakanlığı ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte organ bağışı için yıl boyunca eğitimler düzenliyoruz" ifadelerini kullandı.

Op. Dr. Hoş: "Organ bağışı, bir ölümsüzlük davetidir"

Sağlık Bakanlığı İstanbul (Kuzey Marmara) Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlu Hekimi Op. Dr. Gültekin Hoş ise, "Hem eğitim boyutunda meslektaşlarımız için hem de halkımıza ulaşmak noktasında yıl boyunca organ nakli için faaliyetler yürütüyoruz. Çünkü organ bağışı, bir ölümsüzlük davetidir. Kendi vücudunda 80 yıl atan bir kalbin, öldükten sonra başka bir çocukta 80 yıl daha atabilmesi demektir" şeklinde konuştu.