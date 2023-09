"Haftalardır Türkiye'de" diyen Prof. Dr. Mehmet Ceyhan Eris varyantını önlemek için alınacak 2 önleme işaret etti

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Eris varyantının ağır hastalık yapma özelliği olmadığını, hastalığı önlemenin yolunun aşı ve hastaları izole etmek olduğunu söyledi. Ceyhan, "Eğer varyantın bulaşmasını engellemezsek, uzun süre yeni varyantlarla pandemi devam edebilir" dedi.

"VARYANT HAFTALARDIR TÜRKİYE'DE"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Eris varyantının Türkiye'de 9 kişide görüldüğünü açıkladı. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, haftalardır Eris varyantının Türkiye'de olduğunu söylediğini belirterek, "Bu varyantın Türkiye'de bulunmaması mümkün değildi. Bütün dünyada 50'nin üzerinde ülke rapor etmiş, diğer ülkeler de kontrol etmediği için görmüyordu. Türkiye'de de tanı kriterleri salgının başında Covid-19'un ağır seyrettiği dönemde belirlendiği için kriterlere uyan vaka çok azdı. O yüzden de az örnek bakılıyordu. Siz virüsü az bulunca varyant analizini de az yapabiliyorsunuz. Yoksa 9 kişide değil, çok daha yüksektir. Bütün dünyada artıyor. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri'nde bütün Covid-19 vakalarının yüzde 17'si, İngiltere'de yüzde 20'si Eris varyantına bağlı. Türkiye'de de onlara yakın oranda bu son vakaların arttığı dönemde bir oran olduğunu tahmin etmek zor değil" diye konuştu.

"AĞIR BİR HASTALIK YAPMIYOR AMA HIZLI BULAŞIYOR"

Eris varyantı nedeniyle telaşlanmaya gerek olmadığını ifade eden Ceyhan, "Eris varyantının bir özelliği yok. Daha ağır bir hastalık yapmıyor. Ancak daha hızlı bulaşıyor. Daha önceki varyantlardan daha bulaşıcı. Buna yönelik önlemler alınması lazım. Özellikle risk grubundaki insanlar, yani 65 yaşın üzerindeki insanlar, kronik organ rahatsızlığı olan ve bağışıklığı baskılayıcı ilaç kullananlarda ağır seyredebilir. Ölümlere de yol açabiliyor. Özellikle o grupları koruyucu önlemler alınması lazım" dedi.

"HASTALIK BELİRTİSİ OLAN TURİSTLERE TEST YAPILMALI'"

Hastalığın artış nedenlerine de vurgu yapan Ceyhan, "Okullar açılıyor. İnsanlar aynı anda tatilden dönüp iş yerlerinde kapalı ortamlarda kalabalıklar oluşturuyor. Birbirine daha çok bulaştırıyor. Ona bağlı bir artış daha önceki yıllarda da gördük. Şimdi de görüyoruz. Devletin risk grubunda olan insanlar için aşısı eksikse aşı temin etmesi gerekmektedir. RNA aşılarının etkin olduğunu biliyoruz. Eris varyantının çok yoğun görüldüğü ve giderek arttığı ülkelere baktığınız zaman İngiltere 1'inci sırada, onu Amerika ve bütün Batı Avrupa ülkeleri takip ediyor. Bu ülkeler Türkiye'ye yoğun turist gönderiyor. Geldiklerinde hastalık belirtisi olanlara test yapıp, test pozitif çıkarsa varyant analizi yapmak durumundasınız. Okullarda da önlemlerin alınması gerekmektedir. Örneğin, çantada dezenfektan taşıma, çocukların ortak el temasında bulunduğu merdiven trabzanları, kapı kolları gibi yerlerin günlük olarak temizlenmesi gerekir" diye konuştu.

"BULAŞI KESMEK ZORUNDASINIZ"

Ceyhan, en önemli önlemin bireysel önlemler olduğuna dikkat çekerek, "Riskli grup önemlidir. Onlarda ağır seyredip, ölüme yol açabiliyor. Eskisi gibi okulların kapatılması gibi durumlar şu anda söz konusu değil. Bu bulaşı bir şekilde kesmek durumundayız. Her gelişen varyant hafif seyretmeyebilir. Birdenbire karşımıza daha ağır seyreden ve daha çok bulaşan bir varyant çıkabilir. O zaman çok zor durumda kalırız. Bizim korktuğumuz daha ağır seyreden bir varyantın gelişmesi. Bu da tamamen tesadüf ile olan bir şey. Her an olabilir. Bunu önlemenin en etkili yolu, aşı yaparak, hasta olan insanları izole ederek virüsün etrafa bulaşmasını kesmek durumundayız. Eğer varyantın bulaşmasını engellemezsek, uzun süre yeni varyantlarla pandemi devam edebilir" dedi.