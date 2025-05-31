Raziye\'ye Moral İçin Balon Bıraktılar

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde doğuştan kas hastası olan ve son dönemde hastanede tedavi gören Raziye Birgül Sar'a (13) moral olmak isteyen çok sayıda kişi, hastanede bahçesinde buluştu. Raziye'ye destek olmak için gelenler, küçük çocuğun istediği üzerine Filistin bayrağını simgeleyen balonları gökyüzüne bıraktı.

DOĞUŞTAN KAS HASTASI RAZİYE İÇİN DUYGUSAL ETKİNLİK

Pamukkale ilçesinde oturan Neriman- Ayhan Sar çiftinin kızı Raziye Birgül Sar'a 2 yaşındayken doğuştan kas hastalığı teşhisi konuldu. Bir yandan okula giden bir yandan da Seyyid Emir Sultan Camisi'ndeki çocuk buluşmalarına da katılan Sar, Filistinli çocuklara destek olmak için düzenlenen etkinliklerde gönüllü olarak yer aldı. Sar, camide Filistinli çocuklar için gökyüzüne balon da bıraktı. Bu süreçte Sar'ın sağlık durumu ağırlaşınca Denizli Devlet Hastanesinde tedavi görmeye başladı.

FİLİSTİN BAYRAĞI RENGİNDEKİ BALONLAR GÖKYÜZÜNE BIRAKILDI

Caminin imamı Muhammed Oğuzalp, Sar'ı hastanede ziyaret etti. Sar, hastanede arkadaşlarını yanında görmek istediğini, camide Filistinli çocuklar için gökyüzüne balon bıraktıkları gibi hastanede de gökyüzüne balon bırakılmasını istedi. İmam Oğuzalp de öğrencisinin bu isteğini yerine getirip, sosyal medyada paylaşarak arkadaş ve ailelerini hastane bahçesinde balonlarla buluşmaya karar verdi. Yaklaşık 200 kişi imam Oğuzalp'in çağrısı üzerine hastane bahçesinde Filistin bayrağı rengindeki balonlarla buluştu. Yakınlarının kucağında hastane penceresinden kendisi için toplananları gören Sar, uzun süre camdan ayrılmadı.

"RAZİYE KENDİ DERTLERİNİ UNUTTU, GAZZELİ ÇOCUKLARIN DERTLERİYLE DERTLENDİ"

Hastane bahçesinde toplananlar Sar için ellerindeki Filistin bayrağı rengindeki balonları gökyüzüne bıraktı. İmam Muhammed Oğuzalp, hastanede Raziye için toplandıklarını belirterek, "Raziye kızımız doğuştan kas hastası. Bizim yaklaşık 7- 8 yıldır yapmış olduğumuz sabah namazı, cami çocuk buluşmalarımıza geliyordu. Doğduğu günden beri de Raziye rahatsız ve kas hastası. Geçen gün hastanede ziyaret ettiğimde benden bir isteğinin olup olmadığını sordum. Bana 'camide Filistinli çocuklar için havaya balon bıraktığımız gibi arkadaşlarım hastaneye gelip Gazze'nin renklerini taşıyan balonları benim için de havaya uçurabilirler mi' diye söyledi. Hemen sosyal medyada paylaştım. Gördüğünüz gibi anne- babalarıyla beraber çocuklarımız Raziye kızımız da karşıda, yukarıda bizi izliyor. Onu mutlu etmek, onun arzusunu yerine getirmek için bir araya geldik. Böyle bir güzellik ortaya çıktı. Buradan Gazze'nin çocuklarına selam olsun. Raziye kendi dertlerini unuttu. Gazzeli çocukların dertleriyle dertlendi. Ona şifa olmasını istiyoruz. Raziye bütün ağrılarına ve dertlerine rağmen 'Benim yaşadıklarım, Gazzeli çocukların yaşadıklarının yanında ne ki' diyor" dedi.