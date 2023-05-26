Mansur Yavaş'ın SMA testi iddialarına Bakan Koca'dan çok sert yanıt - Son Dakika
Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Mansur Yavaş'ın SMA testi iddialarına Bakan Koca'dan çok sert yanıt

26.05.2023 01:53

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın "Türkiye'de bir ilke imza atarak Şubat 2021'de ücretsiz SMA testini yapmaya başladık. Aralık 2021 tarihinde ise Sağlık Bakanlığı uygulamaya başladı" sözlerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sert yanıt geldi. ABB'nin SMA testi için kayıtlı bir laboratuvar ruhsatı olmadığını belirten Koca art arda birçok soru sıralayarak, "Bu soruların cevabını biliyorum. Sizin cevap vermenizi bekleyeceğim. Cevabınız 14 Mayıs akşamı yaptığınız açıklamalar gibi olmasın" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, katıldığı bir yayında Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastaları konusunda yaptığı açıklamalara ilişkin "Kemal Bey, biz onu zaten yapıyoruz" başlığıyla bir açıklamada bulunmuştu.

YAVAŞ: BAKANLIKLARIMIZA ÖRNEK OLMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ

Bakan Koca'nın bu açıklaması üzerine ABB Başkanı Mansur Yavaş Twitter hesabından "Sayın Bakan, bildiğiniz gibi Türkiye'de bir ilke imza atarak 27 Şubat 2021 tarihinde ücretsiz SMA testini yapmaya başladık. Aralık 2021 tarihinde ise Sağlık Bakanlığı uygulamaya başladı. Bakanlıklarımıza örnek olmanın gururunu yaşıyoruz" paylaşımında bulundu.

BAKAN KOCA'DAN SERT YANIT

Bakan Koca ise Yavaş'ın tweetini alıntılayarak, "Mansur Bey, örnek olmak ne kadar değerliyse örnek almak da o kadar değerlidir. Ancak yaptığınızı iddia ettiğiniz SMA tarama testleri ile ilgili örnek bir durum söz konusu değil. SMA taramaları sadece evlenecek çiftlere değil yeni doğan bebekler için de merkezi programa alınmış ve Bakanlığımızca etkin şekilde yürütülmektedir" dedi.

"KAYITLARIMIZDA BU İMKANLARA HAİZ BİR LABORATUVAR RUHSATI BULUNMAMAKTADIR"

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün kayıtlarında SMA hastaları için ABB'nin herhangi bir başvurusunun görünmediğini bildiren Koca, "Belli hastalıkların toplumda taramalarının yapılması bir halk sağlığı görevidir ve Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünce yürütülür. Bu faaliyetlerin yürütülmesinde rol almak isteyenler de Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden izin alarak bu faaliyetlere katkı sunarlar. Bunun temel sebebi de atılan her adımın kaydının tek merkezde tutulması ve etkin mücadele için tedbir alınmasıdır. Kayıtlarımızda izin müracaatınıza rastlanmamıştır. Bizim bilmediğimiz bir müracaatınız oldu mu? İzinsiz olarak ve 'örnek olmak' amacıyla bu taramaları yapmışsanız bile nerede yaptığınızı öğrenmek isterim. Kayıtlarımızda belediyenize ait bu imkanları haiz bir laboratuvar ruhsatı bulunmamaktadır. Yaptık dediğiniz testleri nerede yaptınız?" açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı Koca, Mansur Yavaş'ın SMA testi iddialarına yanıt verdi

"CEVABINIZ 14 MAYIS AKŞAMI YAPTIKLARINIZ GİBİ OLMASIN"

"Size biraz da bilgi içeren bazı sorularım var" diyen Bakan Koca, Yavaş'a sorularını sıraladı: "Tarama testlerinin sonuçlarının Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ile paylaşılması bir zorunluluktur. İddia ettiğiniz gibi örnek bir uygulama başlatarak test yapmışsanız bu testlerin neticesini Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüze bildirdiniz mi? İddia ettiğiniz testlerin toplam sayısı kaçtır? Belirttiğiniz tarihten itibaren, 2021 yılında, 2022 yılında ve 2023 yılında yılda kaç 'örnek' test yaptınız? Yaptığınızı iddia ettiğiniz testler neticesinde hiç taşıyıcı çift çıktı mı? Çıktıysa bunları kanuni ve insani bir zorunluluk olarak Bakanlığımıza bildirdiniz mi? İddia ettiğiniz taramalarda eğer taşıyıcı tespit etmişseniz bunlarla ilgili bir tedbir ya da tasarrufunuz oldu mu? Hiç yeni doğan SMA taraması yaptınız mı? Yaptıysanız Bakanlığa bildirdiniz mi? Tespit ettiğiniz vaka var mı? Varsa kanuni ve insani bir zorunluluk olarak Bakanlığımıza bildirdiniz mi? Sayın Yavaş, ben bu soruların hepsinin cevabını biliyorum. Sizin cevap vermenizi bekleyeceğim. Cevabınızın 14 Mayıs akşamı milletimizin huzurunda yaptığınız açıklamalar gibi olmamasını temenni ederim."

YORUMLAR (2)
  • Veli Martlak: O yüzden mi turkiyenin 4 bir tarafinda sma hastası bebekler mevcut Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
  • Onur Dursun: Geçmiş haberlere baktım sizde bakabilirsiniz gercekten ankara belediyesinin subat ayinda yayınlanmış haberi var. Sağlık Bakanlığı'nın haberide Aralık ayinda uygulamaya baslandi diye haberi var isteyenler bakabilir internette arama yaparak Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
500

Fahrettin Koca, Mansur Yavaş, Ankara, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Mansur Yavaş'ın SMA testi iddialarına Bakan Koca'dan çok sert yanıt - Son Dakika


Son Dakika
21:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Seçimi kazanırsanız Kabinede değişiklik olacak mı?" sorusuna yanıt: Kadrolarımızı yenileyeceğiz
21:00 Cristiano Ronaldo'nun sevgilisinin 1 milyon sterlin değerindeki kolyesi olay oldu
20:39 Volkan Demirel'in tepki dolu sözlerine Beşiktaş cephesinden cevap
20:38 ABD'de polis, 11 yaşındaki çocuğu göğsünden vurdu
20:27 Destici'ye canlı yayında açıkça soruldu: Meclis'te olmayacaksınız, başka bir görev alacak mısınız?
20:04 Galatasaray, 36'lık yıldız Dries Mertens'in sözleşmesini uzattı
20:01 WhatsApp'a yeni özellik: Telefon numaraları tarih olacak
19:52 Ümit Özdağ'ı ziyaret eden Milliyetçiler Dayanışma Platformu, Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı
19:48 BTK'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kredi kartı SMS'ine yasak geldi
19:38 Turan Hareketi Partisi 2. tur için tarafını seçti: Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2023 21:34:28. #1.11#
SON DAKİKA: Mansur Yavaş'ın SMA testi iddialarına Bakan Koca'dan çok sert yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement