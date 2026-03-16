Sağlık Bakanı Memişoğlu, Muğla'da konuştu Açıklaması

16.03.2026 15:46
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Türkiye sadece hastalıkla ilgili sağlık turizmi yapsın istemiyoruz. Bunun yanında sağlıklı yaşam dediğimiz ve Avrupalıların, Amerikalıların 'wellness' dedikleri sağlıklı yaşam, sağlık turizmi de yapmamız lazım." dedi.

Bakan Memişoğlu, bir dizi program için geldiği Muğla'da, Valiliği ziyaret etti.

Muğla Valisi İdris Akbıyık tarafından karşılanan Memişoğlu'na AK Parti Muğla milletvekilleri Kadem Mete, Yakup Otgöz, İl Başkanı Cengizhan Güngör, MHP İl Başkanı Burak Demirel, İl Sağlık Müdürü Eriş Başaran Akça eşlik etti.

Ziyarette Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Memişoğlu, daha sonra Vali İdris Akbıyık'tan makamında bilgi aldı.

Burada konuşan Memişoğlu, Türkiye'nin sağlıkla ilgili hizmetlerinin örnek nitelikte olduğunu ancak daha iyisini yapmak için çabaladıklarını söyledi.

Muğla'ya 2002'den bu yana 45 sağlık tesisi yaptıklarını belirten Memişoğlu, bunların 19'unun hastane olduğunu, daha iyilerini de yapmak için planlamaların devam ettiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Muğla'ya Şehir Hastanesi yapılmasını istediğini dile getiren Memişoğlu, "Şu anda yerini ayarlıyoruz. Projesine de en kısa zamanda başlayacağız. İnşallah bin yataklı Muğla Şehir Hastanemizi insanlarımıza sunacak şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun yanında merkez ilçemiz Menteşe'deki hastanemizi yenileyip buraya inşallah 200 yataklı bir hastane de yapacağız." dedi.

İlçelerdeki hastaneleri daha etkin kullanmak için analizler yapıp değerlendirmelerde bulunacaklarını anlatan Memişoğlu, özellikle Fethiye ilçesindeki hastaneyi yenileyeceklerini, orada 500 yataklı yatırıma aldıkları hastanenin en kısa zamanda inşaatına başlayacaklarını bildirdi.

"Sağlıkta esenlik mevzuatı hazırlıyoruz"

Türkiye'nin turizmde dünyanın en iyi ülkelerinden biri olduğuna dikkati çeken Memişoğlu, şöyle konuştu:

"Biz de aynı zamanda sağlık turizmini geliştirmeye çalışıyoruz. Bunun için de elimizden geldiğince USHAŞ vasıtasıyla bunu daha etkin, daha güvenilir ve daha kapsamlı yapmaya çalışıyoruz. Özellikle kamu hastanelerini de buna dahil etmeye çalışıyoruz. Ancak ayrı bir şey de yapacağız. Türkiye sadece hastalıkla ilgili sağlık turizmi yapsın istemiyoruz. Bunun yanında sağlıklı yaşam dediğimiz ve Avrupalıların, Amerikalıların 'wellness' dedikleri sağlıklı yaşam, sağlık turizmi de yapmamız lazım. Burada fizyoterapistten diyetisyenine kadar herkesten hizmet alınacağı, gerektiği zaman check-up yapılacağı bir mevzuat hazırlıyoruz. Esasında sağlıklı yaşam turizmi de yapmak istiyoruz. O nedenle de rehabilitasyondan termale kadar hepsini kapsayacak bir esenlik mevzuatı hazırlıyoruz. İnşallah Muğla'da bu konuda örnek bir il olacak."

Memişoğlu, sadece hastalıkların tedavisi değil, sağlıklı yaşamın gerekli olan her türlü desteği verebilecek altyapıya ve insan gücüne sahip olduklarını, Türkiye'nin bu konuda da artık dünyada iddiası olan bir ülke haline geleceğini dile getirdi.

Muğla'nın turizmin yanında sağlık turizmi için de örnek illerden bir tanesi olacağına işaret eden Memişoğlu, "Sağlıklı kalmak en önemli iş. Ramazan ayındayız, kendimizi değerlendirme ayındayız. O nedenle özellikle sigara, tütün bağımlılığı gibi bağımlılıklardan kurtarma için bir fırsat, bir zaman olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Diyet, kilo, beslenme alışkanlıklarımızın düzeltileceği zaman olarak düşünüyoruz. Onun için hazır böyle bir Allah'ın bize lütfu olarak ramazan, kendimizi değerlendirme, irademize sahip çıkma, aynı zamanda sosyalleşip empati kurma ayı. Onun için toplumumuzdan da bu ayın güzel zamanlarını değerlendirmesini bekliyorum." diye konuştu.

Memişoğlu, vatandaşların Kadir Gecesi'ni de kutlayarak, "Bütün dualarınızın kabul olmasını, insanlığın daha barışçıl, daha birbirine saygı gösteren, aynı zamanda toplumların, milletlerin birbirine de saygı gösterdiği bir zaman dilimi yaşamayı temenni ediyorum. Aynı zamanda gelecek bayramınızı da şimdiden kutluyor, hepinize saygılar sunuyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Kemal Memişoğlu, Yerel Haberler, Sağlık Bakanı, Türkiye, Sağlık, Muğla, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
