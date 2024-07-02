Sağlık Bakanlığı\'nda bayrak değişimi! Memişoğlu görevi Fahrettin Koca\'dan devraldı

Sağlık

Hem Suriye\'de hem de Türkiye\'de yakıp yıkanlar için gereken yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin yerine Murat Kurum, Fahrettin Koca'dan boşalan Sağlık Bakanlığı görevine ise Prof. Dr. Kemal Memişoğlu getirildi.

Atama kararı kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Sağlık Bakanlığı'nda beklenen devir teslim töreni sabah saatlerinde gerçekleşti. Bakanlık koltuğunu Memişoğlu'na devreden eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın toplantısındaki konuşmasında şunları söyledi; "Sayın bakan, değerli basın mensupları, bugün konuşmamı Sağlık Bakanı olarak değil doktor Fahrettin Koca olarak yapacağım. Meclis'te yeminle başlayan görevimdeki 2183 gün hayatımın milletime adanmış günleridir. Bu imkanı bana veren cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Görevime bazı ilkelerle geldim. Bunlardan biri akla ve bilgiye hürmet. Diğer dayanışma ruhu ile çözüme dahil olmak isteyenleri buna dahil etmektir. Düşüncesi ne olursa olsun tüm vatandaşlarımızı kuşatacak hizmeti benimsedim. Cesur kararların gereklerini yapmaya çalıştım. Şehir hastaneleri bunlar arasındadır.

"3 OLAYDA ÇOK AĞIR SINAVLAR VERDİK"

Benim dönemim acı ve sarsıcı olayların dönemi oldu. Elazığ depremi acısını yaşadık. Kovid 19 küresel salgını izledi bunu. 6 Şubat depremleri büyük travma oldu. Bu 3 olayda ağır sınavlar verdik. Sağlık sistemimiz bu sınavları başarıyla verdi. Son 6 yılda ihalesi yapılan şehir hastanelerini kamu bütçesi ile yaptık. 18 Şehir hastanemizin bedeli 322 milyar avroydu. Beyaz reformun sonuçlarıyla sağlıkta şiddet sorununu çözdük.

"HEDEF 2028'E GELDİĞİMİZDE TÜM AŞILARI YERLİ OLARAK ÜRETEBİLMEKTİR"

Sağlık çalışanlarında önemli iyileştirmeler yaptık. Sayın bakan ben bir emanet aldım, sahibi millet olan bu emaneti size emanet ediyorum. Başlattığımız teknoloji transferi ile tesislerimiz için aşılardan ikisinde teknoloji transferi başladı. Hedef 2028'e geldiğimizde tüm aşıları yerli olarak üretebilmektir. Sancaktepe'deki hücre ve gen hastanesinin hayat bulması milletimizin beklentisidir."

YENİ BAKAN MEMİŞOĞLU DA AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Fahrettin Koca'nın ardından söz alan yeni Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ise şu ifadeleri kullandı; "Öncelikli olarak görevi devralırken bu ulvi görevi bize layık gören cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ederim. 22 senede sağlıkta büyük gelişim ve devrim niteliğinde başarıya imza atıldı. Sağlık hizmetlerini çok daha iyi yerlere getireceğiz. Bunu sayın cumhurbaşkanımız liderliğindeki dönüşümle sonuçlandırdı. Özellikle hizmet konusunda özveri ile çalışan personele minnetimi arz ederim.

Bunun yanında hastalanmadan koruyucu hizmetleri önceleyeceğimizi bilmenizi istiyorum. Bu sağlık krizindeki gelişme ile dünyanın her tarafından insanlar buraya sağlığını bulmaya geliyor. Türkiye sadece sağlık hizmeti sunmak değil sağlık teknolojisi üretme hedefindedir. Milletimize devletimize verdiğiniz hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Allah bizi milletimize, devletimize, cumhurbaşkanımıza mahcup etmesin."

PROF. DR. KEMAL MEMİŞOĞLU KİMDİR?

Yeni Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, aslen Rizeli olup, 1966'da Trabzon'da dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini 1990 yılında bitiren, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinden 1995'te Genel Cerrahi Uzmanlığını alan Memişoğlu, 1996-1998 yılları arasında SSK Konya Ereğli Hastanesi, PTT Hastanesi ve Bursa Askeri Hastanesinde Genel Cerrahi Uzmanı olarak görev yaptı.

1999-2000 yıllarında Miami Üniversitesi Karaciğer ve Gastrointestinal Transplantasyon ünitesinde bulunan Memişoğlu, 2000-2002 yıllarında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalında Başasistanlık yaptı. Memişoğlu, 2002 yılı sonunda PTT Hastanesine Başhekim olarak atandı, 2008'de Genel Cerrahi Doçenti oldu.

Beykent Üniversitesinde 2007'da başladığı Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans eğitimini 2009'da bitiren Memişoğlu, 2002-2012 yılları arasında İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi olarak görev yaptı. Kasım 2012'de İstanbul Anadolu Kuzey Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine Tıbbi Hizmetler Başkanı olarak atanan Prof. Dr. Memişoğlu, Mayıs 2014'te aynı Birliğin Genel Sekreteri oldu.

Prof. Dr. Memişoğlu, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet Sağlık Uygulama Araştırma Merkezine 2016'da Genel Cerrahi Öğretim Üyesi olarak Profesör kadrosuna atandı. Ekim 2016'dan bu yana İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü görevini yürüten Memişoğlu, evli ve 3 çocuk babası.