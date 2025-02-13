Sağlık Bakanlığı\'ndan Kıbrıs Gazisi Sadettin Yıldız\'ın Tedavi Sürecine İlişkin Açıklama

Sağlık

SAĞLIK Bakanlığı, Kıbrıs Gazisi Sadettin Yıldız'ın tedavi sürecine dair bilgilendirme yaparak, "Kıbrıs Gazimiz Sadettin Yıldız, 11 Şubat'ta icapçı ortopedist doktorumuz tarafından muayene edilmiş ve parmağının ampute edilmesi için ameliyat günü ayarlanmasına karar verilmiştir. Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği tarafından hastanın kızı ile doğrudan iletişime geçilmiş ve hasta tekrar davet edilmiştir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz" denildi.

Sağlık Bakanlığı, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, Kıbrıs Gazisi Sadettin Yıldız'ın tedavi sürecine dair bilgilendirme yaptı. Açıklamada, "Gazilerimiz ve 65 yaş üstü hastalarımız, bakanlığımızın protokolü gereği zaten bakılması zorunlu hasta grubundadır ve MHRS randevusuna ihtiyaç duymamaktadır. Kıbrıs Gazimiz Sayın Sadettin Yıldız, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanemizde 28 Ocak'ta muayene edilip aynı gün yatışı verilerek anjiyosu yapılmış ve tıkanan damarı açılmıştır. Kıbrıs Gazimiz Sayın Yıldız, 10 Şubat'ta hastanemize başvurmuş, aynı gün 3 ayrı polikliniğimizde (Dahiliye, Kalp Damar Cerrahisi, Göğüs Hastalıkları) muayenelerini olmuş ve ilaçları düzenlenmiştir. Kıbrıs Gazimiz Sadettin Yıldız, 11 Şubat'ta icapçı ortopedist doktorumuz tarafından muayene edilmiş ve parmağının ampute edilmesi için ameliyat günü ayarlanmasına karar verilmiştir. Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanemiz Başhekimliğimiz tarafından bu sabah Kıbrıs Gazimiz Sadettin Yıldız Beyefendinin kızı Aslı Yıldız Hanımefendi ile bizzat görüşülerek hastamız davet edilmiştir. Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) tarafından dün gece saat 22.09'da ve bu sabah 10.30'da Gazimizin kızı Aslı Yıldız Hanımefendi ile iki kez iletişime geçilmiş ve bildirilen durumlar bizzat teyit edilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.

DMM 'KIBRIS GAZİSİNE RANDEVU VERİLMİYOR' İDDİASINI YALANLADI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) ise konuya ilişkin açıklama yaparak, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'Günlerdir hastaneden randevu almaya çalışan Kıbrıs gazisine randevu verilmiyor' iddiası doğru değildir. Kıbrıs Gazisi Sadettin Yıldız, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 28 Ocak'ta muayene edilip aynı gün yatışı verilerek anjiyosu yapılmış ve tıkanan damarı açılmıştır. Sayın Yıldız, 10 Şubat'ta hastaneye tekrar başvurmuş, aynı gün 3 ayrı poliklinikte (Dahiliye, Kalp Damar Cerrahisi, Göğüs Hastalıkları) muayenelerini olmuş ve ilaçları düzenlenmiştir. Gazi Sadettin Yıldız, 11 Şubat'ta ortopedist doktor tarafından muayene edilmiş ve parmağının ampute edilmesi için ameliyat günü ayarlanmasına karar verilmiştir. Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği tarafından hastanın kızı ile doğrudan iletişime geçilmiş ve hasta tekrar davet edilmiştir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadelerini kullandı.