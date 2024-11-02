Sağlık-Sen, Aile Hekimliği Yönetmeliğine İtiraz Etti - Son Dakika
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Sağlık-Sen, Aile Hekimliği Yönetmeliğine İtiraz Etti

Sağlık-Sen, Aile Hekimliği Yönetmeliğine İtiraz Etti

Sağlık-Sen, Aile Hekimliği Yönetmeliğinde düzenleme talep etti, hukuki süreç başlatıldı.

02.11.2024 12:32
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SAĞLIK-Sen, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde yapılan değişikliklerle ilgili Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu. Görüşmede Sağlık-Sen, mağduriyet oluşturan maddelerin yeniden düzenlenmesini ve sahada kafa karışıklığına neden olan maddeler için de yönerge yayınlanmasını talep etti.

Yeni Aile Hekimliği Yönetmeliği'ni hukuk ve mevzuat uzmanlarıyla inceleyen Sağlık-Sen, yönetmeliği her boyutuyla değerlendirdi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda bazı maddelerin mağduriyete neden olabileceğine dikkat çekilerek, hukuki sürecin başlatıldığı duyuruldu. Öte yandan Sağlık-Sen yönetimi, yönetmelikle ilgili Sağlık Bakanlığı yetkileriyle de görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmede, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Yapılan Değişikliklere ilişkin tekrar düzenleme yapılması istendi.

Konuyla ilgili değerlendirme yapan Genel Başkan Mahmut Faruk Doğan, "Gerekli adımları kararlılıkla attık ve aynı kararlılıkla da devam ettireceğiz. Aile hekimimiz, aile sağlığı hemşiremiz ve ebemizin mağduriyetine neden olacak, yönetmelikte düzeltilmesini talep ettiğimiz hükümler için hukuki süreci yürütüyoruz. İtiraz ettiğimiz maddeler için davalarımızı hızla açarak takibini sürdüreceğiz. Ancak, yönetmelikte yer alan gri alanlar için de bakanlık tarafından yönerge marifetiyle düzenleme yapılması elzemdir" ifadelerini kullandı.

Sağlık-Sen'in Sağlık Bakanlığı'ndan talep ettiği düzenlemeler şu şekilde belirtildi:

Günlük yapılan muayene, izlem ve takiplerin teşvik ve HYP kapsamından ayrı değerlendirilmesi,

Teşvik ve HYP işlemlerinde gelir kaybı olmaması için 4000 nüfusa göre değerlendirme yapılması ve birime müracaat etmeyen nüfus için kesinti yapılmaması,

Entegre Sağlık Hizmeti Sunulan Merkezlerde tutulmayan nöbetlerden kesinti yapılmaması,

Misafir hastalar için ayrı katsayı verilmesi,

Yurtdışında yaşayan kayıtlı vatandaşların pasife alınarak aile hekimliği sorumluluğundan çıkarılması,

Kayıtsız olan vatandaşların adrese dayalı kayıt işlemlerinin yapılması,

Vatandaşa bağlı performans işlemlerinin sözleşme yenileme veya fesih kriterlerine dahil edilmemesi,

Cari gider ödemelerinde Aile Sağlığı Çalışanı için de düzenleme yapılması,

Akılcı İlaç kullanım oranlarına göre kesinti ya da ek ödeme uygulamasının yeniden değerlendirilmesi,

Vatandaşların, aile hekimi yerine hastanelere başvuruda bulunması halinde, aile hekimine yapılacak teşvik ödemesinden kesintiye sebep olan maddenin yeniden düzenlenmesi,

Hasta memnuniyeti kriterinin sübjektif bir veri niteliğinde olması dolayısıyla suistimale de açık olacağı göz önüne alınarak iptal edilmesi."

Kaynak: DHA

Sağlık Bakanlığı, Faruk Doğan, Politika, Sağlık, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Sağlık-Sen, Aile Hekimliği Yönetmeliğine İtiraz Etti - Son Dakika

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