Seher'in Yürüyüş Mücadelesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Sağlık

Seher'in Yürüyüş Mücadelesi

09.08.2025 13:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

15 yaşındaki Seher, kemik tümörüne karşı verdiği savaşta yeniden yürümeye başladı.

ANKARA'da 8 yaşından bu yana sol bacağında tespit edilen kemik tümörü ile mücadele eden ve yatağa bağımlı hale gelen Seher Karakuş (15), 3'üncü operasyonun ardından yeniden ayağa kalkarak yürümeye başladı.

Diyarbakır'da yaşayan Seher Karakuş'un, 8 yaşında sol bacağında tümör tespit edildi. Kemoterapi tedavisi ve geçirdiği 2 ameliyata rağmen Seher'in hastalığı ilerledi. Enfeksiyon yüzünden bacağında kısılma meydana gelen Seher, yürüyemez oldu. Doktorların bacağını kesme önerisinde bulunduğu Seher, ailesi tarafından Ankara'ya getirilerek özel hastanede tedaviye alındı. Hastanede yapılan 3'üncü operasyonla tümör tamamen temizlendi. Bacağında tümör nedeniyle oluşan 25 santimlik kısalık yine operasyonla 10 santime düşürüldü. Tekrar ayağa kalkan Seher, koltuk değnekleriyle yürümeye başladı. Hastalığı ve tedavi sürecinde yaşadıklarını anlattığı günlüklerini kitaplaştıran Seher, iyileşme ve tekrar ayağa kalkma mücadelesini de ikinci kitabında kaleme alıyor.

'EN ÇOK KORKTUĞUM ŞEY, BACAĞIMIN KESİLMESİYDİ'

Hastalığını öğrendiğinde henüz 8 yaşında olduğunu belirten Seher Karakuş, o süreçte hastalığının ne olduğunu ve sonuçlarının ne olacağını bilmediğini söyledi. Yalnızca bacağında tümör olduğunu bildiğini aktaran Seher, "Kemoterapi aldım, ameliyatlar geçirdim ve enfeksiyon kaptı. Sonra tekrar ameliyat oldum. Çok zordu. Tamam ameliyat olacağım, bitecek, gideceğim, yürüyeceğim artık sanıyordum. Ama hep başka bir şey oldu. Sonra bacağımın kesilmesini önerdiler. Benim en çok korktuğum şey de buydu; bacağımın kesilmesiydi. Sonra Murat hoca ameliyatı üstlendi. Onlar ameliyat yaptı ve başarılı geçti. Şu an çok mutluyum. Çünkü çok zor bir ameliyattı. Çünkü herkes bacağın kesilmesini öneriyordu. O nedenle şu an çok mutluyum" dedi.

'HASTALARA ÖRNEK OLSUN DİYE YAZDIM'

Hastalığını öğrendikten sonra sürekli hastanede vakit geçirdiğini anlatan Seher, "Canım sıkılıyordu hastanede. Günlük yazıyordum. Sonra Çiğdem halam, 'bunu bir kitap haline getirebiliriz. Hem senden sonraki hastalara da örnek olur' dedi. Ben de hem diğer hastalara örnek olsun hem de en azından diğer insanlar, hastalar hakkında bilinçlenmiş olur, ona göre davranır diye yazdım. İlk kitabı 10 yaşındayken yazmaya başladım. Şu an ikincisini yazıyorum. Onu da inşallah bitince bastıracağız" diye konuştu.

'ÇOK MUTLUYUM'

Okula gidemediği için evde eğitim gördüğünü söyleyen Seher, "Arada bir öyle arkadaşlarımı görmeye gidiyorum okula. O bile çok iyi geliyor. Sınav olmaya gidiyorum. Ameliyattan sonra ilk başta yürüyemiyordum. Bir de korkuyordum. Sonra Sinan hoca geldi, 'yürüyeceksin' dedi. 'Yürümeyeceğim' dedim. 'Yürüyeceksin' dedi ve beni kaldırdı. Ardından birazcık yürüyebildim. Çok mutluyum" dedi.

'YATAĞA BAĞIMLI HALDEYDİ'

Seher'in doktoru Prof. Dr. Şefik Murat Arıkan, Seher'in önceki geçirdiği ameliyatlardan dolayı bacağında oluşan kısalık nedeniyle yürümekte çok zorlandığını söyleyerek, "Devamlı bir enfeksiyonla mücadele ettiği için yatağa bağımlı haldeydi. Bizim asıl amacımız, öncelikle yataktan kurtarmaktı ve bu oldu. İleriki tarihlerde tamamen desteksiz yürüyebilecek. Son bir operasyonumuz daha var. Daha hala bir miktar kısalık farkı var; ama tamamen bağımsız yürüyebilecek. Şu anda ayağa kalkabiliyor. Çok basit bir aparatla proteze bir ilave yapılarak o da olacak. Şu anda cildi de uygun durumda. Tamamen bağımsız yürüyeceğini bekliyoruz yakın bir tarihte" diye konuştu.

'EN ÖNEMLİSİ KANSERİ YENDİK'

Op. Dr. Sinan Yılmaz ise bu hastalıkların genelde uzuv kaybıyla ilerlediğini belirterek, Seher'de ulaşılan noktanın yüz güldürücü olduğunu belirtti. Yılmaz, "Seher için iyi bir nokta olduğunu düşünüyorum geldiğimiz yerin. Bacağını kurtardık. Şu an bacağında protez var. Kanserimizi yendik en önemlisi. Enfeksiyonumuz da şu an negatif görünüyor. Bu da çok yüz güldürücü bir şey. Bundan sonra hedefimiz, yavaş yavaş fizik tedaviyle, adaptasyonlarla günlük hayatta kendi bacağını kullanarak yürütmek, günlük hayata bir an önce Seher'i sokmak olacak" dedi.

Kaynak: DHA

Ameliyat, Hastane, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Seher'in Yürüyüş Mücadelesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıldız futbolcunun tatil sefası Özel jetle Bodrum’a geldi, servet harcadı Yıldız futbolcunun tatil sefası! Özel jetle Bodrum'a geldi, servet harcadı
Nüfusu 1 milyona yaklaşan tatil cenneti ilçede su krizi Nüfusu 1 milyona yaklaşan tatil cenneti ilçede su krizi
17 yaşındaki genç kız 2 günlük yaşam savaşını kaybetti 17 yaşındaki genç kız 2 günlük yaşam savaşını kaybetti
4 ilçedeki su kesintisi öncesi bidon satışları ikiye katlandı 4 ilçedeki su kesintisi öncesi bidon satışları ikiye katlandı
Yargıtay’dan Narin Güran cinayeti davası talebi Yargıtay'dan Narin Güran cinayeti davası talebi
Münir Özkul’un eşi Umman Özkul son yolculuğuna uğurlandı Son isteği cenazede ortaya çıktı Münir Özkul'un eşi Umman Özkul son yolculuğuna uğurlandı! Son isteği cenazede ortaya çıktı
Yol Verme Tartışması: Baltalı Saldırı Yol Verme Tartışması: Baltalı Saldırı
Kızının dans figürleri başörtülü anneyi çileden çıkardı Kızının dans figürleri başörtülü anneyi çileden çıkardı
Almanya, İsrail’e silah ihracatını durdurdu Almanya, İsrail'e silah ihracatını durdurdu
Yok artık Kerem Aktürkoğlu Gemileri resmen yaktı Yok artık Kerem Aktürkoğlu! Gemileri resmen yaktı
“Resmi plakalı araca eskort bindi“ iddiasının ardından valilik soruşturma başlattı "Resmi plakalı araca eskort bindi" iddiasının ardından valilik soruşturma başlattı

12:59
Ne getiriyor ne götürüyor İşte Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki tarihi anlaşmanın şifreleri
Ne getiriyor ne götürüyor? İşte Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki tarihi anlaşmanın şifreleri
12:34
Market Fiyatı uygulaması artık cep telefonlarında
Market Fiyatı uygulaması artık cep telefonlarında
12:29
Alevlerin sardığı köyde kayıp büyük: 2 ton yağım vardı, hepsi yandı
Alevlerin sardığı köyde kayıp büyük: 2 ton yağım vardı, hepsi yandı
10:37
Hangi ilde hangi parti birinci İşte 10 büyükşehirde yapılan seçim anketinin sonuçları
Hangi ilde hangi parti birinci? İşte 10 büyükşehirde yapılan seçim anketinin sonuçları
15:09
100 liralık Süper Lig biletleri saniyeler içinde tükendi
100 liralık Süper Lig biletleri saniyeler içinde tükendi
15:03
BTC Türk hesabı olmayanlara SMS gönderdi, ortalık fena karıştı
BTC Türk hesabı olmayanlara SMS gönderdi, ortalık fena karıştı
15:02
35 yaşındaki aktör, sevgilisinden şiddet gören kıza yardım ederken öldürüldü
35 yaşındaki aktör, sevgilisinden şiddet gören kıza yardım ederken öldürüldü
14:50
Olimpiyat Şampiyonu, havalimanında erkek arkadaşına saldırdı
Olimpiyat Şampiyonu, havalimanında erkek arkadaşına saldırdı
14:33
Çanakkale’de orman yangını 3 köy tahliye edildi, Boğaz trafiğe kapatıldı
Çanakkale'de orman yangını! 3 köy tahliye edildi, Boğaz trafiğe kapatıldı
14:29
İletişim Başkanı Duran’dan İsrail’in Gazze’yi işgal planına sert tepki
İletişim Başkanı Duran'dan İsrail'in Gazze'yi işgal planına sert tepki
14:28
Hemzemin geçitte intihar gibi hata: Araç paramparça oldu
Hemzemin geçitte intihar gibi hata: Araç paramparça oldu
14:17
Beşiktaş Ndidi’yi resmen açıkladı İşte maliyeti
Beşiktaş Ndidi'yi resmen açıkladı! İşte maliyeti
14:14
Fahrettin Altun’un başkanı olduğu kurumdan İBB’ye para cezası
Fahrettin Altun'un başkanı olduğu kurumdan İBB'ye para cezası
14:10
“Resmi plakalı araca eskort bindi“ iddiasının ardından valilik soruşturma başlattı
"Resmi plakalı araca eskort bindi" iddiasının ardından valilik soruşturma başlattı
14:09
Yok artık Kerem Aktürkoğlu Gemileri resmen yaktı
Yok artık Kerem Aktürkoğlu! Gemileri resmen yaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2025 13:43:40. #7.12#
SON DAKİKA: Seher'in Yürüyüş Mücadelesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.