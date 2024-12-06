Soğuk Havalar Akciğer Sağlığını Tehdit Ediyor - Son Dakika
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Sağlık

Soğuk Havalar Akciğer Sağlığını Tehdit Ediyor

Soğuk Havalar Akciğer Sağlığını Tehdit Ediyor

Beslenme ve Diyet Uzmanı Gamze Çakaloğlu, soğuk havaların Bulaşıcı hastalıkları artırdığını belirterek, akciğer sağlığını korumak için dikkat edilmesi gereken doğal besinleri açıkladı.

06.12.2024 10:35  Güncelleme: 10:36
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BESLENME ve Diyet Uzmanı Gamze Çakaloğlu, soğuk havaların etkisiyle bulaşıcı hastalıkların ve öksürük şikayetlerinin arttığını söyledi. Akciğerleri temizleyen 9 doğal besini anlatan Uzm. Çakaloğlu, "Yoğun hava kirliliği, iklim değişikliği ve yanlış beslenme tercihleri akciğer sağlığımızı olumsuz etkiliyor. Bir de bunlara tütün kullanımı eklenince pek çok kronik rahatsızlık da tetikleniyor" dedi.

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Gamze Çakaloğlu, günlük yaşamda yapılacak değişikliklerin ilk adım olduğunu söyleyerek, vücudu nikotinden arındırıp, akciğerleri temizleyen 9 doğal besini şöyle sıraladı:

"Karbonhidrat içeriği yüksek besinlerin fazla tüketimi vücutta karbondioksit miktarını arttırarak akciğere daha fazla yük getirerek solunum güçlüklerine neden olur. Pilav, makarna, börek, ekmek, kek, poğaça gibi nişastalı ve unlu besinler ile şekerli yiyeceklerin tüketimini azaltın.

Günlük enerjinin yağdan gelen oranı yüzde 30 ila 45 olmalı. Bu yüzden mutlaka soğuk sıkım zeytinyağı, avokado, çörek otu, hindistan cevizi ve balık yağlarının yanı sıra kabuklu yemişler ile tohum yağları gibi kalite olan fonksiyonel yağları beslenmenizde bulundurun.

Beslenme içeriğiniz kalsiyum, magnezyum, fosfor, potasyum açısından zengin olmasına özen gösterin. Bu mineraller solunum kaslarının kasılmasında görev alır. Bu yüzden beslenmenizde süt, et, koyu yeşil yapraklı sebzeler ve yağlı tohumlar mutlaka yer almalı.

Magnezyum ve kalsiyum gibi mineraller akciğer sağlığı için önemlidir. Akciğer hastalığı bulunan kişilerde kemik mineral yoğunluğu düşme eğilimindedir. Bu nedenle, D ve K vitaminleri gerektiğinde ek olarak verilebilir.

A vitamini akciğerlerdeki epitel dokunun sağlıklı kalmasını sağlayarak, enfeksiyon hastalıklarının önlenmesinde ve tedavisinde önemli rol oynar. A vitamini, hayvansal kaynaklı yiyeceklerden karaciğer, balık yağı, süt, tereyağı ve yumurta da bulunur. Karoten olarak bilinen provitamin A kaynaklarından havuç, kış kabağı gibi sarı ve turuncu renkli besinlerde, karalahana, ıspanak, maydanoz, pazı, fesleğen gibi yeşil yapraklı sebzelerde, kayısı, portakal, şeftali ve bunlar gibi sarı-turuncu meyvelerden destek alabilirsiniz.

Solunum yolları enfeksiyonlarına karşı bağışıklık kazandıran çinko da yağsız ette, istiridyede, yoğurtta, kabak çekirdeği, susam, yulaf, ceviz, nohut, mercimek ve tam tahıllı ürünlerde bulunur.

Avokado içeriğindeki fligram maddesi sayesinde ve A, C, E, B1, B2 ve magnezyum bakımından zengin olmasıyla akciğer sağlığına iyi gelen diğer besinler arasındadır.

Brokoli filizleri sülfüronan bileşeninden oldukça zengindir. Sülfüronan; solunum sistemini destekleyen bir bileşenken aynı zamanla çok da kuvvetli bir anti inflamatuardır.

Antioksidan özelliklerinin yanı sıra akciğer sağlığına iyi gelen sarımsak, zencefil, zerdeçal, üzüm çekirdeği, kekik, keçiboynuzu, siyah havuç, öksürük otu, tere beslenmenize eklemeniz gereken besinler arasındadır."

'FAZLA KİLO KALP İÇİN FAZLADAN YÜK DEMEKTİR'

Aşırı kilonun da akciğerlere yük getirdiğini belirten Uzm. Çakaloğlu, "İdeal kilonuzu koruyun. Fazla kilo kalp için fazladan yük demektir. Bu da akciğerin daha fazla oksijen harcamasına yol açar. Fazla kilonun diyaframda oluşturduğu fazla yağlar da akciğerlerin genişlemesini güçleştirir. Çok zayıf olmak solunum kasları dahil tüm kasları zayıflatır. Ayrıca vücudun enfeksiyonlara karşı dayanma gücünü de azaltır. Fazla kilolu veya çok zayıf olmak zararlı olduğundan ideal kiloda kalmak akciğer sağlığı için çok önemli" ifadelerini kullandı.

AKCİĞER SAĞLIĞINA İYİ GELEN SMOTHIE

Uzm. Çakaloğlu, akciğer sağlığına iyi gelen smothie tarifini ise şöyle anlattı:

"4-5 dal ıspanak, 4-5 dal pazı, 6-7 dal tere, 4-5 yaprak fesleğen, 6-7 adet brokoli filizi, 1 adet siyah havuç, 5-6 dal maydanoz, 1 diş sarımsak, fındık büyüklüğünde zencefil, 1/2 çay kaşığı kimyon ve zerdeçal ve kekik, 1 tatlı kaşığı üzüm çekirdeği ve yarım limon suyu eklenmelidir. Bu malzemeleri bir bardak temiz su ile blendırdan geçirin ve taze taze tüketin."

Kaynak: DHA

Sağlık, Yaşam, Son Dakika

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