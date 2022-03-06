Son dakika... Türk Sağlık-Sen'den Kovid-19'dan ölen sağlıkçıların şehit sayılması talebi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika... Türk Sağlık-Sen'den Kovid-19'dan ölen sağlıkçıların şehit sayılması talebi

06.03.2022 17:58

Son dakika haberleri: Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle görevi başında hayatını kaybeden 512 sağlık çalışanına şehitlik statüsünün hukuken verilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle görevi başında hayatını kaybeden 512 sağlık çalışanına şehitlik statüsünün hukuken verilmesi gerektiğini söyledi.

Bolu Abant'taki bir otelde Türk Sağlık-Sen Bolu, Düzce, Karabük ve Zonguldak temsilcilerinin buluşma toplantısında konuşan Kahveci, 512 sağlık çalışanının Kovid-19 nedeniyle görevi başında hayatını kaybettiğini, bunların görev şehidi olduğunu belirtti.

Zaman zaman denildi ki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasına evde mi? yakalandılar, görevleri başında mı? diye soruların sorulduğunu anlatan Kahveci, "Bunlar başka bir yerde hastalanmadı. Ağaçtanda düşmediler. Bu iş kazası iş yerinde oldu. Bu arkadaşlarımızın hepsi görev şehididir, görevi başında şehit olmuşlardır. Bakanda söyledi bu arkadaşlar görev şehididir diye. Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlüdür, o 512 sağlık çalışanına şehitlik statüsünü hukuken vermeli "şeklinde konuştu.

Kahveci, sağlık çalışanlarının aldığı ücretlere de değinerek, "Yeni düzenlemelerle ücretlerin uygun hale getirilmesini, refah içinde yaşanabilecek bir konuma getirilmesini bekliyoruz." diye konuştu.

"Ücret artışı için Cumhurbaşkanına sunulmak üzere bir rapor istediler" diyen Kahveci, "Orayada dosya gönderdik. İnşallah kısa süre içinde bu ekonomik sıkıntılar içinde nefes aldırabilecek bir ücret artışı olur." dedi.

Çalışanlara şiddeti de değerlendiren Kahveci, şunları kaydetti:

"Olmuyor bakın yine sağlık çalışanları şiddete maruz kaldı. Çiğli'deki olay için hastayı canlandırmak için uğraşan sağlık çalışanlarına hasta yakınları hastayı göreceğiz diyerek, acili tarumar etmişler, darp var, şiddet var. Bu olacak iş mi? Can güvenliğinin sağlanmadığı bir ortamda nasıl çalışacağız, nasıl hizmet vereceğiz, yazıktır, günahtır. Dünyanın hiç bir yerinde acile bu kadar hasta gitmez. Bizim somut önerilerimiz var. Yıllardır dile getiriyoruz. Mutlaka cezalar caydırıcı hale getirilmeli. Burada sağlık çalışanlarına uygulanan şiddet mutlaka katalog suçlar listesine alınmalı. Can yanmamalı. Sadece ceza almakla olmayacak. Cebine de yansıyacak. Sosyal güvenlik sisteminden faydalanamayacak, ameliyat mı olacak, başka tedavi mi olacak. Cebinden para harcayacak. Kesici, delici aletle yakalansa bile paraya çevrilmeyecek tutuklanacak."dedi.

Son dakika... Türk Sağlık-Sen'den Kovid-19'dan ölen sağlıkçıların şehit sayılması talebi
Son dakika... Türk Sağlık-Sen'den Kovid-19'dan ölen sağlıkçıların şehit sayılması talebi
Son dakika... Türk Sağlık-Sen'den Kovid-19'dan ölen sağlıkçıların şehit sayılması talebi
Son dakika... Türk Sağlık-Sen'den Kovid-19'dan ölen sağlıkçıların şehit sayılması talebi

YORUMLAR
500

Türkiye Kamu Sen, Önder Kahveci, Şehit, Türk, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Son dakika... Türk Sağlık-Sen'den Kovid-19'dan ölen sağlıkçıların şehit sayılması talebi - Son Dakika


Son Dakika
18:37 Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'tan son dakika açıklaması geldi! Trabzonspor maçına gitmeme kararı aldı
18:30 İBB ve Fatih Belediyesi Süleymaniye Mahallesi'nin korunması için birlikte hareket edecek
18:14 İstanbul'da oynanan Fatih Karagümrük -Altay karşılaşmasında kazanan olmadı
18:12 Şamil Tayyar, hem fahiş fiyatları hem de partisini eleştirdi: Çözüm üretemiyorsak siyasi faturası ağır olur
18:07 Kritik maç öncesi İsmail Kartal'dan motivasyon konuşması geldi: Moralimiz yüksek, iyi hazırlandık
18:04 Abdullah Avcı, 24 yıl sonra Kadıköy'de galibiyet yaşamak istiyor
17:59 Dev derbiye dakikalar kaldı! Fenerbahçe-Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu
17:54 Hasan Koni'den canlı yayında tepki çeken sözler: Bizim erkekler Ukraynalıların gelmesini bekliyor, ama Avrupa'ya gidiyorlar
17:40 Mariupol'de geçici ateşkes başladı! Sivillerin tahliyeleri durduruldu
17:31 Aziz Yıldırım'dan Mesut Özil ve İrfan Can'a tavsiye: Her şeyi bir kenara bırakın, Trabzonspor maçını alın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2022 18:48:01. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika... Türk Sağlık-Sen'den Kovid-19'dan ölen sağlıkçıların şehit sayılması talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement