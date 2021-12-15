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Son Dakika! Türkiye'de 15 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 193 kişi vefat etti, 19 bin 872 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Son Dakika! Türkiye'de 15 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 193 kişi vefat etti, 19 bin 872 yeni vaka tespit edildi

15.12.2021 20:14

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları Bakan Koca'nın belirlediği 20 bin sınırının altına düştü. 15 Aralık'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre, 19 bin 872 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 181'den 193'e yükseldi. İyileşen hasta sayısı 25 bin 239 olurken toplam 357 bin 325 PCR testi yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 15 Aralık'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 19 bin 872 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 193 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 25 bin 239 hasta taburcu olurken bugün 357 bin 325 test yapıldı.

BAKAN KOCA'DAN AŞI UYARISI

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Aşının sonuçlarını biliyoruz: Kişiyi koruma altına alıyor ve hastalığın genelde hafif geçirilmesini sağlıyor. Bu kadar mı? Hepsi sağlıkla mı ilgili? Değil. Aşı, toplumsal hayatın normale dönmesini kolaylaştırıyor, önünü açıyor. Hayatı desteklemek için de eksik aşılarınızı olun." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Türkiye'de 15 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 193 kişi vefat etti, 19 bin 872 yeni vaka tespit edildi

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 82,22 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 91,17 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 82,22 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 122 milyon 37 bin 127'ye yükseldi.

Son Dakika: Türkiye'de 15 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 193 kişi vefat etti, 19 bin 872 yeni vaka tespit edildi

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 51 MİLYON 36 BİN 485 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 56 milyon 588 bin 506 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 51 milyon 36 bin 485 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 12 milyon 771 bin 663 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 21 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 193 kişi hayatını kaybederken 21 bin 477 de yeni vaka tespit edilmişti.

Son Dakika! Türkiye'de 15 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 193 kişi vefat etti, 19 bin 872 yeni vaka tespit edildi

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Son Dakika Sağlık Son Dakika! Türkiye'de 15 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 193 kişi vefat etti, 19 bin 872 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika! Türkiye'de 15 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 193 kişi vefat etti, 19 bin 872 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika
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