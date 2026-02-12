Vakalar kışın pik yapıyor, her yıl 30 milyondan fazla kişiye bulaşıyor - Son Dakika
Sağlık

Vakalar kışın pik yapıyor, her yıl 30 milyondan fazla kişiye bulaşıyor

Vakalar kışın pik yapıyor, her yıl 30 milyondan fazla kişiye bulaşıyor
12.02.2026 16:46
Her yıl yaklaşık 30 milyondan fazla vakanın görüldüğü, RSV virüsü, 8 aydan küçük bebekler dışında 50-74 arası ya grubu içinde risk oluşturuyor. Özellikle kışın daha çok görülen virüs, damlacık yoluyla bulaşıyor. Uzmanlar ise az bilinen enfeksiyona ilişkin önemli uyarılarda bulunuyor…

Özellikle prematüre ve 8 aydan küçük bebeklerde büyük tehlike oluşturan, ismi az duyulan RSV virüsüne karşı, uzman isim uyardı. Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Sert, her yıl milyonlarca kişinin etkilendiği RSV virüsüne dair bilinmeyenleri anlattı.

PREMATÜRELERDE RİSK DAHA ÇOK

Dr. Sert, prematüre doğan çocukların RSV'ye yakalanma riskinin daha yüksek olduğunu belirterek "RSV mevsimi başlamadan hamileler ve 8 aydan küçük bebekler için koruyucu aşı ihmal edilmemeli" dedi.

30 MİLYONDAN FAZLA VAKA

5 yaş altı çocuklarda alt solunum yolu enfeksiyonlarının en önemli nedenlerinden biri olduğunu ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Sert, küresel verilerin her yıl yaklaşık 30 milyondan fazla RSV enfeksiyonu görüldüğünü açıkladı.

"AŞI İLK 6 AYI KORUYOR"

3 milyondan fazla hastane yatışı yaşandığını vurgulayan Sert "Anneye yapılan aşı sayesinde oluşan koruyucu antikorlar plasenta yoluyla bebeğe geçer. Bu durum, özellikle yaşamın ilk 6 ayında ağır RSV enfeksiyonu riskini önemli ölçüde azaltır. Gebelerin mutlaka kadın doğum ve çocuk hekimlerine danışarak aşıyı değerlendirmeleri gerekir" diyerek uyardı.

50-74 YAŞ ARASI DA LİSTEDE

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Sert, RSV'nin yalnızca bebekler için değil ileri yaş grupları için de ciddi risk oluşturduğunu belirtti. Sert, 50-74 yaş arası kronik kalp veya akciğer hastalığı bulunanlar, ek kronik rahatsızlığı olan bireyler ile huzurevi ve uzun süreli bakım tesislerinde yaşayanların da tek doz aşı ile korunması gerektiğini açıkladı. Dr. Sert, RSV'nin damlacık yoluyla hızla bulaştığına dikkat çekerek, kalabalık ve kapalı ortamlardaki mesafeye karşı uyardı.

Kaynak: İHA

Sağlık, Bilim, Yaşam, Son Dakika

