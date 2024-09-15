Yaşar Kaan Kanseri Yendi

Sağlık

ANKARA'da yutma güçlüğü, boyunda şişlik ve ses kaybı şikayetleriyle geldiği hastanede yumuşak doku tümörü (sarkom) teşhisi konulan Yaşar Kaan Kurt (7), kemoterapi tedavisine cevap vermeyince, boğazındaki kitlede yapılan genetik inceleme sonucu uygulanan akıllı ilaç tedavisiyle hastalığı yendi. Yaşar Kaan, 7 ay sonra tekrar konuşmaya başladı.

Antalya'da yaşayan Kadriye ve Mustafa Yılmaz Kurt çiftinin 4'üncü çocuğu olan Yaşar Kaan Kurt, 2022 yılında yaşadığı yutma güçlüğü, boyunda şişlik ve ses kaybı şikayetleri üzerine kentteki özel bir hastaneye götürüldü. Burada yapılan tetkiklerin ardından Yaşar Kaan'ın boğazında bir kitle olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine Ankara Üniversitesi İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne yönlendirilen aile, 5 Ekim 2022'de başkente geldi. Test ve incelemenin ardından Yaşar Kaan'ın ameliyat edilemeyeceği ve patoloji sonucuna göre onkolojik tedavi alması gerektiği belirtildi. Yaşar Kaan, ardından 29 Kasım'da Ankara Üniversitesi Cebeci Çocuk Hastanesi'ne nakledildi. Gerekli tetkiklerin ve işlemlerin ardından Yaşar Kaan'a 24 Şubat 2023'te tümör tanısı kondu. Bunun üzerine Kurt ailesi çocuklarının tedavisi için Ankara'ya taşındı. Yaşar Kaan'a 4 ay boyunca 4 kür klasik kemoterapi tedavisi uygulandı ancak olumlu yanıt alınamadı. Ardından 12 Haziran 2023'te 'akıllı ilaç' tedavisine başlandı. Yaşar Kaan, tümörü hedefleyen akıllı ilaç yardımıyla kanseri yendi.

'TÜMÖRE AİT TÜM İZLERİ SİLMEYİ BAŞARDIK'

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sonay İncesoy Özdemir, Yaşar Kaan'da nadir görülen bir sarkom tipinin tespit edildiğini söyleyerek, "Nefes alması ile ilgili ciddi sıkıntıları vardı ve öncelikle 'trakeostomi' dediğimiz bir hava yolu açarak hava yolunu güvence altına aldık ve daha sonrasında da evrelemesiyle hastalığın yaygınlığını araştırıp tedavisine başladık. Başlangıçta cerrahi müdahale olamayacak durumdaydı çünkü büyük damarları sarmıştı. Yani ameliyat yapılması mümkün görünmüyordu. Klasik kemoterapi tedavisi ile tedaviye başladık. Fakat kemoterapi yanıtı da iyi olmadı. Kemoterapi yanıtı olmayınca o dönemde kitlede yapılan ileri genetik incelemeler ile akıllı ilaç ile hedeflenebilecek bir genetik değişiklik yakaladık. Dünyada giderek kullanımı da yaygınlaşan hedef tedavilerden bir tanesini kullanmaya karar verdik. Hedef tedavi ile birlikte biz çok dramatik bir yanıt aldık. Kitle hızlıca küçüldü. Sesi geri geldi. Konuşabilmeye başladı ve daha sonrasında da tümöre ait tüm izleri silmeyi başarabildik. Kanserin çok farklı tedavi şekilleri var. Son yıllarda hedef tedavilerde giderek sık duymaya başladığımız tedavi tiplerinden bir tanesidir. Hedef tedavi, hücre yüzeyindeki birtakım molekülleri, birtakım genetik değişiklikleri ya da immün sistemi hedefleyerek işlevsellik gösteren birtakım ilaçlardır. Yaşar Kaan Kurt'ta da genetik bir mutasyonu hedefleyen bir akıllı ilaç kullandık. Bu tümör çocuklarda nadir gördüğümüz tümörlerden bir tanesi. Sadece ağız yoluyla alınan akıllı ilaçla şu anda tedavisine devam ediyoruz. Onu da 2 yıla tamamlayıp tedavisini bitireceğiz" diye konuştu.

BABA KURT: 7 AYDIR SESİ ÇIKMIYORDU

Babası Mustafa Yılmaz Kurt ise tedavi sürecine vakit kaybetmeden başladıklarını belirterek, "2022 yılında fark ettik. Yaşar Kaan Kurt'un yüzünde bir asimetri ortaya çıkmıştı. Horlamaya başladı, kusmaya başladı, sesinde kısıklık oluştu. 2023 Ocak ayında Ankara'ya geldik. 2023 Şubat ayında ise tanı kondu. 4 kür kemoterapi aldık, daha sonra akıllı ilaca başladık. Tedavi sürecinde hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmadık. 'Akıllı ilaç' kullanmaya başladık. 28 gün sonra arabanın içinde birden ses duyduk; 'Anne' diye. Ses kimden geliyor diye şaşırdık. Yaşar'dan geldiğini fark ettik. 7 aydır sesi çıkmıyordu. Çok mutlu olduk. Ailecek duygulandık. Kilo almaya başladı. Horlamalar azaldı. Konuşmaları arttı. Yan etkileri azaldı. Hiçbir zaman umudumuzu yitirmemiştik. Hep bir umudumuz vardı. Hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmadık. O 'Anne' sesi de bizim için yaşam kaynağı oldu" dedi.

Haber-Kamera: Kaan ULU- Ali Eren İĞDE/ANKARA,