Yeni grip enfeksiyonları daha ağır geçebilir - Son Dakika
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Yeni grip enfeksiyonları daha ağır geçebilir

07.10.2022 09:27

Yeni grip enfeksiyonları daha ağır geçebilir Kronik hastalara grip aşısı uyarısı Covid-19 nedeniyle enfeksiyonlara karşı aşırı korumacı tavrın bağışıklığın daha önceden kazanmış olduğu enfeksiyon bilgisini zayıflatabildiğini belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr.

Yeni grip enfeksiyonları daha ağır geçebilir

Kronik hastalara grip aşısı uyarısı

İSTANBUL - Covid-19 nedeniyle enfeksiyonlara karşı aşırı korumacı tavrın bağışıklığın daha önceden kazanmış olduğu enfeksiyon bilgisini zayıflatabildiğini belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Yurtlu Temel, yeni enfeksiyonların çok daha ağır geçirilebileceğini kaydederek, vücudun virüsü tanıması ve hastalığın daha hafif atlatmaları adına özellikle kronik hastalığı olan bireylere grip aşısı olmalarını önerdi.

Virüsle meydana gelen bir solunum yolu hastalığı olan grip, üst hava yollarındaki burun tıkanıklığı, hapşırık, geniz tıkanıklığı, gözlerde kaşıntı, yaşarma, halsizlik, titreme, boğaz ağrısı, kas-eklem ağrısı semptomlarıyla kendisini gösteriyor. Hastalıktan korunmak için grip aşısını öneren BHT Clinic İstanbul Tema Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Yurtlu Temel, özellikle bağışıklık problemi olan, kronik hastalık sahibi bireylerin aşı olmasını önerdi. Yurtlu, kronik kalp hastalığı, kronik solunumsal hastalık, astım, KOAH, kanser geçmişi olanlar ya da aktif olarak kanser tedavisi gören bireylerin, diyabet- şeker hastalığı, böbrek yetmezliği, kronik böbrek hastalığı olanların ve en önemlisi 65 yaş üstü bireylerin grip aşısı takviminin içerisinde olduğunu kaydetti. Bu grupların aşı olmasını öneren Yurtlu, toplumdaki diğer bireylerin de aşı olmasını engelleyen herhangi bir durumun olmadığını söyledi.

Yeni enfeksiyonlar ile bağışıklık arasında kontrolsüz bir savaş bekleniyor

İki buçuk yıl boyunca Covid-19'dan korunmak adına enfeksiyona temas etmemek için çaba gösterildiğini ancak bu durumda bağışıklık yanıtının bir kısmının zayıflamasına neden olduğunu belirten Dr. Yurtlu, "Bu sene gelecek olan gribal enfeksiyonlar bağışıklık sistemimizin aşırı reaksiyon vermesini ya da kontrolsüz bir savaş ortamı oluşturabileceği için daha ağır geçebilecektir diye bekliyoruz. Ağır ve riskli durumdaki hastalarımızın gripten maskeyle korunmasını öneriyoruz" dedi.

Aşının vücutla virüsün bir tanışması olduğunu söyleyen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Yurtlu, " Aşılama öldürülmüş virüsün ya da virüsün bir parçasının vücuda öncesinden sunularak, hastalık bulaştığında vücudun savaşa hazırlık aşamasıdır. Vücut virüsle tanıştığında hafıza hücreleri oluşur ve virüsün kendisi geldiğinde tanıdığı düşmanına nasıl saldıracağını daha iyi bilir" ifadelerinde bulundu.

"Aşı hastalığın bulaşmasını azaltıyor"

2022-2023 influenza aşılarının hazır olduğunu bildiren Yurtlu, "Normalde grip aşısı bir önceki yıl geçirilen influenza virüsüne karşı hazırlanmış bir aşıdır. İnfluenza A İnfluenza B toplumda en sık hastalık yapan virüslerdir. Bunların hangi varyantlarında hastalık yapması bekleniyorsa bir sonraki yılın aşısı bu şeklide hazırlanıyor. Bu aşılar hastalığın olmasını değil, hastalığın bizi etkilemesini engeller. Aşı olan herkes kendisi kadar toplumun da güvenliğini sağlar. Aşı demek vücudun virüsle tanışması demek. Vücut tanıdığı bir virüsü daha kolay yenebilir. Bu sayede başkalarına bulaştırma ihtimali de azalır" diye konuştu.

Yumurta alerjisi olanlara önerilmiyor

6 ay üzeri herkesin aşı olabileceğini belirten Yurtlu, yumurta alerjisi olanlara ve hamileliğin ilk döneminde olanlara aşılama önermediklerini söyledi. Çocuk yaş grubunda aşılama takviminin biraz daha farklı olduğunu ifade eden Yurtlu, " 8 yaş üzerinde sezonsal olarak tek doz şeklinde aşı yapılır. Bu aşı ekim ayı itibariyle başlanıp, mart ayı sonuna kadar yapılabilir. Yani dönemseldir" dedi.

Grip aşısının Covid-19 aşılarıyla aynı dönemde yapılmasını da değerlendiren Yurtlu, yapılan en son çalışmaların aynı gün içeresinde iki aşının da yapılabileceği yönünde olduğunu kaydetti. Sadece hastalarda aşı sonrası görülmesi beklenen halsizlik, ateş gibi semptomların daha fazla görülebileceği belirten Yurtlu, "Bizim önerimiz acil bir durum değilse, aynı gün içerisinde yapılmaması. Yaklaşık iki hafta arayla, aktif enfeksiyonun olmadığı durumlarda hastaların aşılanmasını öneriyoruz" uyarısında bulundu.

Maskeli korunma kronik solunum yolu hastalarında atakları azalttı

Maske kullanımının grip için önleyici önemli bir unsur olduğunu söyleyen Yurtlu, pandemiyle birlikte kullanılmaya başlanan maskenin özellikle KOAH, ağır astım gibi kronik solunum yolu hastalarında çok faydasını gördüklerini kaydetti. Maske kullanan bu hastalarda enfeksiyonların daha az olduğunu ve ataklarla hastanelere başvurmadıklarını söyleyen Yurtlu, "Maskenin koruyucu etkisini bire bir tüm dünyada şahit olduk. Hastaların maske takmaya devam etmesi onların gribal enfeksiyonlardan korunmasını sağlar. Özellikle toplu ortamlarda okulların açılması nedeniyle okul çağı çocuklarına temas sırasında maskeli korunma hastalarımızın ataklarını azaltacaktır" şeklinde konuştu.

Son olarak grip aşısıyla zatürre aşının birlikte yapılabileceğine de değinen Yurtlu, "Grip aşısı grubu aslında zatürre grubuyla aynı grupta. İkisinin aşısı beraber yapılabilir. Yalnız grip aşılarının aktif enfeksiyon varlığında yapılmasını istemiyoruz. Zatürre aşıları bu konuda biraz farklılık oluşturuyor. Aktif enfeksiyon varlığında da yapılabilir olarak kabul ediyoruz. Geçen sene çok fazla zatürre aşısı yapıldı. İnsanlar hangi tip aşıyı olduğunu ve aşı takviminin neresinde olduğunu maalesef bilemiyor. Bu konuda hekimlere başvurarak, kendilerine zatürre aşısı takvimi oluşturabilirler. Yalnız bu durum grip aşısı için geçerli değil. Grip aşısı her yıl yeni gelen yıla özgü bir aşıdır ve risk grubunda olan ve risk grubu dışında kalanların da yaptırabileceği bir aşıdır" diyerek sözlerini sonlandırdı.

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Kaynak: İHA

Koronavirüs, Aşı, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Yeni grip enfeksiyonları daha ağır geçebilir - Son Dakika

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