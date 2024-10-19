Yenidoğan Bebek Çetesi Tepki Çekiyor

Sağlık

Yenidoğan bebek çetesi olarak kamuoyuna yansıyan oluşumla ilgili kamuoyunun ve siyasilerin tepkisi büyüyor.

Bu çetenin, İstanbul’da 112 Acil Çağrı Merkezi’nin kimi çalışanlarıyla ortak hareket ederek acil sağlık durumu olan bebekleri özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ettiği, bundan haksız kazanç sağladığı ve bazı bebeklerin ölümlerine sebebiyet verdiği iddia ediliyor.

Bu çeteyle ilgili olarak İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün ihbarı üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda 21 Mayıs 2023 tarihinde soruşturma başlatıldı.

20 Haziran 2023 tarihi itibarıyla iki ayrı operasyonla şüpheliler gözaltına alındı.

30 Ağustos 2024’te tutuklu şüphelilerin avukatının soruşturmayı yürüten savcıyı tehdit ettiği basına yansıdı.

Eylül ayında ise Bağcılar Özel Şafak Hastanesi’nin faaliyeti askıya alındı.

22’si tutuklu olan 47 şüpheli hakkındaki iddianame 16 Ekim’de hazırlandı.

İddianamede yer alan Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Özel Reyap Hastanesi’nin ruhsatı iptal edildi.

SGK ise soruşturma yapılan SGK sözleşmeli hastanelere yönelik incelemelerin üç başmüfettiş ile üç müfettiş tarafından yürütüldüğünü aktardı.

Aynı zamanda mevzuat çerçevesinde SGK’nın anlaşmalı hastaneleri yalnızca fatura ve mali yönden denetlediği belirtildi.

“Bir baba olarak çok üzgünüm”

Bakırköy Savcılığı tarafından hazırlanan 400 sayfalık iddianame detaylarının basına yansıması üzerine kamuoyundan ve siyasilerden tepkiler geliyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuyla ilgili X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, “Bir baba olarak çok üzgünüm. Halkımızın üzüntüsünü de en derinden paylaşıyorum. Haksız kazanç elde etmek için cennet kokulu bebeklerimizin hayatını hiçe sayan bu vicdansızların hak ettikleri cezayı alması için konunun takipçisi olacağım” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise çeteyi araştırması için parti temsilcilerinden bir heyetin kurulduğunu aktardı.

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na istifa çağrısı yaparak, "Başka bir ülkede olsa hükümet istifa ederdi. Bizde ise sorumluluğu olan siyasiler büyük bir yüzsüzlük ve pişkinlikle koltuğa yapışıyorlar" dedi.

Yücel, bebek ölümlerinde eski sağlık bakanı Fahrettin Koca ve ondan önceki Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun da sorumluluğu olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise açıklamasında yasal sürecin devam ettiğini vurgulayarak, “Bu illegaliteyi yapan, insanlıktan nasibini almamış insanlarımızla, gerçekten Türkiye’de sağlık hizmetini özveriyle sunan, gece gündüz çalışan, kendini insanlığa adamış sağlık çalışanlarımızın bir tutulmasını istirham ediyorum” diye de ekledi.

“Korku filmi gibi”

İstanbul Tabip Odası ise yaşananlar ile ilgili olarak, “Sağlığın alınır satılır bir meta, hastaların müşteri, sağlık kuruluşlarının ise ticarethane durumuna getirilmesinin sonucudur” yorumunda bulundu.

“Bu gibi olayların yaşanmaması için uygulanmakta olan sağlığı piyasa dinamiklerine terk eden, özelleştirmeyi amaçlayan ve amacı kâr etmek olan politikalar terk edilmeli, sağlık giderleri genel bütçeden karşılanmalı, bütçeden sağlığa ayrılan pay artırılmalıdır” diyen kurum, yoksa bu gibi olayların daha çok yaşanacağı uyarısında bulundu.

Diken haber sitesine konuşan Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) Başkanı Reşat Bahat ise şaşkın olduğunu söyledi:

“Hem yenidoğan hem de erişkin hem de kardiyolojik yoğun bakımdan bu kadar zarar ederken böyle bir işe nasıl tevessül edilir, nasıl kâr temin ettiler anlamış değilim. Hekimliğe ve sektöre büyük zarar verdiler. Bunun hiç iyi sonuçları olmayacak.”

Dönemin İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Özel Hastaneler Denetim Birimi’nde uzman olarak görev yapan Dr. Malik Türkay Esin ise DHA’ya soruşturmanın nasıl başladığını ve yürütüldüğünü aktardı.

Esin, “Kayıtları dinlemesem, görmesem, bunun bir korku filmi, sağlık camiasını kirletmek amacıyla yapılabilecek bir iş olduğunu düşünürdüm. Bir insan olarak bunun yapılabilmesi hakikaten ciddi bir patoloji. Hele bir de bebeğe yapılmasını aklınız kabul etmiyor" dedi.

Müezzinoğlu'nun hastanesi de iddianamede geçiyor

İddianamede ayrıca eski sağlık bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun hastanesi Özel Avcılar Hospital'ın da ismi var.

Müezzinoğlu, Oda TV'ye yaptığı açıklamada, "Yüzlerce çalışanımız oldu. Kimse yanlış yapmadı diyemeyiz. İddianameye bakmadım, kamuoyuna yansıyan dışında da bir bilgim yok. Ancak hastane yönetiminden bilgi aldım, o yüzden içim çok rahat. Çalışma arkadaşlarım işlerini iyi yapan kişilerdir" dedi.

Eski AKP MKYK Üyesi Mücahit Birinci ise, "Çete mete değil. Türk milletinin geleceğine kasteden Siyonist bir terör örgütüdür" ifadelerini kullandı.

Birinci'nin sözlerine tepki gösteren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da, "Sağlıkla ilgili yasaları siz çıkarıyorsunuz. Siyonistler Gazze’de bebek ve çocuk öldürüyor. Buradaki çetelerden siz sorumlusunuz" dedi.