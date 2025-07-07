Zayıflama İlaçlarında Yasaklı Madde Tespit Edildi - Son Dakika
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Sağlık

Zayıflama İlaçlarında Yasaklı Madde Tespit Edildi

Zayıflama İlaçlarında Yasaklı Madde Tespit Edildi
07.07.2025 09:39
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YEDİTEPE Üniversitesi araştırmasında, internetten satılan zayıflama ilaçlarının 3'ünde yasaklı sibutramin bulundu.

YEDİTEPE Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Aydın ve Eczacılık Fakültesi öğrencileri, TÜBİTAK desteğiyle 'İnternette Satılan Zayıflama İlaçlarının Sağlığa Etkileri' başlıklı bir araştırma yürüttü. Araştırmaya göre internetten satın alınan zayıflama ilaçlarında yapılan incelemede 11 farklı ürünün 3'ünde kalp hastalıklarına yol açabildiği için birçok ülkede yasaklanan 'sibutramin' etken maddesi tespit edildi.

Araştırmanın sonuçlarını Prof. Dr. Ahmet Aydın açıkladı. Zayıflama ürünleri konusundaki bilgi kirliliği nedeniyle bu ürünleri araştırdıklarını belirten Prof. Dr. Aydın, "Çok sayıda insanın bu ürünler nedeniyle sağlığını kaybettiğini gerek tıbbi yayınlardan gerek haberlerden biliyoruz. İncelediğimiz ürünleri seçerken kriterimiz internetten temin edilmiş olmasıydı. Çünkü buradaki en büyük potansiyel risk, internetten alınan ürünlerde. Bu ürünlerin güvenilirliği her zaman sorgulanabilir durumda" ifadelerini kullandı.

'TÜBİTAK TARAFINDAN DESTEKLENDİ'

Analiz sürecinde yüksek performanslı ince tabaka kromatografisi (HP-TLC) yöntemini kullandıklarını belirten Prof. Dr. Aydın, çalışmayı şöyle anlattı:

"Ürünlerin içinde sibutramin olup olmadığına baktık. Çünkü bu madde, zayıflama ilaçlarında en sık rastlanan yasaklı içeriklerden biri. Öncelikle aldığımız ürünlerde bir analiz süreci süreci başlattık. Yabancı maddeler ekstraksiyon yöntemiyle ayrıldı, ardından bu örnekler çeşitli analiz teknikleriyle laboratuvarda incelendi. Bu analizlerde yüksek performanslı ince tabaka kromatografisi (HP-TLC) yönteminden yararlandık. Sonuçta, incelediğimiz 11 ürünün 3'ünde sibutramin etken maddesini tespit ettik. Bu ürünler, internet ortamında tamamen bitkisel ya da katkı maddesi içermeyen ürünler olarak tanıtılıyor. Ancak analizler, bu ürünlerin bazılarında sibutramin bulunduğunu ortaya koydu."

'SİBUTRAMİN, BİRÇOK ÜLKEDE YASAK'

Sibutramin'in 2011 yılından bu yana Türkiye'de de yasaklı olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Aydın, şu bilgileri verdi:

"Bu madde geçmişte zayıflama ilaçlarında yaygın şekilde kullanılıyordu. Ancak kullanımına bağlı olarak kalp hastalıkları gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açtığı belirlendiği için önce Avrupa'da, ardından ABD ve birçok ülkede yasaklandı. Buna rağmen merdiven altı ya da yasa dışı üreticiler, bu tür maddeleri ürünlerine gizlice ekliyor. Üstelik içinde yasaklı madde bulunduğunu belirtmeden, tamamen doğal ve bitkisel içerikli gibi göstererek pazarlıyorlar."

'VATANDAŞLAR, ÜRÜNLERİN DOĞAL OLDUĞUNU DÜŞÜNEREK ALIYOR'

İnternetten temin edilen zayıflama ürünlerine karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Aydın, şunları söyledi:

"Biz laboratuvarlarımızda bu ürünleri analiz ettiğimiz için yasaklı maddeyi tespit edebildik. Ancak vatandaşların böyle bir imkanı yok. Ürünü 'doğaldır' düşüncesiyle kullanıyorlar ama bu durum, ölümle sonuçlanabilecek ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Bu, göze alınacak bir risk değil. Bu nedenle insanların bu tür ürünleri internetten değil, resmi dağıtım kanallarından temin etmesi gerekiyor. Eczaneler bu konuda en güvenilir adreslerdir."

'ZAYIFLAMADA MUCİZE FORMÜL YOK'

"Halkımız şunu bilmeli hiçbir mucize formül, on günde ya da bir ayda insanların sağlıklı bir şekilde zayıflamasını sağlayamaz" diyen Prof. Dr. Ahmet Aydın, sözlerine şöyle devam etti:

"Eğer bir ürün bu tür vaatlerle satılıyorsa, büyük olasılıkla sağlığa zararlı ve yasaklı maddeler içeriyordur. Bu nedenle, kişi eğer kilo vermeyle ilgili bir sorun yaşıyorsa öncelikle bir sağlık kuruluşuna başvurmalı, bir hekime danışmalıdır. Hangi ilacın ya da yöntemin uygun olacağına ise hekim ve sağlık ekibi birlikte karar vermelidir. Bu şekilde hareket etmek, sağlığın korunması açısından en doğru yaklaşım olacaktır."

Kaynak: DHA

Yeditepe Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, Eğitim, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Zayıflama İlaçlarında Yasaklı Madde Tespit Edildi - Son Dakika

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