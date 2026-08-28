Şırnak’ta Deprem Farkındalık Eğitimi - Son Dakika
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Şırnak’ta Deprem Farkındalık Eğitimi

Şırnak’ta Deprem Farkındalık Eğitimi
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Şırnak 112 Acil Çağrı Merkezi ve AFAD, personele deprem eğitimi ve tatbikatı düzenledi.

Şırnak 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü ile Şırnak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) iş birliğinde, kurum personeline yönelik Deprem Farkındalık Eğitimi ve Tahliye Tatbikatı gerçekleştirildi.

Şırnak’ta Deprem Farkındalık Eğitimi

AFAD uzmanları tarafından verilen eğitimde, deprem öncesinde alınması gereken tedbirler, deprem anında doğru davranış biçimleri ve deprem sonrasında yapılması gerekenler hakkında personele bilgi verildi.

Şırnak’ta Deprem Farkındalık Eğitimi

Eğitimin ardından gerçekleştirilen tatbikatta, deprem anında hayat kurtaran “Çök–Kapan–Tutun” hareketi uygulamalı olarak gerçekleştirildi. Senaryo gereği deprem sonrasında bina kontrollü ve güvenli şekilde tahliye edilerek personelin belirlenen acil durum toplanma alanında bir araya gelmesi sağlandı.

Şırnak’ta Deprem Farkındalık Eğitimi

“112, AFET ANLARINDA KOORDİNASYONUN EN ÖNEMLİ MERKEZLERİNDEN BİRİDİR”

Tatbikata ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şırnak 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Erhan Tatar, afetlere karşı hazırlığın yalnızca teorik bilgiyle değil, düzenli eğitim ve uygulamalarla güçlendirilmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi:

Şırnak’ta Deprem Farkındalık Eğitimi

“112 Acil Çağrı Merkezi olarak vatandaşlarımızın en zor anlarında ilk başvurduğu kurumlardan biriyiz. Özellikle afet ve acil durumlarda doğru, hızlı ve koordineli hareket edebilmek büyük önem taşıyor. Bu nedenle personelimizin kendi güvenliğini sağlayabilmesi, deprem anında doğru davranış biçimlerini bilmesi ve tahliye süreçlerini uygulamalı olarak öğrenmesi bizim için son derece kıymetli. AFAD İl Müdürlüğümüzle gerçekleştirdiğimiz bu tatbikatla hem ‘Çök–Kapan–Tutun’ uygulamasını hem de güvenli tahliye sürecini sahada deneyimledik. Eğitim ve tatbikatlarımızı düzenli olarak sürdürerek afetlere karşı kurumsal hazırlık kapasitemizi daha da güçlendireceğiz.”

Şırnak’ta Deprem Farkındalık Eğitimi

Tatar, eğitim ve tatbikatın gerçekleştirilmesine katkı sunan Şırnak AFAD İl Müdürlüğü yetkilileri ve eğitmenlerine teşekkür etti.

Şırnak’ta Deprem Farkındalık Eğitimi

Şırnak 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü, afet ve acil durumlara yönelik personel farkındalığını artırmak, kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmek ve olası afetlere karşı hazırlık seviyesini en üst düzeyde tutmak amacıyla eğitim ve tatbikat çalışmalarını sürdürecek.

Haber: Halil Azizoğlu

Kaynak: Haber Platformu

Deprem, Şırnak, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Şırnak Şırnak’ta Deprem Farkındalık Eğitimi - Son Dakika

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