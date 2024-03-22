1. Spor Zirvesi Kongresi İstanbul\'da Gerçekleştirildi

Spora dair her şeyin konuşulduğu 1. Spor Zirvesi Kongresi, İstanbul Arel Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. Kongreye katılan ünlü Spor Yorumcusu Emre Özcan ve Spor Psikoloğu Arda Coşkun, Trabzonspor- Fenerbahçe maçının ardından yaşanan tatsız olayların arkasında kötü yönetimlerin olduğunu ileri sürerek, Türk futbolunun kritik bir süreçten geçtiğini belirtti.
İstanbul Arel Üniversitesi'nde 1. Spor Zirvesi Kongresi düzenlendi. Moderatörlüğünü Maç Analisti Emre Kahvecioğlu'nun yaptığı kongrede Spor Yorumcusu Emre Özcan, Spor Psikoloğu Arda Coşkun, Spor Yorumcusu Kaan Kural ile Spor Yorumcusu ve Yazarı İnan Özdemir, spora dair her şeyi İstanbul Arel Üniversitesi'nde konuştu. Özellikle Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ile ilgili gelen soruları yanıtlayan yorumcular, şiddet olaylarının kulüplerin kötü yönetiminden ve yaptırımların düşük olmasından kaynaklandığını ileri sürdü.
Kongrede özellikle Avrupa futbolu ile ilgili açıklamalarda bulunan Spor Yorumcusu Emre Özcan, Türkiye'ye yabancı sermayenin girmesini desteklediğini ifade etti. Kötü yönetilen kulüplerin futbola zarar verdiğini sözlerine ekleyen Özcan, Trabzonspor - Fenerbahçe maçında yaşanan gerilimde kötü yönetimin önemli etkisi olduğunu ileri sürdü. Spor Yorumcusu Emre Özcan, "Bütün kulüplerimiz yıllardır çok kötü yönetiliyor. Hepsi istikrarlı bir şekilde yıllardır berbat yönetilirken bu işi yabancı sermayenin gelip öğretmesi gerekiyor o zaman. Şimdi Başakşehir Futbol Kulübü, City Football Group'a geçti. Büyük transferlerini yaptılar. Zaten rekabetçiler. 5 yıl içerisinde düzenli bir şampiyonluk adayı haline gelecekler. Göztepe'nin 7 - 8 ay içerisinde zirveye oynayacak bir takım olacağına eminim. Çünkü berbat yönetiliyor diğer kulüpler. Galatasaray, Fenerbahçe gibi büyük kulüpler o kadar kötü harcamalar, o kadar kötü yatırımlar yapıyorlar ki, çok daha az parayla, çok daha mantıklı çok daha başarılı yapılar kurmak mümkün. Bunun futbolda sayısız örneği var. Birilerinin doğruları yaparak, işin nasıl yapılacağını öğretmesine ihtiyacımız var. Yıllardır istikrarlı bir şekilde her şeyin standartın çok altında olduğu bir ülkede futbolda standartın altın olacak. Hakemler de öyle olacak, oyuncular da öyle olacak, yapılar da öyle olacak. O yüzden yönetemiyorlar. O yüzden ben diyorum ki yabancı sermaye gelsin yönetmeyi öğretsin" diye konuştu.
"Türk Futbolunda şiddete başvuran kahraman ilan ediliyor"
Kongre de kariyer yolculuğu ile ilgili bilgiler veren Spor Psikoloğu Arda Coşkun ise taraftar psikolojisi hakkında önemli açıklamalarda bulunarak şiddet suçlarında yaptırımların artırılması gerektiğinin altını çizdi. Ankaragücü maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan MKE Ankaragücü Kulübü eski Başkanı Faruk Koca'nın bazı kesimler tarafından adeta kahraman ilan edildiğini ifade eden Coşkun, ülkemizde şiddetin tolere edilemez bir kavram olması gerektiğini vurguladı. Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından yaşanan olaylarda güvenlik zafiyetinin olduğuna da değinen Coşkun, "Aslında ülkenin bakış açısından çok farklı değil. Ülkemizde şiddete bakış açısı ne kadar tolere edilebildiğini ya da onaylanabildiğini bildiğimiz için hayatın farklı alanlarında olduğu gibi futbolda da aynı durumu yaşıyoruz. Benzer şekilde cezaların olmadığı veya çok böyle sembolik olarak bir şeylerin yaşandığı bir dünya yaşıyoruz. Son olaylardan benim çok umudum yok açıkçası. Herkes çok sert açıklamalar yaptı ama bir hafta sonra tekrardan aynı döngünün içine gireceğiz. Çünkü daha önce de birçok şey yaşadık biliyorsunuz. Taraftarlıkta aidiyet çok önemli bir kavram. Aslında taraftarlar takımlarının haksızlığa uğradığını hissettiklerinde veya maruz kaldıklarında, hem medya, hem kulüp yöneticileri hem sporcuların yaptığı açıklamalar, son dönemde özellikle herkesin haksız olduğu ve herkesin adalet aradığı ama bir taraftan da herkesin bir şekilde içini götürdüğü garip bir sistemin içindeyiz. Galatasaray sürekli mağdur, Fenerbahçe sürekli mağdur ama hep de zirvedeler. Çokta güçlüler. Böyle bir tezat var. Bu durum diğer kulüpler için de geçerli. O yüzden dışardan pompalandığı için taraftarlarda bir noktadan sonra bu mağduriyeti kişiselleştirmeye başlıyorlar. Son olaylarda özellikle güvenlik önlemleri konusunda da büyük zafiyetler olduğu için ve daha önceki örnekler cezasız kaldığı için, hatta ve hatta kahramanlaştığı için bu insanlar, futbolun futbol dışında, sadece yapılan açıklamaların daha ilgi çekici olduğu enteresan bir dünyası var" şeklinde konuştu.
"Bizim sporcularımız doğru hedef belirleyemiyor"
Moderatör Emre Kahvecioğlu'nun geçtiğimiz yıllarda Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'nun takım arkadaşı Marcao ile saha içerisinde yaşadığı kavgayı hatırlatması üzerine konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Spor Psikoloğu Arda Coşkun, daha sonraki süreçte Kerem Aktürkoğlu'nun psikolojik destek aldığını belirtti. Konuşmasının devamında spor psikologlarının çalışma alanları hakkında bilgiler veren Arda Coşkun, ülkemizdeki birçok sporcunun hedeflerini belirmede zorluk yaşadığını belirtti.
Sporcuların yaşam tarzı ile ilgili bilgiler veren Spor Psikoloğu Arda Coşkun, "Kolay bir hayat. Çok para kazanıyorlar. Özellikle göz önündeki branşlarda. Sosyal hayatları muhteşem. Bütün her şey önlerinde gibi duruyor ama aslında birçok sporcunun sancılı dönemlerden geçtiğini biliyorum. Bu bazen görünür oluyor. Bazen hiç görünüyor olmuyor. Buralarda baskıyı avantaj haline getirebilmek, doğru bir hedef koyabilmek, bence en büyük sıkıntılardan biri o, bizim sporcularımızda. Doğru hedef koyma, hem vizyonları olamayabiliyor veya kısa süreli ve sadece sonuçla ilgili maddi bir hedef koyuyorlar kendilerine. Çok sınırlı bir hedef koyabiliyorlar ve onun üstüne çıkmakta çok zorlanıyorlar. Buralarda destek oluyoruz. Duygular nasıl kontrol edilir, duygular nasıl tanınır, onları nasıl kullanmaya başlarsınız gibi genel olarak kendilerini tanımaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Sporcular artık bu süreçleri kendileri atlatması gerektiği ön yargısını kırdılar. Doğru yerde, doğru ekipten destek olmakta aslında sporun temel unsurlarından biridir" dedi.
Üç oturumda gerçekleşen kongrenin son oturumunda ise Spor Yorumcusu Kaan Kural ile Spor Yorumcusu ve Yazar İnan Özdemir, kariyer yolculukları ile ilgili bilgiler verdi. Basketbol tarihinin efsanelerinin konuşulduğu oturumda özellikle NBA ve Türkiye basketbolu masaya yatırıldı.
Türk ve dünya sporuna dair önemli bilgilerin yer aldığı kongre plaket takdimi ve fotoğraf çekimi ile sona erdi. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › 1. Spor Zirvesi Kongresi İstanbul'da Gerçekleştirildi - Son Dakika
Antalya'da düzenlenen 2. Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'na katılan Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü sporcularından Ahmet Ünal, 73 kiloda altın madalya kazandı. Turnuvada rakiplerini yenerek büyük bir başarı elde eden Ahmet Ünal, ilçenin ve Türkiye'nin gururu oldu. Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Ahmet Ünal'ı tebrik ederek, sporcu şehri olma hedeflerine bir adım daha yaklaştıklarını belirtti.
Antalya Spor Salonu'nda oynanan maçta Down Sendromlu Milli Basketbol Takımı, Finlandiya'yı 32-11 yenerek üçüncü maçını kazandı. İyi bir başlangıç yapan milli takım, savunmada da başarılı bir performans sergileyerek devreyi 20-2 önde tamamladı. Üçüncü periyotta da üstünlüğünü sürdüren takım, maçı 21 sayı farkla kazandı. Takım, organizasyondaki dördüncü maçında yarın Macaristan ile karşılaşacak.
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, eski başantrenörü Ekrem Memnun'u 2024/25 ve 2025/26 sezonlarını kapsayan resmi sözleşmeyle tekrar göreve getirdi. İmza töreninde Memnun ve Başkan Özbek açıklamalarda bulundu. Memnun, Galatasaray kültürünün gerektirdiklerini bildiklerini ve yeni sezona en iyi şekilde hazırlanacaklarını belirtti. Başkan Özbek ise Memnun'un daha önce Galatasaray'a faydalı hizmetler verdiğini ve başarılar dilediğini ifade etti. Ekrem Memnun, aynı zamanda Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın da başantrenörlüğünü yapmaktadır.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Trabzonspor - Fenerbahçe maçının sonunda çıkan olaylarla ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye'deki toplumsal ayrıştırma ve siyasetteki öfke dilinin yeşil sahalara sirayet ettiğini belirterek, yeşil sahaların dostça rekabetle anılmasını istedi. Babacan, şiddetin futbol için yeri olmadığını vurgulayarak, spor camiasının ve futbol kulübü yöneticilerinin sorumluluk bilinciyle konuşması gerektiğini söyledi.
16 yaşındaki Ada Zehra Anlatıcı, Trisome Oyunları'nda 200 metre serbest kategorisinde dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı. Ayrıca 100 metre kurbağalama kategorisinde gümüş madalya aldı. Milli özel sporculardan Elif Oral ise 200 metre serbest ve 100 metre kurbağalamada bronz madalya kazandı. Alperen Menç ise 50 metre kelebek yarışında bronz madalya elde etti.
İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Buğra Kavuncu, Beşiktaş'ta seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerde bulundu. Kavuncu, esnafı selamladı, kuyumcu esnafının sorunlarını dinledi ve taraftarlarla buluştu. Ayrıca banka emeklisi vatandaşlarla bir araya gelerek sorunları hakkında bilgi verdi.
Geçtiğimiz yıl futbolu bırakan dünya yıldızı Mesut Özil'in kaslı hali hayranlarını şaşkına çevirdi. Özil'in son paylaşımının altına dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'dan "Fena değil kardeşim" şeklinde bir yorum geldi.
Nazilli Belediyespor Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol Erkekler 2. Ligi'nde İstanbul Efendileri ile karşılaşacak. Maç, Nazilli Kapalı Spor Salonu'nda oynanacak.
Muğla'nın Menteşe ilçesinin hokey takımı Ege Yıldızları, Türkiye Kadınlar Hokey Süper Ligi'nde temsil edecekleri Hokey Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası için A Milli Kadın Hokey Takımı oyuncusu Ece Şahiner'i kadrosuna kattı.
Sizin düşünceleriniz neler ?