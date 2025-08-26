10 Yaşındaki Kaleci Fenerbahçe'ye Transfer Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

10 Yaşındaki Kaleci Fenerbahçe'ye Transfer Oldu

10 Yaşındaki Kaleci Fenerbahçe\'ye Transfer Oldu
26.08.2025 10:57  Güncelleme: 11:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnegölspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan 10 yaşındaki Hüseyin Akçora, başarılarına devam ediyor.

İnegölspor U10 takımında oynarken Afyon'da düzenlenen turnuvada en iyi kaleci seçilen 10 yaşındaki Hüseyin Akçora, Fenerbahçeli heyetin radarına girdi.

FENERBAHÇE'YE TRANSFER OLDU

4 ay sonra İnegölspor U10 takımıyla Kuşadası turnuvasında kritik kurtarışlar yapan Akçora, Fenerbahçe U10 takımına transfer oldu.

KALEYE GEÇECEK

Fenerbahçe'de 5 aydır antrenmanlara çıkan Hüseyin Akçora, hocaları tarafından beğeniliyor. Akçora, 26-28 Eylül tarihlerinde İtalya'da düzenlenen strikers trophy turnuvasında Fenerbahçe'nin kalesini gole kapatacak.

10 yaşında Fenerbahçe'ye transfer oldu
10 yaşında Fenerbahçe'ye transfer oldu
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İnegölspor, Fenerbahçe, İtalya, Futbol, İnegöl, bursa, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 10 Yaşındaki Kaleci Fenerbahçe'ye Transfer Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uygulama noktasında ilginç anlar: Polis de salaktı zaten görmeyecekti bunu Uygulama noktasında ilginç anlar: Polis de salaktı zaten görmeyecekti bunu
Kahreden anlar Her şey anne ve babanın gözü önünde oldu Kahreden anlar! Her şey anne ve babanın gözü önünde oldu
Kendisini gözaltına alan polislere pişman olacaksınız diyen savcı açığa alındı Kendisini gözaltına alan polislere pişman olacaksınız diyen savcı açığa alındı
Dünya şokta Ünlü sporcu, İstanbul Boğazı’ndaki yarışta kayboldu Dünya şokta! Ünlü sporcu, İstanbul Boğazı'ndaki yarışta kayboldu
100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmeği bedava veriyor 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmeği bedava veriyor
15 yaşındaki kayıp kız çocuğu inşaatın önünde ölü bulundu 15 yaşındaki kayıp kız çocuğu inşaatın önünde ölü bulundu
Bunu kimse beklemiyordu Barış Alper’den Okan Buruk’un sözleri sonrası sürpriz hamle Bunu kimse beklemiyordu! Barış Alper'den Okan Buruk'un sözleri sonrası sürpriz hamle
Öğrenciler isyanda YKS sonuçlarına itirazlar çığ gibi büyüyor Öğrenciler isyanda! YKS sonuçlarına itirazlar çığ gibi büyüyor
Yaşlı kadının hazin sonu ’’Tişörtünü çıkarttın’’ tartışma faciayla bitti Yaşlı kadının hazin sonu! ''Tişörtünü çıkarttın'' tartışma faciayla bitti
Takip edildiğini fark eden genç kız, polisi aradığı sırada sığınmacı tarafından öldürüldü Takip edildiğini fark eden genç kız, polisi aradığı sırada sığınmacı tarafından öldürüldü
Şara 58 yıl sonra bir ilke imza atacak Şara 58 yıl sonra bir ilke imza atacak

10:33
Komisyon kurulduktan sonra bir ilk DEM Parti heyeti İmralı’ya gidiyor
Komisyon kurulduktan sonra bir ilk! DEM Parti heyeti İmralı'ya gidiyor
06:50
Trump, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook’u görevden aldı
Trump, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2025 11:11:04. #7.11#
SON DAKİKA: 10 Yaşındaki Kaleci Fenerbahçe'ye Transfer Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.