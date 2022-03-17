17 Mart Perşembe Spor Gündemi - Son Dakika
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17 Mart Perşembe Spor Gündemi

17.03.2022 09:57
17 Mart Perşembe Spor Gündemi

UEFA AVRUPA LİGİSon 16 Turu Rövanş Maçı20.45 Galatasaray (0) - (0) BarcelonaBEŞİKTAŞ 11.00 Siyah-beyazlılar, Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

UEFA AVRUPA LİGİ

Son 16 Turu Rövanş Maçı

20.45 Galatasaray (0) - (0) Barcelona

BEŞİKTAŞ 11.00 Siyah-beyazlılar, Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

FENERBAHÇE17.30 Sarı-lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Muhammed Gümüşkaya, Melih Bostan, Osman Ertuğrul Çetin ve İsak Vural için imza töreni düzenlenecek.Sarı-lacivertli ekip, İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

TRABZONSPOR Bordo-mavili takım, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

AVRUPA'DAN FUTBOL 20.45 Bayer Leverkusen - Atalanta (Merih Demiral)20.45 Basel - Marsilya (Cengiz Ünder)20.45 Rennes - Leicester City (Doğan Alemdar - Çağlar Söyüncü)23.00 Feyenoord - Partizan (Orhun Kökçü)

PFDK VE TAHKİM Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

BASKETBOLEuroLeague 21.00 Zalgiris Kaunas - Anadolu Efes

- EuroCup19.00 ÇBK Yenişehir - ASVEL Lyon

VOLEYBOL

21.30 A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde 23 Eylül - 15 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda grup aşamasındaki rakipleri belli olacak.


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Galatasaray, Barcelona, Hatayspor, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor 17 Mart Perşembe Spor Gündemi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 17 Mart Perşembe Spor Gündemi - Son Dakika
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