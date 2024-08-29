17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın Azerbaycan ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu açıklandı - Son Dakika
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17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın Azerbaycan ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, 17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın Azerbaycan ile oynayacağı hazırlık maçları için aday kadroyu açıkladı. Maçlar 9 ve 12 Eylül'de Kocaeli'de oynanacak.

29.08.2024 15:49
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17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın Azerbaycan ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlıların 9 ve 12 Eylül'de Azerbaycan ile Kocaeli'de oynayacağı hazırlık maçları için aday kadroya davet edilen oyuncular, 5 Eylül Perşembe günü Kartepe'de toplanacak.

Teknik direktörlüğünü Orhan Şam'ın yaptığı milli takımın aday kadrosuna davet edilen oyuncular şunlar:

Kaleci: Deniz Eren Dönmezer (Adana Demirspor), Emir Dadük (Atakaş Hatayspor), Arda Yılmaz (Altınordu)

Defans: Emir Bora Çoban (Çaykur Rizespor), Ahmet Çobanoğlu (Bursaspor), Emre Işık (Bursaspor), Vatan Özcan (Norwich City), Hasan Turan (Galatasaray), Emre Can Duran (PSV), Ege İzmirli (Antalyaspor), Berkay Muratoğlu (Kasımpaşa)

Orta saha: Elyas Bağcı (Hertha Berlin), Efe Yılmaz (Fenerbahçe), Mustafa Serhan Kök (Altınordu), Mehmet Yıldırım (Hamburg), Yunus Azrak (Fenerbahçe), Yiğit Çolak (Galatasaray), Oğuzhan Ertem (Trabzonspor), Furkan Koçak (Galatasaray)

Forvet: Mümin Barış Nazlı (Net Global Sivasspor), Hasan Ege Akdoğan (Ahlatcı Çorum FK), Ozan Demirbağ (Adana Demirspor), Tuna Baran Demir (Beşiktaş), Fatihan Kahya (Westerlo)

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor 17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın Azerbaycan ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu açıklandı - Son Dakika

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