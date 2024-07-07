19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, İstanbul'daki hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, İstanbul'daki hazırlıklarını tamamladı

2024 UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterecek olan 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, İstanbul'daki hazırlıklarını tamamladı. TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanlar, teknik direktör Soykan Başar yönetiminde yapıldı. Milli takım, Kuzey İrlanda'ya hareket ederek hazırlıklarına devam edecek ve organizasyonda Fransa, İspanya ve Danimarka ile yarı finale çıkma mücadelesi verecek.

07.07.2024 14:17
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2024 UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterecek 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, İstanbul'daki hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Soykan Başar yönetiminde gerçekleştirildi.

29 Haziran'da toplanıp her gün çift antrenman yapan ay-yıldızlılar, dayanıklılık ve kuvvet idmanlarının yanı sıra taktik ağırlıklı çalıştı. İstanbul'daki hazırlıklarını tamamlayan milliler, bugün Kuzey İrlanda'ya hareket ederek hazırlıklarına Belfast'ta devam edecek.

Kuzey İrlanda'nın ev sahipliğinde 15-28 Temmuz'da gerçekleştirilecek organizasyonda Fransa, İspanya ve Danimarka'yla yarı finale çıkma mücadelesi verecek milliler, 16 Temmuz Salı günü TSİ 21.00'de Fransa ile gruptaki ilk maçında karşı karşıya gelecek.

19 Yaş Altı Milli Takımı'nın kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Kaleci: Mert Furkan Bayram (Altınordu), Deniz Ertaş (Konyaspor), Arif Şimşir (Altınordu)

Defans: Hasan Berat Kayalı (Altınordu), Ali Turap Bülbül (Galatasaray), Haluk Mustafa Tan (Samsunspor), Berkay Yılmaz (Freiburg), Efe Sarıkaya (Grenoble), Yiğit Fidan (Bursaspor), Muhammed Eren Arıkan (Kayserispor), Emirhan Başyiğit (Beyoğlu Yeni Çarşı)

Orta saha: Diren Dağdeviren (Hoffenheim), Baran Ali Gezek (Kayserispor), Emre Uzun (Antalyaspor), Furkan Yöntem (Altınordu), Kaan Akyazı (Fenerbahçe), Fahri Kerem Ay (Beşiktaş), Emir Bars (PSV Eindhoven), Yusuf Sertkaya (Bodrum FK), İsak Vural (Frosinone)

Forvet: Halil Özdemir (Jong Mechelen), Engin Poyraz Efe Yıldırım (Trabzonspor), Emirhan Demircan (Bayern Münih)

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, İstanbul'daki hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

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