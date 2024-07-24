19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Norveç maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Norveç maçı hazırlıklarını tamamladı

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Norveç ile yarın oynayacağı 20 Yaş Altı Dünya Kupası play-off maçının hazırlıklarını tamamladı. Antrenman, dinamik ısınma, pas çalışması, taktik çalışma ve özel durum çalışmalarıyla geçti. Türkiye, Norveç'i mağlup ederse 2025 yılında Şili'de düzenlenecek olan 20 Yaş Altı Dünya Kupası'na katılan beşinci Avrupa ülkesi olacak.

24.07.2024 18:29
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19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Norveç ile yarın oynayacağı 20 Yaş Altı Dünya Kupası play-off maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta bulunan Blanchflower Stadı'nda teknik direktör Soykan Başar yönetimindeki antrenman, dinamik ısınma ve pas çalışması ile başladı. 11'e 11 taktik çalışma yapan ay-yıldızlı ekip, son bölümde köşe vuruşu, serbest vuruş ve penaltı çalışmaları gerçekleştirdi.

Türkiye ile Norveç yarın TSİ 18.30'da Seawiev Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Türkiye, Norveç maçını kazanması halinde 2025 yılının mart ayında Şili'de düzenlenecek 20 Yaş Altı Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılan beşinci ülke olacak. Daha önce 2024 UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Şampiyonası gruplarını ilk iki sırada tamamlayan Fransa, İspanya, İtalya ve Ukrayna Avrupa kıtasından katılım hakkı kazanan ülkeler olmuştu.

19 Yaş Altı Milli Takımı'nın aday kadrosu şöyle:

Kaleciler: Mert Furkan Bayram (Altınordu), Deniz Ertaş (Konyaspor)

Defans: Hasan Berat Kayalı (Altınordu), Ali Turap Bülbül (Galatasaray), Haluk Mustafa Tan (Samsunspor), Berkay Yılmaz (Freiburg), Efe Sarıkaya (Grenoble Foot 38), Yiğit Fidan (Bursaspor), Muhammed Eren Arıkan (Mondihome Kayserispor), Emirhan Başyiğit (Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri)

Orta Saha: Diren Dağdeviren (TSG 1899 Hoffenheim), Baran Ali Gezek (Mondihome Kayserispor), Emre Uzun (Antalyaspor), Fahri Kerem Ay (Beşiktaş), Emir Bars (PSV Eindhoven), Yusuf Sertkaya (Bodrum FK), İsak Vural (Frosinone Calcio)

Forvet: Halil Özdemir (Jong KV Mechelen), Engin Poyraz Efe Yıldırım (Trabzonspor), Emirhan Demircan (Bayern Münih).

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Norveç maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

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