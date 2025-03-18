19 Yaş Altı Takımı Galler'de İdman Yaptı

19 Yaş Altı Milli Takımı, 19-25 Mart tarihleri arasında Galler'de oynayacağı UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Şampiyonası Elit Tur maçları için bugün gittiği Galler'de ilk idmanını yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, bugün Galler'e giden kafileyi Türkiye Cumhuriyeti Manchester Başkonsolosu Seyfi Onur Sayın karşıladı.

Wrexham'da bulunan Lex Football Club Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Sabri Sarıoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.

Ay-yıldızlılar yarın yapacağı idmanla Portekiz maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Elit Tur'da sırasıyla Portekiz, İngiltere ve Galler'le karşılaşacak 19 Yaş Altı Milli Takımı, grubu birinci sırada tamamlaması halinde 13-26 Haziran tarihleri arasında Romanya'da gerçekleştirilecek 2025 UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Şampiyonası Finalleri'nde mücadele etme hakkı kazanacak.

19 Yaş Altı Milli Takımı'nın kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleci: Ahmet Doğan Yıldırım (Trabzonspor), Kağan Arıcan (Kepezspor), Muhammet Doğukan Demir (Tokat Belediye Plevnespor)

Defans: Taylan Utku Aydın (Kasımpaşa), Oğuzhan Yılmaz (Trabzonspor), Deniz Emre Ofli (Bayern Münih), Bican Tibukoğlu (Trabzonspor), Hamza Güreler (RAMS Başakşehir), Mertcan Ayhan (Schalke 04), Bedirhan Çetin (Reeder Samsunspor)

Orta saha: Efe Akman (Galatasaray), Naim Saruhan Dönmez (GMG Kastamonuspor), Boran Başkan (Trabzonspor), Efe Korkut Martin (Stuttgart), Gökdeniz Gürpüz (Galatasaray), Emirhan Arkutcu (Menemen FK), Muhammed Sinan Kaya (Net Global Sivasspor), Emre Gökay (Net Global Sivasspor), Arda Usluoğlu (Corendon Alanyaspor)

Forvet: Hüseyin Ertürk (Beveren), Recep Yalın Dilek (First Vienna)